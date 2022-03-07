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Самый злой город Руси

Самый злой город Руси (4 фото)

Автор:
07 марта 2022 09:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   монголы   нападение   осада   русь   сражение   
635
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Монголы два месяца пытались взять этот небольшой городок. Такие столпы как Рязань или Владимир, сдавались гораздо быстрее.

Речь о Козельске, который захватчики сами назвали злым городом. На момент осады – в 1238 году населенный пункт был частью удельного княжества, входившего в состав Чернигова.

В соответствии с историческим анализом, число жителей на тот момент времени вряд ли превышало 500 человек. Но такое скромное количество народу сумело не только противостоять армии Батыя, но и не удерживать город целых два месяца.


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Почему монголы столь упорно осаждали небольшой населенный пункт? Он представлял собой стратегически важный объект? После двухмесячной осады к Батыю пришла подмога – армии Бури и Кадана. В результате совместного использования стенобитных орудий городскую стену удалось проломить.

И тут жители продемонстрировали чудеса смелости и безрассудства. Козельчане не только отбили атаку, организованную через проломленную стену, но и пробрались во вражеский лагерь, где перебили порядка 4 тыс. воинов, среди которых были и несколько высших чинов, и уничтожили осадные орудия.


Назад никто из них, понятное дело, не вернулся. Но зачем монголы вообще так стремились взять этот городок? Татищев высказал предположение, что дед юного князя Козельска Мстислав Черниговский принимал участие в битве на Калке, а также был одним из участников казни монгольских послов. И вопрос мести потомку Мстислава стал принципиальным, а козельчане отказались отдать Батыю мальчика-князя.


Городская крепость и посад – населенная территория вокруг нее располагались в петле реки Другуска, которая формировала крутые рвы, кольцом окружавшие крепость. А напротив открытой части находился глубокий овраг.

При таком ландшафте захватчики могли двигаться только со стороны оврага. А эту сторону жители заблаговременно укрепили для обороны. И численное превосходство монголов в этой ситуации уже переставало быть таковым.

После прихода подмоги с осадными орудиями город получилось взять всего за несколько дней.

Источник:

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Метки: история   монголы   нападение   осада   русь   сражение   

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3  комментария
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12k
Kucher 59 минут назад
Давайте всё-же будем честными. В Козельске тоже изначально поступили некрасиво. Убили послов. Я понимаю, что были суровые времена и суровые нравы. Да и послы уж больно приборзевшие были и требования выдвинали наглые. А козелчане не наши тенесисты, от своей страны не отрекаются ради турнира. Ну дали б пинка и выгнали. Послы всё таки, как бы то ни было - народ неприкосновенный. Вот Батый и обиделся по крупному, приказал стереть город с лица Земли.
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6k
Думай о хорошем! 46 минут назад
Жалко что в самом Козельске нет ни чего памятного тех времён, есть недалеко от города парк Козельские засеки, своеобразная оборонительная линия из рвов и завалов леса. А так то там минералка хорошая "Козельская" и много верунов-паломников в Оптину пустынь
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