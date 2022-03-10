Почему Александры - это Саши и Шурики?

Имя Александр пришло из древнегреческого. Оно образовано из двух слов: существительного "мужчина" и глагол "защищать". Вот такой вот выходит мужчина-защитник, человек с сильным характером. У имени очень мощная смысловая нагрузка, наверное поэтому оно так популярно во все времена. В других странах это имя тоже есть, просто немного в иной форме: "Александрин, Искандер, Алехандро. Историки уверены, что на Руси оно стало таким распространенным из-за множества побед князя Новгородского и Киевского Александра Невского.