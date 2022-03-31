Конкурс The World Nature Photography Awards объявил победителей

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Самый авторитетный конкурс снимков о природе в 2022 году собрал тысячи участников из 20 стран мира. Сегодня жюри объявило лучшие работы.
Судьи были поражены снимком морского леопарда, бросающегося на папуасского пингвина в Антарктиде. Амос Нахум из США часами терпеливо ждал на отдаленном острове Плано у Антарктического полуострова подходящего момента во время отлива, когда тюлени незаметно входят в лагуну и ищут добычу. Помимо потрясающего снимка, Нахум был награжден золотом в категории «Млекопитающие» и назван «Фотографом года в мире природы».
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Бренде, трехмесячной самке орангутанга, предстоит операция по установке штифтов и винтов, чтобы закрепить ее поврежденную плечевую кость. Находящийся под угрозой исчезновения суматранский орангутанг был конфискован в соседней деревне, где ее держали в качестве домашнего питомца, объясняет бельгийский фотограф Ален Шредер. Снимок, сделанный на Северной Суматре в Центре Программы сохранения суматранских орангутангов, получил золото в категории «Фотожурналистика природы».
Эта морская собачка нашла необычный дом в выброшенной пивной бутылке в Чаудер-Бей, Новый Южный Уэльс. Австралийский фотограф доктор Гаэтано Гарджуло запечатлел гнездо с невероятной детализацией, а снимок получил бронзу в категории «Люди и природа».
Аравийские красные лисы в Кувейте обычно размножаются в пустыне, вдали от людей, объясняет кувейтский фотограф Мохаммад Мурад. «Это действительно редкий случай, за которым я наблюдал почти три месяца», — сказал Мурад о своей фотографии, которая обрамлена светом городских уличных фонарей. Фотограф посещал городское логово лис до пяти часов утра четыре дня в неделю, чтобы сделать снимок, который получил серебро в категории «Городская дикая природа».
На этом эффектном снимке, сделанном в румынских Карпатах, запечатлено сплетение лягушек и жаб, ноги которых были удалены для употребления в пищу человеком. Работа венгерского фотографа Бенце Мате получила бронзу в категории «Фотожурналистика природы».
На этом снимке британского фотографа Кристиана Таквелла-Смита одинокая полярная медведица кажется карликом на фоне высокой ледниковой стены. Снимок получил бронзу в категории «Животные - среда обитания». Снято на восточном побережье Шпицбергена, Норвегия.
Эти самцы гепарда бросили вызов мощным течениям реки после чудовищных дождей в Масаи-Мара, Кения, в январе 2020 года, вспоминает австралийский фотограф Буддхилини де Сойза. «Ведущий гепард смотрел прямо на нас во время переправы, стиснув зубы от усилий, как будто обвиняя нас в том, что мы не помогаем им и наблюдаем, как они вот-вот умрут», — рассказал он о снимке, получившем бронзу в категории «Млекопитающие». Фотограф добавили: «Мы закричали от восторга, когда увидели, что они наконец переплыли реку».
«Я был готов и ждал на пристани с видом на озеро», — говорит британский фотограф Роберт Мейнард, запечатлевший эту волшебную сцену однажды утром на озере Хит в Гэмпшире в Великобритании. «Меня поразило то, чему я стал свидетелем — увидеть столько бакланов, выбирающихся из воды сквозь туман, окутывающий озеро». Черные бакланы собрались на цепочке лодок, образуя настолько поразительный силуэт, что он был удостоен бронзы в категории «Птицы».
Японский фотограф Рие Асада завоевал бронзу в категории «Пейзажи и окружающая среда» за фотографию ледяного водопада в префектуре Гифу, Япония.
Британский фотограф Ирина Петрова Адамацки запечатлела зеленого паука-охотника, возвышающегося над обреченной уксусной мухой. Снимок, сделанный в Магнитогорске, получил бронзу в категории «Поведение — беспозвоночные».
Семья азиатских слонов вот-вот исчезнет в зарослях Шри-Ланки на этом снимке австралийского фотографа Майкла Ставракакиса. Снимок, сделанный в национальном парке Удавалаве, получил бронзу в категории «Черно-белое».
Американский фотограф Патрик Новотны получил бронзу в категории «Поведение — земноводные и рептилии» за этот изысканный снимок зеленой игуаны, цепляющейся за ветку в Коста-Рике.
Этот снимок гор Южного острова в Новой Зеландии сделан австралийским фотографом Сэмом Уилсоном. Он был удостоен золотой награды в категории «Ландшафт и окружающая среда».
