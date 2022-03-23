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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5632 поста • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Желтые и гнилые: как выглядели настоящие зубы отечественных звезд до того, как они поставили виниры

Желтые и гнилые: как выглядели настоящие зубы отечественных звезд до того, как они поставили виниры (12 фото)

Автор:
23 марта 2022 13:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: виниры   звезды   знаменитости   зубы звезд   фото   шоу бизнес   
2291
12

Услуги стоматологов всегда были недешевым удовольствием. Отечественным звездами не страшна цена вопроса, им нужно выглядеть красиво. Они даже готовы пожертвовать своими родными зубами, чтобы блистать идеальной улыбкой. Давайте посмотрим, как выглядели реальные челюсти знаменитостей и как сейчас. Как лучше?

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А вы бы хотели себе виниры? Если у вас уже есть, то как ощущения?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: виниры   звезды   знаменитости   зубы звезд   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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5k
hhwost 54 минуты назад
классный пост

что дальше? выложишь анусы до и после отбеливания?
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7k
Elena Ki 2 секунды назад
У Ветрова тоже были плохие зубы, когда он только начинал юморить. И у одного очень уважаемого мною артиста. Я его видела вблизи в начале его карьеры, сейчас только по ТВ.
Видимо, новые зубы появляются с большими деньгами. Жажда - ничто. Имидж - всё.
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90k
сапер Водичка 11 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Виктор Штурмаревич 22 минуты назад
По ходу Валерия ртом только пела,а остальные хрен знает чем ещё занимались.
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9k
Rus77 23 минуты назад
Да какие они звёзды, сборище бездарных уродов и гомиков!
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6k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Вау! Что виниры животворящие делают! Цвет лица-то тоже из жёлтого становится бело-розовым!
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44k
Элек Мек 48 минут назад
И что не так?
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2k
Veprь Макар 53 минуты назад
Глупый пост
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943
Copycat 55 минут назад
Кто знает может мне подробней рассказать
- я вот примерно знаю что такое виниры и как они ставятся, мне интересно, могут ли они отломиться во время еды, ну например какой нибудь жесткий кусок мяса кушаешь и они отвалились, как за ними ухаживать? у меня слава богу с зубами все в порядке но вот интересно узнать для общего развития что да как там у людей)
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523
Мурчелло 55 минут назад
Водонаевой уже ничего не поможет.
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27k
Vazari 56 минут назад
[мат], автор, самому не противно? Ты еще в трусы и носки загляни.
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