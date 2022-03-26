Транссиб: самая протяжённая железная дорога в мире

Нулевой километр пути исторически начинался в Миассе и заканчивался во Владивостоке. Изначально на строительство хотели потратить 350 миллионов рублей, в итоге, к 1905 году вложили уже 936 миллионов. При том, что в 1891 году весь бюджет Российской Империи составлял 900 миллионов. Зачем это было нужно?

Чтобы связать Европейскую Россию и Сибирь, эту идею озвучил ещё генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв-Амурский, но в то время на проект просто не было денег. Во второй половине 19-го века с финансами стало попроще и о дороге снова вспомнили. Ещё она должна была усилить влияние России в Китае. Власти категорически не хотели потерять Сибирь как Аляску.