У вас есть 30 минут, чтобы всё это съесть

После того, как заведение опубликовало в соцсетях новость о конкурсе, нетерпеливые клиенты принялись бурно её комментировать, отмечая при этом друзей и членов своих семей.



«Я думаю, ты сделаешь это за 20 [минут]», — написал один человек, отметив при этом друга.

«Один килограмм, может быть, три килограмма — это просто смешно», — сказал другой.

«Мы знаем кого-то, кто может уничтожить это, не волнуйтесь», — добавил третий.