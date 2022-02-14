Водитель обиделся и напал на бригаду скорой помощи

К сожалению, становится всё больше людей, которые не могут "переступить" через себя и просто уступить проезд карете скорой помощи. Так случилось и в Липецке, когда на узкой дороге не смогли мирно разъехаться медики, спешащие на вызов, и мужчина на "Рено".

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12 февраля в частном секторе "встретились" скорая помощь и очень упертый водитель иномарки, который не захотел пропускать медиков. После длительных уговоров, а потом и перепалки с угрозами, водитель и его нетрезвый пассажир набросились на сотрудников скорой помощи.

Видео содержит ненормативную лексику К сожалению, становится всё больше людей, которые не могут "переступить" через себя и просто уступить проезд карете скорой помощи. Так случилось и в Липецке, когда на узкой дороге не смогли мирно разъехаться медики, спешащие на вызов, и мужчина на "Рено". 2022-02-14T08:27:49+03:00

Медикам помогли прохожие, в том числе сняли видео, которое вызвало большой резонанс в сети. Многие комментаторы требуют приравнять службу скорой помощи к полиции, и чтобы за нападение на них можно было сесть в тюрьму надолго.

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