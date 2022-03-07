Самый злой город Руси

Речь о Козельске, который захватчики сами назвали злым городом. На момент осады – в 1238 году населенный пункт был частью удельного княжества, входившего в состав Чернигова.

В соответствии с историческим анализом, число жителей на тот момент времени вряд ли превышало 500 человек. Но такое скромное количество народу сумело не только противостоять армии Батыя, но и не удерживать город целых два месяца.