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Почему разругались сыновья Александра Невского и как это повлияло на будущее Руси

Почему разругались сыновья Александра Невского и как это повлияло на будущее Руси (5 фото)

Автор:
27 марта 2022 12:29
Сообщество : Истории
Метки: война   князь   невский   русь   рюриковичи   сын   
1938
5

Трое его детей постоянно воевали, а четвёртый основал династию Рюриковичей.

Александр Невский - это национальный герой. Он победил шведов, литовцев и немцев. Историки неплохо изучили его бурную жизнь, битвы и достижения, а вот о детях великого князя известно немного. Хотя они тоже внесли свой вклад в нашу историю.

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У Невского было четверо сыновей: Андрей, Василий, Даниил и Дмитрий. Василия в 1252 году поставили князем в Новгороде, но он повёл себя как последний гопник - стал открыто грабить и издеваться над горожанами, и главное - над “уважаемыми” людьми, теми, кто раньше заправлял делами. Это была роковая ошибка и её не простили: новгородцы собрались и выгнали князя из города.

Влиятельный отец помог ему вернуться, но Василий и здесь отплатил неблагодарностью и пошёл против воли Невского. Например, выгнал послов, которых прислал князь, чтобы провести перепись населения, и поднял бунт. Когда восстание захлебнулось, Василий бежал в Псков, а потом в Владимиро-Суздальское княжество. Там он и помер от пьянства.

Судьба Дмитрия и Андрея сложилась иначе: она была похожа на дурную Санта-Барбару, только с кровью, постоянными разборками и страданиями простых людей.

В 1259 году Дмитрия назначили князем в Новгород. По сравнению с чудным Василием он казался умным и осторожным правителем. В 1276 пошёл на повышение - стал князем Владимирским. Спустя три года зачем-то решил захватить крепость Копорье, которая стояла на новгородской земле. Местные такого решения не поняли и взбунтовались, Новгород тогда был республикой и никто не имел права на их территорию. Тогда князь пришёл к Новгороду с войском и утопил восстание в крови.

Его брат Андрей тихо-мирно княжил в Костроме, наращивал силы и копил деньги. Ему тоже очень хотелось быть великим князем, а “какая-то” Кострома этим амбициям явно не отвечала. И когда он поднакопил денег, то обратился в Орду, к хану Менгу-Тимуру. Тому очень понравились принесённые дары и он назначил Андрея…правителем Руси. Вот так запросто.

Дмитрия такой поворот не устроил и он стал готовиться к войне. Началась дикая и бессмысленная резня: при помощи Орды Андрей разбил войско братца и тот позорно бежал. Потом он вернулся и снова получил по сусалам. Второе поражение его хоть чему-то научило - Дмитрий понял, что если хочешь побеждать, то за тобой должна стоять реальная сила.

И обратился к Орде.

Там как раз сменился хан, и с новым правителем Дмитрию удалось договориться. Когда Андрей узнал, что его брата теперь поддерживает Орда, то быстро отказался от всех претензий на власть.

Прошло немного времени и братья снова сцепились. Они по очереди бегали в Орду, подносили хану подарки, заручались его поддержкой и бесконечно воевали друг с другом. То Дмитрий осаждал Новгород, то Андрей приводил ордынцев и жёг русские города… Всё закончилось только со смертью Дмитрия в 1294 году. Тогда Андрей стал княжить во Владимире, но подданные не особенно его любили, и только радовались, когда он помер.

Единственный более-менее адекватный сын Невского - это Даниил.

В 1263 году занял московский престол и старался заниматься гражданскими делами и развитием княжества. Повоевать тоже пришлось: в 1301 году покорил Коломну, но на этом и остановился. Все силы он бросил на развитие земледелия, ремёсел и обустройство княжества.

Даниил не раз выступал арбитром в спорах своих буйных братьев, всё пытался их примирить и успокоить. Но куда там: два таких амбициозных правителя как Дмитрий и Андрей просто не могли ужиться друг с другом. Даниил же с интересом смотрел, как они сражаются и опустошают русские земли. Сам же продолжал развивать своё княжество.

Даниил и стал родоначальником династии Рюриковичей, которая скоро стала править на Руси.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: война   князь   невский   русь   рюриковичи   сын   
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4  комментария
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21k
hebpat Час назад
Династию Рюриковичей основал Рюрик, а Александр Невский из династии Рюриковичей, потомок Рюрика
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7
AmaN Час назад
Вообще-то они все были Рюриковичи, а Даниил Александрович первый удельный князь Московский и родоначальник московской линии Рюриковичей, его потомки стали в итоге великими князьями Московскими и русскими царями.
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12k
Taximaxi 2 часа назад
Опять пиарят поганой немчурой написанную историю,за которую Ломоносов,знавший реальные события,бил этих уродов,присосавшихся к трону, по их поганым,лживым рылам.
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86k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Наверное, династию Рюриковичей основал все-таки Рюрик, варяг, призванный на княжение, который умер в 879 году.....
Ящитаю.
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