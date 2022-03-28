Не только бежать: 7 моделей поведения, если столкнулись с дикими животными России

По статистике, 75% россиян живут в крупных городах, и самое большее, кого они встречают каждый день, — кошки, собаки и голуби, а главным экзотическим зверем является белка из городского парка. В таких условиях легко забыть, что мы делим планету с другими существами, которые водятся за пределами человеческих поселений. Как вести себя, если сталкиваешься с дикими животными или птицами? Для многих из них человек — это непонятная угроза, и животные могут выступать враждебно. Как быть?

Кабаны — забраться на дерево

Небольшие кабаны не особо опасны для человека, хотя и могут нанести небольшие раны клыками. Но они являются переносчиками многих болезней и паразитов, что может привести к различным осложнениям. Если вы заприметили кабанов вдали, то лучше замереть на месте и не привлекать к себе внимание животного — увлеченное поиском пищи, оно может пройти мимо. Но если зверь слишком близко или заметил вас, то медленно идите к ближайшему дереву и забирайтесь на него. Особенно кабаны опасны в сопровождении поросят: их стремление защитить потомство не знает границ. Но самое главное — нельзя поворачиваться к кабанам спиной, а еще пристально смотреть в глаза, это станет призывом к нападению.