Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса?

Одно из самых странных кулинарных воспоминаний из СССР — это непонятная любовь советских детей и многих взрослых к концентрированным супам в пакетах. Приготовление занимало считанные минуты. Некоторые добавляли тушенку или копченую колбасу, чтобы вкус блюда получился более насыщенный.

Многим сейчас вспомнятся супы с макаронными изделиями в форме звездочек, цилиндрическими кусочками сушеного мяса, маленькими кубиками моркови, щедро приправленные специями и пряностями. Но это только одна из множества разновидностей. Были еще супы бобовые, мясные с копченостями, молочные, из макаронных изделий, овощные. Даже продавались овощные супы пюреобразные, предназначенные для детей.