Эта группа кипарисов в муниципалитете Сан-Квирико-д'Орча, Тоскана - одни из самых фотографируемых деревьев в мире, и итальянский фотограф Федерико Тести прекрасно запечатлел их. Завораживающее фото получило золото в категории «Искусство природы».
Американский фотограф Гаутам Камат Бамболкар запечатлел магию этого заброшенного дома в Гоа, Индия, в стиле расхитителей гробниц. Судьи присудили фотографии золото в категории «Растения и грибы».
Сосульки в этой пещере, кажется, нависают над крошечным фургоном и его пассажирами на озере Байкал, Россия. Швейцарский фотограф Сабрина Индербитци получила золото в категории «Люди и природа».
«Наконец-то я получил то, что хотел», — порадовался фотограф из США Маттейс Ноум, чья фотография горбатой двуустки на фоне горизонта Нью-Йорка вдалеке получила золотую награду в категории «Городская дикая природа». «По мере того, как в последние годы меры по обеспечению качества воды и усилия по ее сохранению начинают приносить реальные результаты, горбатые киты становятся все более и более обычным явлением в водах Нью-Йорка», — добавил Нооме.
Сингапурский фотограф Чин Леонг Тео получил золото в категории «Поведение — беспозвоночные» за фотографию трех красных муравьев, пересекающих водную преграду в Индонезии.
Стервятник объедает антилопу гну на этой жуткой фотографии, сделанной индийским фотографом Ашоком Бехерой. Фотография, сделанная в Масаи-Мара, Кения, получила золото в категории «Поведение — птицы».
Немецкий фотограф Ян Чечотка показывает микромир грибов panaeolus papilionaceus, снятых в Баварии, Германия. Фото было удостоено бронзы в категории «Растения и грибы».
Фотограф из Майотты Габриэль Баратье показывает яркие цвета кораллов в Индонезии. Снято на архипелаге Раджа Ампат, Баратье получил бронзу в категории «Искусство природы».
Фотография песца в морозной Исландии, сделанная британским фотографом Винсом Бертоном, получила золото в категории «Черно-белое».
На этом снимке под названием «Материнская любовь» изображена макака-токе, которую мать кормит в национальном парке Яла, Шри-Ланка. Снимок, сделанный фотографом из Шри-Ланки Аванкой Фернандо, получил серебро в категории «Черно-белое».
Снимок борнейского орангутана, сделанный канадским фотографом Томасом Виджаяном, завоевал золото в категории «Животные».
Украинский фотограф Алексей Сачов получил серебро в категории «Фотожурналистика природы» за наводящий на размышления снимок «Настоящие Мальдивы», на котором канализационная труба отеля стекает в глубокое синее море.
На этом снимке изображена тихоокеанская древесная лягушка, устроившаяся в цветке в городском парке в Канаде. Этот снимок, сделанный канадским фотографом Шейн Кэй, получил золото в категории «Поведение — земноводные и рептилии».
Два семени одуванчика цепляются за цветоложе на этом фото немецкого фотографа Моники Шнайдер. Работа получила серебро в категории «Искусство природы».
Индийский фотограф Нилутпаул Баруа представил эту фотографию бурой медведицы и двух ее детенышей, сделанную в Южно-Камчатском заповеднике, Россия. «Лежа на земле, я смог сделать кадр на уровне глаз, на котором ярко отразились выражение лица бдительной матери и беззаботный характер детенышей», — вспоминает Баруа, получивший серебро в категории «Портреты животных».
Эта стая красноклювых келеа была запечатлена американским фотографом Робертом Россом. Снимок, сделанный в заповеднике Селус в Танзании, получил серебро в категории «Поведение — птицы».
Снимок британского фотографа Уильяма Фортескью отмечен серебром в категории «Поведение — животные». Снимок сделан в Национальном парке Амбосели, Кения.
Этот снимок семейной жизни пумы и ее детенышей в Патагонии, Чили, удостоенный бронзы в категории «Портреты животных», был сделан израильским фотографом Амитом Эшелем.
«Этот бражник появился после захода солнца, чтобы попить нектар из садовых цветов, оставаясь в воздухе, пока кормился», — вспоминает австралийский фотограф Линкольн Макгрегор. Снимок, получивший серебро в категории «Поведение — беспозвоночные», был сделан в районе долины Кенгуру, Австралия.
Стая скумбрии пытается избежать встречи с аквалангистом на снимке, сделанном у побережья Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Фотография, получившая серебро в категории «Люди и природа», была сделана австрийским фотографом Майком Айеттом.
Эта фотография американского крокодила — работа итальянского фотографа Массимо Джорджетты. Снимок, сделанный на кубинском архипелаге Хардинес-де-ла-Рейна, получил серебро в категории «Поведение — земноводные и рептилии».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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