Почему разругались сыновья Александра Невского и как это повлияло на будущее Руси

У Невского было четверо сыновей: Андрей, Василий, Даниил и Дмитрий. Василия в 1252 году поставили князем в Новгороде, но он повёл себя как последний гопник - стал открыто грабить и издеваться над горожанами, и главное - над “уважаемыми” людьми, теми, кто раньше заправлял делами. Это была роковая ошибка и её не простили: новгородцы собрались и выгнали князя из города.

Влиятельный отец помог ему вернуться, но Василий и здесь отплатил неблагодарностью и пошёл против воли Невского. Например, выгнал послов, которых прислал князь, чтобы провести перепись населения, и поднял бунт. Когда восстание захлебнулось, Василий бежал в Псков, а потом в Владимиро-Суздальское княжество. Там он и помер от пьянства.

Судьба Дмитрия и Андрея сложилась иначе: она была похожа на дурную Санта-Барбару, только с кровью, постоянными разборками и страданиями простых людей.