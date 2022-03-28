Не только бежать: 7 моделей поведения, если столкнулись с дикими животными России

Близятся теплые весенние месяцы, а это пора походов в лес и загородных прогулок. Но, помимо ландышей и перелетных птиц, там можно увидеть и диких обитателей. Что делать, если случайно повстречали оленя, лисицу или зубра?
По статистике, 75% россиян живут в крупных городах, и самое большее, кого они встречают каждый день, — кошки, собаки и голуби, а главным экзотическим зверем является белка из городского парка. В таких условиях легко забыть, что мы делим планету с другими существами, которые водятся за пределами человеческих поселений. Как вести себя, если сталкиваешься с дикими животными или птицами? Для многих из них человек — это непонятная угроза, и животные могут выступать враждебно. Как быть?
Кабаны — забраться на дерево
Небольшие кабаны не особо опасны для человека, хотя и могут нанести небольшие раны клыками. Но они являются переносчиками многих болезней и паразитов, что может привести к различным осложнениям. Если вы заприметили кабанов вдали, то лучше замереть на месте и не привлекать к себе внимание животного — увлеченное поиском пищи, оно может пройти мимо. Но если зверь слишком близко или заметил вас, то медленно идите к ближайшему дереву и забирайтесь на него. Особенно кабаны опасны в сопровождении поросят: их стремление защитить потомство не знает границ. Но самое главное — нельзя поворачиваться к кабанам спиной, а еще пристально смотреть в глаза, это станет призывом к нападению.
Зубры — дать о себе знать
На территории России водится около 1500 этих животных, например, на Северном Кавказе или в Вологодской области. Там легко можно встретить этого гиганта прямо у проезжей части. Из-за своего взбалмошного характера зубры могут атаковать человека в любой момент, особенно если спровоцировать животное внезапным появлением или резкими движениями. Лесничие советуют автомобилистам сбавить скорость и, не останавливаясь и не выходя из машины, медленно проехать мимо. Пешим туристам же требуется предупредить зубра о своем приближении издалека, например, окликнуть его, а затем тихо уходить подальше. Зверь будет знать о вашем присутствии и вести наблюдение без враждебности.
Лисы — любоваться или прогнать
Все зависит от того, в какой вы компании. Если прогулка проходит в одиночестве или с друзьями, то лису можно не трогать, а понаблюдать за ней, сделать несколько интересных снимков. Эти рыжики сами остерегаются человека и, скорее всего, убегут. Но другой вопрос, если с вами есть питомец, к примеру, собака. Лисы часто являются переносчиками бешенства, и любимец может заразиться, если решит поиграть с лисой или атаковать ее первым. В таком случае лучше держать домашнего зверя на поводке, а дикого прогнать громкими криками.
Змеи — смотреть в оба
За исключением пары мест на планете, они водятся везде, и встретить их в лесу можно чаще, чем других животных. Хотя опасаться стоит только ядовитых аспидов, не все люди могут различать виды змей, а потому лучше не рисковать и всегда действовать по одному плану: медленно отступать в сторону, не преграждая путь змее — в большинстве случает она тоже отползет. Если вы собираетесь в те места, где водятся эти рептилии, то стоит заранее позаботиться о своей безопасности: надеть высокие сапоги, длинные свободные брюки, использовать треккинговые палки и постараться не сходить с тропы или очищенных от листвы мест.
Олени — сохранять спокойствие
В обычное время олени редко атакуют человека, но брачный сезон делает зверей крайне восприимчивыми и раздражительными. Любой непрошеный гость расценивается как угроза, а потому должен быть изгнан. Если вы заметили оленя, то постарайтесь не двигаться и не провоцировать животное. Если же сохатый не отступил, а решил направиться в вашу сторону, то удирайте оттуда и бросьте на землю какую-нибудь вещь, к примеру, рюкзак. Так вы сможете бежать быстрее и отвлечете внимание животного от себя. За имуществом всегда можно вернуться позже.
Сова — прислушиваться
Эти хищные птицы редко нападают на человека, но случаи были. Совы могут атаковать только по двум причинам:
- Человек встал между ней и добычей. Так случается, когда люди гуляют с маленькими собачками в лесу, а сова намеревается утащить питомца себе на обед.
- Если люди слишком близко подходят к гнезду с птенцами. В такие моменты главное — слушать. Если где-то сверху раздается шипение или щелканье клювом, то сова намеревается атаковать и следует отойти оттуда, дать птице остыть, а затем осторожно покинуть место.
Еноты — не доверять милой мордочке
Как и лисы, эти животные являются переносчиками бешенства, а потому не стоит радоваться встрече с енотом, бросаться за фотоаппаратом или пытаться угостить зверька. Просто игнорируйте его и уходите. Здоровое животное обычно не последует за человеком, но в ином случае енот будет искать компанию, так как бешенство притупляет чувство страха и самосохранения. Тогда стоит держать ухо востро, избегая контакта, особенно если с вами домашние питомцы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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