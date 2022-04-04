«Неправильно ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь»: продукты и блюда, неверно употребляемые в пищу

Правда, мы всё равно будем есть так, как удобно, ведь некоторые из этих правил выглядят довольно странно.

Походы в фаст-фуд кафе приучили нас есть картофель фри руками, однако её правильное употребление зависит от главного блюда. Согласно правилам этикета, если вы едите бургер, то приборы не нужны, однако, если картофель выступает гарниром, например, к стейку, тогда без них нельзя.