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Кипука: как среди вулканов появляются оазисы

Кипука: как среди вулканов появляются оазисы (7 фото)

Автор:
02 апреля 2022 08:54
Сообщество : Путешествия
Метки: Кипука   в мире   вулкан   интересно   оазис   природа   фото   
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Оазисы можно встретить не только в пустыне, но и в совершенно ином месте: например, посреди вулканической долины. Что такое кипука и почему считается священным местом, читайте далее в посте.

Для Гавайских островов вполне привычна картина — лавовая долина иссиня-черного цвета и небольшой кусок леса посреди нее. Этот оазис местные жители и называют кипука, и для них такие островки зачастую священны.

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Такие участки очень характерны для гавайских пейзажей, в них превращаются холмы и горные склоны. А появляются они следующим образом: когда происходит извержение вулкана, лавовые потоки начинают течь по земле, поглощая все на своем пути, а потом превращаясь в безжизненную почву. Стороной они обходят только возвышенности, оставляя их нетронутыми. Именно эти островки становятся домом для птиц и животных: они могут укрыться в этом оазисе от негостеприимной окружающей среды.

Гавайцы привыкли к такому образу жизни и к тому, что периодически в их повседневность вторгается стихия. Подчинить эту стихию невозможно, а вот жить в согласии с ней — вполне реально. Поэтому неудивительно, что для гавайцев оазисы посреди окаменевшей лавы священны и обладают особой силой, ведь вулкан их обходит стороной.

Kīpuka в переводе с гавайского означает «отверстие». Более того, это слово в устной гавайской традиции используют не только для обозначения этих островков, за столетия оно приобрело гораздо больший смысл. Так, кипука для гавайцев — это место, где сохраняется жизнь и культура независимо от постороннего вмешательства или чьего-либо посягательства. Однако это понятие интересно не только с лингвистической стороны, оно имеет большое значение для ученых.

Дело в том, что такие островки становятся биологическими резервуарами для животных и растений. Кипука зачастую оторван на несколько километров от других жизнеспособных территорий, и многие животные, и уж тем более растения, не в состоянии перебраться на другие участки. Поэтому они развиваются в обособленной среде, попадая в ловушку, созданную вулканом.

На таких территориях ограничен генофонд, и очень быстро определенные гены становятся доминирующими. Это значит, что организмы, ограниченные территорией кипуки, могут со временем эволюционировать, превращаясь в новые виды. Так что такие оазисы становятся отличным местом для исследований, во время которых можно наблюдать за развитием небольших территорий с изначально одинаковым составом почвы и природным миром. Например, одна из самых интересных для исследователей территорий Гавайев — это лес Kīpukapuaulu. Он пережил множество извержений Мауна-Лоа и стал одним из самых биологически разнообразных лесов на островах.

А еще кипука очаровывает философов, эти оазисы называют микрокосмом эволюционной истории самих Гавайев. Ведь растения и животные, которые оказались на Гавайских островах, стали развиваться по-новому, и за несколько тысячелетий тут появились виды, которых нет больше нигде на планете.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кипука   в мире   вулкан   интересно   оазис   природа   фото   
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