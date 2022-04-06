Изюмский шлях: чем была страшна эта дорога и почему беспокоила Ивана Васильевича из знаменитой комедии

Почему царь сразу послал туда свою самую крупную армию?
«Выбить крымского хана с Изюмского шляха!» - известный указ из пьесы Булгакова и любимой народной комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Что это за Крымский хан, почему он там всё время хулиганил, и зачем его срочно понадобилось «выбивать»?
Шляг - след или колея на немецком. От этого слова и произошёл «шлях» - самый крупный проторенный путь, аналог современного шоссе. Изюмский шлях и был такой дорогой.
Во времена правления Ивана Грозного, с юга вели два два основных шляха - Муравский и Изюмский. Они проходили по берегам реки Северский Донец. Кстати, город Изюм получил своё название от шляха: само слово «изюм» происходит от татарского üzän, низина. По преданию, Изюмский шлях проложили татаро-монголы во время своего нашествия. Позже он стал кратчайшим путём из Крыма на Русь.
Шлях был идеален для конников - всего один брод через Северский Донец, и вся Русь как на ладони. По нему можно было мчаться днём и ночью, идеальная дорога для переброски войск. Поэтому его так и полюбили крымские татары и ногайцы. В 1482 году именно по Изюмскому шляху пришёл на Русь татарский хан Менгли-Гирей и разграбил Киев. После этого шлях прозвали «дорогой слёз». Хотя иногда именовали и «посольской дорогой» - по ней следовали делегации из Москвы в Османскую империю, Крым и Речь Посполитую. Тем не менее, дорога ещё долго оставалось опасной из-за нашествий.
Она стала мирной лишь в XVII веке, когда на шляхе построили цепь крепостей. А во время правления Екатерины II, русские войска взяли Крым, и после этого Изюмский шлях окончательно превратился в обычную дорогу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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