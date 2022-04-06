Изюмский шлях: чем была страшна эта дорога и почему беспокоила Ивана Васильевича из знаменитой комедии

Шлях был идеален для конников - всего один брод через Северский Донец, и вся Русь как на ладони. По нему можно было мчаться днём и ночью, идеальная дорога для переброски войск. Поэтому его так и полюбили крымские татары и ногайцы. В 1482 году именно по Изюмскому шляху пришёл на Русь татарский хан Менгли-Гирей и разграбил Киев. После этого шлях прозвали «дорогой слёз». Хотя иногда именовали и «посольской дорогой» - по ней следовали делегации из Москвы в Османскую империю, Крым и Речь Посполитую. Тем не менее, дорога ещё долго оставалось опасной из-за нашествий.