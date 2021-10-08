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Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса?

Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса? (9 фото)

Автор:
08 октября 2021 10:04
Сообщество : Еда
Метки: СССР   Советский доширак   доширак   еда   питание   пища   продукты   
675
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Качество современных продуктов питания оставляет желать лучшего. При этом люди старшего поколения утверждают, что во времена Советского Союза все было натуральное и полезное — даже чипсы, бульонные кубики и супы быстрого приготовления.


Многие хоть раз попробовали чипсы и пакетированные супы – вредную, но очень вкусную пищу. В Советском Союзе подобные продукты тоже производили, но они были полезными, отличались великолепным качеством.

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В их состав входили исключительно натуральные продукты, а не те химические вещества, которыми современные производители пользуются направо и налево. Продукты быстрого приготовления создавались для питания в экспедициях, но постепенно они перекочевали на полки магазинов.



«Дошираки» в СССР



Одно из самых странных кулинарных воспоминаний из СССР — это непонятная любовь советских детей и многих взрослых к концентрированным супам в пакетах. Приготовление занимало считанные минуты. Некоторые добавляли тушенку или копченую колбасу, чтобы вкус блюда получился более насыщенный.

Многим сейчас вспомнятся супы с макаронными изделиями в форме звездочек, цилиндрическими кусочками сушеного мяса, маленькими кубиками моркови, щедро приправленные специями и пряностями. Но это только одна из множества разновидностей. Были еще супы бобовые, мясные с копченостями, молочные, из макаронных изделий, овощные. Даже продавались овощные супы пюреобразные, предназначенные для детей.



Бульонные кубики из Советского Союза


Продавались они в металлической коробке. Сейчас «бульонные кубики», которые совсем не кубики, а параллелепипеды, тоже активно используются для приготовления пищи, но в настоящее время в их состав входит чуть ли не вся таблица Менделеева. В СССР пищевая добавка имела кубическую форму и отличный состав. Готовили бульонные кубики из натуральных ингредиентов высшего качества без химических усилителей вкуса. В них входило уваренное мясо с жиром, а также экстракт овощей, соль, сахар, крахмал, мускатный орех.


Советские чипсы

«Хрустящий картофель» начали производить в качестве альтернативы иностранным чипсам. Этот снэк имел великолепный вкус — современные чипсы ему не ровня, ведь в них даже вкуса картофеля не чувствуется. Кстати, многие считали советский хрустящий картофель — отравой. Эти люди просто тогда не пробовали настоящие «химические» чипсы.



Популярным у детей перекусом в СССР были кукурузные палочки — их и сейчас многие любят. У советских родителей никаких претензий к этому лакомству не было, поэтому покупали его детям часто. Те, кто вырос в СССР, вспоминают, что самыми вкусными были крошки от палочек, которые оставались на дне упаковки.


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Метки: СССР   Советский доширак   доширак   еда   питание   пища   продукты   
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Glassy 56 минут назад
А потом привезли жвачки "бубль-гумы"...
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28k
LEPA 8 минут назад
До сих пор производят супы в пакетах со вкусом как раньше. Сам часто покупаю в одной торговой сети суп куриный с вермишелью(не импортный). Картошечки нарежешь туда и через 15 минут окунаешься в детство.
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5k
pilgrimnl Полчаса назад
все это хранили как нз, и очень редко использовали, настоящий дошик - это рогалик или батон и консерва, дешево, быстро, вкусно. Консерв было много на разный вкус и кошелек, мне очень нравилась камбала в томате.
а чипсы были отвратными, т.к. на них явно чувствовался вкус многоразового масла, но на худой конец...
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4k
Денис Колосов 39 минут назад
сейчас разные чипсы, есть из картофельных ломтиков, классические, есть еще много разных..
но принцип приготовления, что сейчас, что в СССР - одинаковый.. как и вредность...
https://www.the-village.ru/business/process/232483-layshttps://www.the-village.ru/business/process/232483-lays
супы да, были неплохие, особенно если туда колбаски и картошки добавить) Но всетаки их надо было готовить, в отличие от доширака.. Кстати сейчас навалом готовых супов продается..
https://www.globus.ru/products/356842_ST/?sphrase_id=6906204https://www.globus.ru/products/356842_ST/?sphrase_id=6906204
https://www.globus.ru/catalog/bakaleya/krupy-i-makaronnye-izdeliya/smesi-krup/https://www.globus.ru/catalog/bakaleya/krupy-i-makaronnye-izdeliya/smesi-krup/
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