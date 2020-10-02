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У вас есть 30 минут, чтобы всё это съесть

У вас есть 30 минут, чтобы всё это съесть (4 фото)

Автор:
02 октября 2020 08:12
Сообщество : Еда
Метки: блюдо   в мире   время   еда   люди   пища   ресторан   фото   
1755
4
Австралийский ресторан предлагает своим особенно голодным посетителям съесть 3-килограммовый хот-дог.

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Метки: блюдо   в мире   время   еда   люди   пища   ресторан   фото   
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13  комментариев
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186k
Северное сияние Час назад
Сначала жрут, как дурни на поминках. Растягивают себе желудки. Потом в бегемотов превращаются.
Там же х.у.и.л.ь.я.р.д каллорий. Бедная поджелудочная.

Сначала жрут, как дурни на поминках. Растягивают себе желудки. Потом в бегемотов превращаются. Там же х.у.и.л.ь.я.р.д каллорий. Бедная поджелудочная.
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4k
Странник 4 минуты назад
Под пиво и на компанию человек 5 хорошая тарелочка.
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4k
Webworks 11 минут назад
"обычные хот-доги, стоимость которых 9 долларов"
700 рублей за сосиску в булке. Писдос. Я на эти деньги могу жратвы на неделю купить)))
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741
Алексей 14 минут назад
Кончится все тем, что какой-нибудь особо жадный любитель хот-догов запихает это все в себя за 30 минут и даст дуба прям там же в заведении. После чего поднимется шум, и рестораторам за такую инициативу дадут по шапке.
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4k
Дмитрий 16 минут назад
Сомневаюсь что нормальный человек осилит))) А тот кто и сможет то ему как раз в таких заведениях на стене и висеть)))
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8k
Атеист 22 минуты назад
Нежелание оплатить 50 баксов приведет к тратам потом на лечение, а траты явно будут больше, чем 50. Молодцы, считать умеют)))
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2k
АИД 42 минуты назад
...холестерин вошел в чат...
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2k
aleksei 58 минут назад
Хот дог за 9 долларов, он из кенгуру что ли?
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5k
Вадик aleksei Полчаса назад
причем себе бы в тарелку положила 2 картофелины и кусок сосиски,а после с твоей тарелки все бы это сожрала
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778
Акан Час назад
выглядит аппетитно, моя девушка минут за 15 слопала бы.
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4k
Роман Акан 15 минут назад
Беги чувак!
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263
чокнутый 2 часа назад
вот народ е.бнутый на халяве, о последствиях вообще не думают, минимум заворот кишок будет, а вообще в принципе пох
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11k
Андрей Дядя чокнутый Час назад
У вас есть 30 минут, чтобы всё это съесть
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