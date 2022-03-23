Желтые и гнилые: как выглядели настоящие зубы отечественных звезд до того, как они поставили виниры

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Услуги стоматологов всегда были недешевым удовольствием. Отечественным звездами не страшна цена вопроса, им нужно выглядеть красиво. Они даже готовы пожертвовать своими родными зубами, чтобы блистать идеальной улыбкой. Давайте посмотрим, как выглядели реальные челюсти знаменитостей и как сейчас. Как лучше?
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Сергей Шнуров
В разных источниках есть информация о том, что Шнуров провел стоматологическое лечение, часть зубов у него своя
А вы бы хотели себе виниры? Если у вас уже есть, то как ощущения?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: виниры звезды знаменитости зубы звезд фото шоу бизнес
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что дальше? выложишь анусы до и после отбеливания?
Видимо, новые зубы появляются с большими деньгами. Жажда - ничто. Имидж - всё.
- я вот примерно знаю что такое виниры и как они ставятся, мне интересно, могут ли они отломиться во время еды, ну например какой нибудь жесткий кусок мяса кушаешь и они отвалились, как за ними ухаживать? у меня слава богу с зубами все в порядке но вот интересно узнать для общего развития что да как там у людей)