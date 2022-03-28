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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5641 пост • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Как выглядели знаменитости, когда они были в самом соку и сейчас

Как выглядели знаменитости, когда они были в самом соку и сейчас (14 фото)

Автор:
28 марта 2022 16:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   лет спустя   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
2427
14

Всегда интересно посмотреть, как знаменитости выглядели 10, 20 и 30 лет назад. Многие актеры и актрисы и сейчас еще ого-го, несмотря на возраст.

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А кто вам из звезд нашей подборки нравится больше всего? Кто сильнее изменился?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: звезды   знаменитости   лет спустя   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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27k
Dobry vojak Svejk Z 55 минут назад
Морган в 16 и в дофига сколько лет
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2k
mikhanych 7 минут назад
девок умыть и повторить сравнение
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4k
Убийца Прохиндеев 9 минут назад
Супермегазнаменитости похоже проплатили этот пиар, потому что на фоне наиболее мне/другим нравящихся самых сексуальных и красивых звезд перечислили какую-то хрень.
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9k
Бритва 18 минут назад
хью джекману фотку обрезали, яйца не видно
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1k
Дрочер Полоумный 19 минут назад
Откуда автор знает когда у кого самый сок?
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18
Евгений Полчаса назад
Если сравнивать, то примерно половине года прибавили привлекательности, какой-то зрелой уверенности.
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23k
Ego sum qui sum 37 минут назад
большинство женщин в посте молодцы, выглядят замечательно, Шарлиз Терон вообще супер
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168
Алексей Губин 38 минут назад
Уилл с годами чернеет
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Thomsen 49 минут назад
Шарлиз, конечно, дама красивая, но актриса вообще никакая.
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16k
alexis Час назад
Роберт Паттинсон- у него каша во рту?)))
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Спелая кукурузинка

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