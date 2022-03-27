Почему разругались сыновья Александра Невского и как это повлияло на будущее Руси

Трое его детей постоянно воевали, а четвёртый основал династию Рюриковичей.
Александр Невский - это национальный герой. Он победил шведов, литовцев и немцев. Историки неплохо изучили его бурную жизнь, битвы и достижения, а вот о детях великого князя известно немного. Хотя они тоже внесли свой вклад в нашу историю.
У Невского было четверо сыновей: Андрей, Василий, Даниил и Дмитрий. Василия в 1252 году поставили князем в Новгороде, но он повёл себя как последний гопник - стал открыто грабить и издеваться над горожанами, и главное - над “уважаемыми” людьми, теми, кто раньше заправлял делами. Это была роковая ошибка и её не простили: новгородцы собрались и выгнали князя из города.
Влиятельный отец помог ему вернуться, но Василий и здесь отплатил неблагодарностью и пошёл против воли Невского. Например, выгнал послов, которых прислал князь, чтобы провести перепись населения, и поднял бунт. Когда восстание захлебнулось, Василий бежал в Псков, а потом в Владимиро-Суздальское княжество. Там он и помер от пьянства.
Судьба Дмитрия и Андрея сложилась иначе: она была похожа на дурную Санта-Барбару, только с кровью, постоянными разборками и страданиями простых людей.
В 1259 году Дмитрия назначили князем в Новгород. По сравнению с чудным Василием он казался умным и осторожным правителем. В 1276 пошёл на повышение - стал князем Владимирским. Спустя три года зачем-то решил захватить крепость Копорье, которая стояла на новгородской земле. Местные такого решения не поняли и взбунтовались, Новгород тогда был республикой и никто не имел права на их территорию. Тогда князь пришёл к Новгороду с войском и утопил восстание в крови.
Его брат Андрей тихо-мирно княжил в Костроме, наращивал силы и копил деньги. Ему тоже очень хотелось быть великим князем, а “какая-то” Кострома этим амбициям явно не отвечала. И когда он поднакопил денег, то обратился в Орду, к хану Менгу-Тимуру. Тому очень понравились принесённые дары и он назначил Андрея…правителем Руси. Вот так запросто.
Дмитрия такой поворот не устроил и он стал готовиться к войне. Началась дикая и бессмысленная резня: при помощи Орды Андрей разбил войско братца и тот позорно бежал. Потом он вернулся и снова получил по сусалам. Второе поражение его хоть чему-то научило - Дмитрий понял, что если хочешь побеждать, то за тобой должна стоять реальная сила.
И обратился к Орде.
Там как раз сменился хан, и с новым правителем Дмитрию удалось договориться. Когда Андрей узнал, что его брата теперь поддерживает Орда, то быстро отказался от всех претензий на власть.
Прошло немного времени и братья снова сцепились. Они по очереди бегали в Орду, подносили хану подарки, заручались его поддержкой и бесконечно воевали друг с другом. То Дмитрий осаждал Новгород, то Андрей приводил ордынцев и жёг русские города… Всё закончилось только со смертью Дмитрия в 1294 году. Тогда Андрей стал княжить во Владимире, но подданные не особенно его любили, и только радовались, когда он помер.
Единственный более-менее адекватный сын Невского - это Даниил.
В 1263 году занял московский престол и старался заниматься гражданскими делами и развитием княжества. Повоевать тоже пришлось: в 1301 году покорил Коломну, но на этом и остановился. Все силы он бросил на развитие земледелия, ремёсел и обустройство княжества.
Даниил не раз выступал арбитром в спорах своих буйных братьев, всё пытался их примирить и успокоить. Но куда там: два таких амбициозных правителя как Дмитрий и Андрей просто не могли ужиться друг с другом. Даниил же с интересом смотрел, как они сражаются и опустошают русские земли. Сам же продолжал развивать своё княжество.
Даниил и стал родоначальником династии Рюриковичей, которая скоро стала править на Руси.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ящитаю.