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Почему Александры - это Саши и Шурики?

Почему Александры - это Саши и Шурики? (5 фото)

Автор:
10 марта 2022 17:22
Сообщество : RealFishki
Метки: имена   интересное   история   как это было   лингвистика   русь   
342
5
Одно из самых распространённых мужским имён в России, причем не теряющее популярности. И наши бабушки знали минимум одного-двух Саньков, и наши мамы, и мы сами точно найдём среди своих знакомых и родственников какого-нибудь Сашу.
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В старинные времена было множество вариантов этого имени. Вот, к примеру, какие были популярны: Олександр, Олексант, Лексан, Олехан. Согласитесь, такие производные намного ближе, чем тот же Саша или Шура. Александров логичнее было бы называть Алексантами или может Алехантами. Даже английская версия этого имени сокращённо - Алекс. И внезапно Шурик...

Источник:

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Метки: имена   интересное   история   как это было   лингвистика   русь   
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11  комментариев
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303
Александр 52 минуты назад
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Сергей 8 минут назад
У нас в детстве , чтоб не путаться кто есть кто, всех Сашек в улице звали по разному: Сана, Сашка, Санька, Шурка, Шундра
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9k
Alexander 21 минуту назад
А почему Коля -- Николай, Толя не Нитолай?
Почему Толя --Анатолий
А Коля не Анаколий?
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1k
Saplus Полчаса назад
*** Даже английская версия этого имени сокращённо - Алекс ***
----
Я не зануда, но Алекс - это Алексей. Сокращение Александра в англ. - это Алек. Как Болдуин, к примеру
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945
Hallo FreeSpace 51 минуту назад
Из всего набора воспринимаю только Сашу ...
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199
Александр 53 минуты назад
+1 штурик
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Змей Горыныч 55 минут назад
Евгений/Евгения - Женя, Женька
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12k
Александр Час назад
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