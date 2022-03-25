Больше всего дорог не в России: сравнение размеров дорожной сети разных стран

Самая маленькая дорожная сеть находится в Тувалу, тихоокеанском государстве. Ее протяженность составляет всего лишь 8 км, а диаметр дороги — около 45 м, тогда как в США трассовая длина составляет 6853000 км, а диаметр — 41,7 км. Удивительно, что дорожные сети России и Японии примерно одинаковой протяженности, однако Россия примерно в 45 раз больше! Во всем мире насчитывается около 64 миллионов километров дорог, а диаметр всех их в свернутом состоянии составляет 128 км, что может увести их в открытый космос.