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Водитель обиделся и напал на бригаду скорой помощи

Водитель обиделся и напал на бригаду скорой помощи (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 08:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бригада скорой помощи   водитель   дорога   драка   липецк   скорая помощь   
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К сожалению, становится всё больше людей, которые не могут "переступить" через себя и просто уступить проезд карете скорой помощи. Так случилось и в Липецке, когда на узкой дороге не смогли мирно разъехаться медики, спешащие на вызов, и мужчина на "Рено".
12 февраля в частном секторе "встретились" скорая помощь и очень упертый водитель иномарки, который не захотел пропускать медиков. После длительных уговоров, а потом и перепалки с угрозами, водитель и его нетрезвый пассажир набросились на сотрудников скорой помощи.
Медикам помогли прохожие, в том числе сняли видео, которое вызвало большой резонанс в сети. Многие комментаторы требуют приравнять службу скорой помощи к полиции, и чтобы за нападение на них можно было сесть в тюрьму надолго.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уже рассказали, что в полицию обратились как медики, так и водитель с пассажиром иномарки. Проводится проверка.

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Метки: бригада скорой помощи   водитель   дорога   драка   липецк   скорая помощь   
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8  комментариев
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8k
Ф Ив Полчаса назад
Вот за такое водителей надо сразу прав лишать пожизненно. Не хочет уступить место скорой? Значит он не понимает, что человек на помощь которому едут медики может умереть, а стало быть - идиот, а идиотам, как известно, водительские права не положены.
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242
lowB 2 минуты назад
Ситуация создана местной администрацией, которая не чистит дороги
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2k
Vlamir 2 минуты назад
Нужно медикам выдавать спецсредства - оружие с усыпляющими дротиками!
А - будить или не будить потом пусть решает прокуратура!
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2
c 19 минут назад
В вести данный дебилов с стоп лист по скорой. Что бы скорая к ним приезжала или завтра или после завтра после вызова. А то сейчас Херои, а в случае чего будут орать, что им помощь не оказывают.
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43k
dima423 Полчаса назад
у меня вот всегда в таких случаях один вопрос почему у водителя скорой и у врачей нет спец средств чтобы бороться с такими долбайопами...
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