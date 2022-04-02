Кипука: как среди вулканов появляются оазисы

На таких территориях ограничен генофонд, и очень быстро определенные гены становятся доминирующими. Это значит, что организмы, ограниченные территорией кипуки, могут со временем эволюционировать, превращаясь в новые виды. Так что такие оазисы становятся отличным местом для исследований, во время которых можно наблюдать за развитием небольших территорий с изначально одинаковым составом почвы и природным миром. Например, одна из самых интересных для исследователей территорий Гавайев — это лес Kīpukapuaulu. Он пережил множество извержений Мауна-Лоа и стал одним из самых биологически разнообразных лесов на островах.