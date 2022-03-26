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Транссиб: самая протяжённая железная дорога в мире

Транссиб: самая протяжённая железная дорога в мире (4 фото)

Автор:
26 марта 2022 01:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Александр III   Китай   Россия   дорога   николайII   паровоз   сибирь   транссиб   
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Это самый масштабный проект позднего царского времени в России. Как и кто им занимался, почему так долго и какие были сложности.

Длина дороги - 9288,2 км, на строительство ушло четверть века, с 1891 по 1916 гг. Темп работы был очень и очень быстрым для того времени, сдавали по 650 км в год. Орудовали кайлом, взрывали скалы динамитом, в общем, трудились изо всех сил. На этом грандиозном проекте Александра III работало до 89 тысяч человек. Среди них были каторжане, ссыльные, местные жители и старообрядцы.

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Нулевой километр пути исторически начинался в Миассе и заканчивался во Владивостоке. Изначально на строительство хотели потратить 350 миллионов рублей, в итоге, к 1905 году вложили уже 936 миллионов. При том, что в 1891 году весь бюджет Российской Империи составлял 900 миллионов. Зачем это было нужно?

Чтобы связать Европейскую Россию и Сибирь, эту идею озвучил ещё генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв-Амурский, но в то время на проект просто не было денег. Во второй половине 19-го века с финансами стало попроще и о дороге снова вспомнили. Ещё она должна была усилить влияние России в Китае. Власти категорически не хотели потерять Сибирь как Аляску.

Главная часть дороги сдали к 1903 году, началось сообщение между Петербургом и Владивостоком. Ходило 3 поезда в сутки: один пассажирский и два товарняка. Скорость - около 20 км/ч, поэтому до Владивостока ехали 42 дня. В 1905 году перевезли 1,85 млн. человек, в 1912 - 3,2 млн. Когда Столыпин начал свои реформы, именно Транссиб перевозил крестьян в Сибирь.

Стройка затянулась до 1916 года, потому что возникло много сложностей. Например, один из участков был почти сплошными болотами, и пути хотели вести в обход, через Маньчжурию. Но после русско-японской войны от идеи отказались и проложили всю дорогу на российской территории.

Транссиб стал величайшим проектом царской эпохи, строили дорогу исключительно на российские деньги, инвесторов не привлекали, чтобы уменьшить влияние иностранцев на жизненно важные пути. Со временем проект становился всё масштабнее и масштабнее: рабочие уложили 12 миллионов шпал, 1 миллион тонн рельсов, построили 100 километров мостов. По пути Транссиба расположены 2000 населённых пунктов и 87 довольно значимых городов: среди них Москва, Екатеринбург, Пермь, Омск и Новосибирск.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр III   Китай   Россия   дорога   николайII   паровоз   сибирь   транссиб   
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