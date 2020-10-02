У вас есть 30 минут, чтобы всё это съесть

Австралийский ресторан предлагает своим особенно голодным посетителям съесть 3-килограммовый хот-дог.
Заведение «Ninth Street», расположенное в Квинсленде в районе Саншайн-Кост, предлагает 50-долларовый чудовищно громадный 70-сантиметровый хот-дог, который вполне может оказаться для вас бесплатным, если вы, конечно, сможете одолеть всё блюдо.
Гурманы, которым удастся съесть массивную сосиску и две порции картофеля, также получат футболку, ресторанный ваучер на 50 долларов и свою фотографию в зале славы ресторана.
Однако имеется условие, съесть всё это необходимо за 30 минут времени.
Хот-дог, покрытый сыром, зелёным лучком и помидорами, настолько огромен, что клиенты должны уведомить ресторан о своём заказе заранее — за 24 часа до прихода.
Однако имеется условие, съесть всё это необходимо за 30 минут времени.
Хот-дог, покрытый сыром, зелёным лучком и помидорами, настолько огромен, что клиенты должны уведомить ресторан о своём заказе заранее — за 24 часа до прихода.
После того, как заведение опубликовало в соцсетях новость о конкурсе, нетерпеливые клиенты принялись бурно её комментировать, отмечая при этом друзей и членов своих семей.
«Я думаю, ты сделаешь это за 20 [минут]», — написал один человек, отметив при этом друга.
«Один килограмм, может быть, три килограмма — это просто смешно», — сказал другой.
«Мы знаем кого-то, кто может уничтожить это, не волнуйтесь», — добавил третий.
«Я думаю, ты сделаешь это за 20 [минут]», — написал один человек, отметив при этом друга.
«Один килограмм, может быть, три килограмма — это просто смешно», — сказал другой.
«Мы знаем кого-то, кто может уничтожить это, не волнуйтесь», — добавил третий.
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Там же х.у.и.л.ь.я.р.д каллорий. Бедная поджелудочная.
700 рублей за сосиску в булке. Писдос. Я на эти деньги могу жратвы на неделю купить)))