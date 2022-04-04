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Мои фотозарисовки 2021 года

Мои фотозарисовки 2021 года (7 фото)

Автор:
04 апреля 2022 16:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: велопрогурки   природа   фото   
525
7

Приветствую сообщество, обычно писал только на Пикабу, но вот решил и тут написать. Гоняю по округе на велике и делаю разные фото, и вот что с этого получается. Все как всегда Nikon D5200


У колодца...


×
×

Тихое место



На той стороне...




На страже..




Закатные цвета...




Донские просторы




Останки дня...



PS: Первое фото тут уже было опубликовано, под авторским постом, не помню ссылки, но факт был




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Метки: велопрогурки   природа   фото   
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5  комментариев
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36
Тамара Витальевна 8 часов назад
Супер!
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ann 37 минут назад
Вторая снизу самая крутая!
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1k
Oldman 3 часа назад
Хорошо но мало.
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14k
vikklu 4 часа назад
Даже горизонт не завален. Зачёт!
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Александр Сучков 4 часа назад
Мне нравится, люблю такие фото, остальные- лесом идут и не парься!
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