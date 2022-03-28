Как выглядели знаменитости, когда они были в самом соку и сейчас

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Всегда интересно посмотреть, как знаменитости выглядели 10, 20 и 30 лет назад. Многие актеры и актрисы и сейчас еще ого-го, несмотря на возраст.
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А кто вам из звезд нашей подборки нравится больше всего? Кто сильнее изменился?
Источник:
АНТИФИШКИ
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