Что и почему нельзя есть перед сном

Важно придерживаться суточной калорийности и баланса БЖУ. Если они соответствуют используемой энергии, человек будет всегда в форме. Врачи и диетологи рекомендуют более калорийные продукты, богатые углеводами, кушать в первой половине дня, так как они высвобождают много энергии, что необходима для дневной активности. К вечеру следует отдавать предпочтение белковым продуктам.



Не рекомендуется есть вечером калорийные блюда и быстрые углеводы, которые нам известны, как сладости, выпечка, газировки и т.д. К вредным продуктам с высокой калорийностью относятся колбасы, молочные коктейли с большим количеством сахара, жареное красное мясо и т.д. Не следует кушать на ночь мороженное или шоколад. Они провоцируют выработку эндорфинов, которые возбуждают нервную систему и могут спровоцировать бессонницу.



Не принесет пользы употребление перед сном молочной продукции. А ведь на этом основано множество диет, которые рекомендуют есть перед сном творог или пить кефир с добавлением корицы и других специй. Эти продукты имеют не высокий гликемический индекс, но инсулиновые показатели достаточно высокие, что вызывает выброс инсулина в кровь. Это отображается на теле лишними килограммами, что вызывает непонимание у худеющих, ведь в кефире почти нет калорий.