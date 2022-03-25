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Больше всего дорог не в России: сравнение размеров дорожной сети разных стран

Больше всего дорог не в России: сравнение размеров дорожной сети разных стран (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   дорога   интересно   познавательно   сравнение   фото   
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Знаете ли вы, где находится самая длинная сеть дорог, если сравнивать все страны мира? Около одной десятой всех дорог на Земле находятся в Соединенных Штатах, хотя это всего лишь четвертое по величине государство в мире.

Если вы вдруг никогда не задумывались над тем, как бы выглядела дорожная сеть, ничего страшного, ведь авторы ролика уже все сделали. Они объединили все дороги и свернули их, отобразив все трассы в четырехминутном видео.

Многие из более коротких дорожных сетей находятся в островных государствах. И многие из них соответствуют довольно крупным странам. В видео также включены такие параметры, как плотность и длина дорожной системы по сравнению с площадью каждой страны.

От менее 1 километра дороги на 100 квадратных километров земли в Мавритании до 1427 километров в Макао, автономном районе Китая, и это очень широкий диапазон. Видео основано на модели Нью-Йорка, поэтому масштаб зданий, высота над уровнем моря и даже облака соотносятся с Большим Яблоком.

Самая маленькая дорожная сеть находится в Тувалу, тихоокеанском государстве. Ее протяженность составляет всего лишь 8 км, а диаметр дороги — около 45 м, тогда как в США трассовая длина составляет 6853000 км, а диаметр — 41,7 км. Удивительно, что дорожные сети России и Японии примерно одинаковой протяженности, однако Россия примерно в 45 раз больше! Во всем мире насчитывается около 64 миллионов километров дорог, а диаметр всех их в свернутом состоянии составляет 128 км, что может увести их в открытый космос.

А более подробно сравнение дорожных сетей проведет автор видео.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   дорога   интересно   познавательно   сравнение   фото   
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4  комментария
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Taras Kozalupko 11 минут назад
А есть такие же диаграммы, где количество жителей выражено в рулонах туалетной бумаги?
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Дмитр Стар 2 минуты назад
да. с дорогами у нас печаль тоска.если брать на единицу площади.
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