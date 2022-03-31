Конкурс The World Nature Photography Awards объявил победителей

Эти самцы гепарда бросили вызов мощным течениям реки после чудовищных дождей в Масаи-Мара, Кения, в январе 2020 года, вспоминает австралийский фотограф Буддхилини де Сойза. «Ведущий гепард смотрел прямо на нас во время переправы, стиснув зубы от усилий, как будто обвиняя нас в том, что мы не помогаем им и наблюдаем, как они вот-вот умрут», — рассказал он о снимке, получившем бронзу в категории «Млекопитающие». Фотограф добавили: «Мы закричали от восторга, когда увидели, что они наконец переплыли реку».