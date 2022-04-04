Мои фотозарисовки 2021 года

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Приветствую сообщество, обычно писал только на Пикабу, но вот решил и тут написать. Гоняю по округе на велике и делаю разные фото, и вот что с этого получается. Все как всегда Nikon D5200
У колодца...
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Тихое место
На той стороне...
На страже..
Закатные цвета...
Донские просторы
Останки дня...
PS: Первое фото тут уже было опубликовано, под авторским постом, не помню ссылки, но факт был
АНТИФИШКИ
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Метки: велопрогурки природа фото
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