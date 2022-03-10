Почему Александры - это Саши и Шурики?

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Одно из самых распространённых мужским имён в России, причем не теряющее популярности. И наши бабушки знали минимум одного-двух Саньков, и наши мамы, и мы сами точно найдём среди своих знакомых и родственников какого-нибудь Сашу.
Пока Александр маленький его обычно называют Саша или же Шурик, хотя эти уменьшительные формы мало напоминают оригинал. Как же появились эти варианты и есть ли в них логика?
Защитник
Имя Александр пришло из древнегреческого. Оно образовано из двух слов: существительного "мужчина" и глагол "защищать". Вот такой вот выходит мужчина-защитник, человек с сильным характером. У имени очень мощная смысловая нагрузка, наверное поэтому оно так популярно во все времена. В других странах это имя тоже есть, просто немного в иной форме: "Александрин, Искандер, Алехандро. Историки уверены, что на Руси оно стало таким распространенным из-за множества побед князя Новгородского и Киевского Александра Невского.
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В старинные времена было множество вариантов этого имени. Вот, к примеру, какие были популярны: Олександр, Олексант, Лексан, Олехан. Согласитесь, такие производные намного ближе, чем тот же Саша или Шура. Александров логичнее было бы называть Алексантами или может Алехантами. Даже английская версия этого имени сокращённо - Алекс. И внезапно Шурик...
А как у нас?
Старинные формы постепенно были забыты и их заменили другие, которые как раз, скорее всего, были их производными. В кругу семьи или же друзей Александров часто называли Алексашами, откуда и пошел привычный нашему уху Саша. Алексаня перерос в Саню. Потом Саша преобразовался в ласковое Сашурик, от которого потом отбросили первый слог и получился такой же ласковый Шурик.
Интересно, что есть еще одно имя, уменьшительные версии которого с полным никак, кажется, не связаны. Это Дима и Митя. Имя Дмитрий имеет греческие корни, а старинной его формой является Деметрий. Имя произошло от божества женского пола из древнегреческой мифологии, Деметры, богини плодородия и земледелия. Но если с вариантом Дим Дмитрия еще можно как-то увязать, то откуда взялся Митя?
В старину Дмитриев называли Дмитр. И поэтому, при отбрасывании от него первой буквы, получились краткие формы: Митрюша, Митр, Митря, Митюня. Так Дмитриев и звали на Руси, пока не появилась церковнославянская форма - Дмитрий. Именно от нее пошла укороченная версия Димы, которая более распространена. Но иногда некоторые Дмитрий зовутся только Митями, что звучит очень по-домашнему и уютно.
Давайте пересчитаем, сколько у нас тут Сашек, Шуриков и Мить!)
Давайте пересчитаем, сколько у нас тут Сашек, Шуриков и Мить!)
Источник:
АНТИФИШКИ
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А Коля не Анаколий?
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Я не зануда, но Алекс - это Алексей. Сокращение Александра в англ. - это Алек. Как Болдуин, к примеру
Alec (Алек)
Alex (Aleкс)
Al (Ал)
Ali (Али),
Lex (Лекс)
Sandy, Sandie (Сэнди)
Zander, Xander (Зандер)
Zandy, Zandie, Xandy, Xandie (Зэнди)
Плюс еще 100500 вариантов кому как в голову придет и кто к чему привык