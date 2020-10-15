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Что и почему нельзя есть перед сном

Что и почему нельзя есть перед сном (6 фото)

Автор:
15 октября 2020 10:10
Сообщество : Еда
Метки: еда   запрет   здоровые   на ночь   пища   продукты   
1480
6
Поддержание тела в хорошей форме становится с каждым годом все популярней. Множество исследований показало, что поддержание нормального веса напрямую связано с состоянием здоровья человека.
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Метки: еда   запрет   здоровые   на ночь   пища   продукты   
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7  комментариев
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32k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Что и почему нельзя есть перед сном
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8k
Rihovich 52 минуты назад
Хз, пару бутылочек пива после трудового дня - и вот прям рубит конкретно, единственное что напрягает, так это - не обоссаться бы ночью. А вот стописят коньячка - и зашибок!
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10k
Святослав Час назад
мля:/ если я не буду есть "что вредно" на ночь, то у меня будет бессоница от обиды...
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14k
dimitr 2 часа назад
Какая чушь....
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7k
Профессор Преображенский 2 часа назад
У меня после пива ни болей ни кошмаров.Прекрасный сон
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19k
Батончик с маком 3 часа назад
задолбали с этими диетами. хавать надо все что хочешь и когда хочешь. я уже больше полугода на диете№5 по болезни. тем не менее иногда могу шашлык поесть или пиццу.
пока есть возможность надо успеть попробовать всё. в жизни и так не очень много удовольствий.
давайте ещё будем себя в сексе ограничивать, типа чтоб х.уй не стёрся
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38k
Raush 3 часа назад
По поводу салатов (листовых) слышал, что тоже нельзя на ночь есть. Типа они не перевариваются, а гниют в желудке за ночь. Но подтвердить не могу, сам не проверял.
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