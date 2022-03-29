Редкое явление «снежура» заметили на реке в Петербурге

Именно поэтому падающий снег не тает в воде, а скапливается сверху, как это было бы, если реки были замёрзшими. Однако течение воды так влияет на снежный покров, что тот не тает и при этом пропитывается водой. В итоге получается эдакая каша, вязкая – ни снег, ни лёд, нечто промежуточное.





В этом уникальность снежуры. Как правило, состояние это неустойчивое - далее идёт либо замерзание и снежура становится частью ледяного покрова, либо всё тает, если температура воздуха и воды повышается. Кстати, у замерзшей снежура следующее состояние называется шуга – это когда снежура переходи туже в твёрдую фазу, но ещё остаётся рыхлой, а не твёрдой, как лёд.