«Неправильно ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь»: продукты и блюда, неверно употребляемые в пищу

Мы прекрасно помним, как Кот Матроскин учил Дядю Фёдора правильно есть бутерброд с колбасой. А есть вообще какие-либо правила употребления пищи? Некоторые из них соблюдаются в конкретных странах, другие же прописаны этикетом.
Правда, мы всё равно будем есть так, как удобно, ведь некоторые из этих правил выглядят довольно странно.
Походы в фаст-фуд кафе приучили нас есть картофель фри руками, однако её правильное употребление зависит от главного блюда. Согласно правилам этикета, если вы едите бургер, то приборы не нужны, однако, если картофель выступает гарниром, например, к стейку, тогда без них нельзя.
Наверняка многие едят торт маленькой десертной ложкой, однако правильно использовать для этого ложку и вилку. Первой отрезают от него маленькие кусочки, а второй подхватывают. При этом если торт не сухой, его следует есть только вилкой. К слову, если кусок слишком большой, правильно его класть на бок.
При поедании гамбургера, придерживайте нижнюю булку мизинцами. Есть его надо двумя руками, а если в бургере слишком много "этажей", и в рот он не поместиться, тогда уже надо взяться за нож и вилку.
Открывая йогурт, вы хоть раз натыкались на прозрачную жидкость. Как правило, многие её спешно выливают в раковину, что очень зря, ведь это сыворотка, богатая белком, фосфором и витаминов В. Кроме того, нельзя его использовать в качестве маринадов, поскольку все полезные бактерии, входящие в его состав, взаимодействие с теплом просто убьет.
Сегодня модно кушать овощи. Например, брокколи, которые улучшают кровь и работу пищеварения, а также уничтожают раковые клетки. Вот только правильно есть не только соцветия, продающиеся в магазинах, но и стебли, в составе которых в два раза больше витаминов. А для максимальной эффективности их стоит употреблять в пищу в сыром виде.
В различных заведениях напитки довольно часто украшаются фруктами и декором. По этикету, первые можно съесть, а вторые стоит вытащить из бокала, прежде чем пить. Однако есть исключение, а именно цитрусовая долька, висящая на ободке. Она должна оставаться на месте.
Как только не едят пиццу, однако использование для этого столовых приборов у многих вызывает удивление. Конечно, это допустимо, однако правильно брать куски всё же руками, но складывая пополам, чтобы начинка не вытекала.
Ну и закончим таким простым продуктом, как хлеб, который должен всегда находиться на тарелке. По правилам этикета, его стоит отламывать маленькими кусочками. Если же ломтик намазан паштетом или маслом, то его нужно есть с применением ножа и вилки. Правда, вряд ли кто-то пользуется этим правилом, распространяющимся также на кексы, печенье и другие хлебобулочные изделия.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как в Китае: в российских продуктах появится добавка из саранчи
- 19 неожиданных блюд, приготовлением которых занимались настоящие безумцы
- 40 удивительных фактов о продуктах
- Что и почему нельзя есть перед сном
- У вас есть 30 минут, чтобы всё это съесть
Понравилось24