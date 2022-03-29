Редкое явление «снежура» заметили на реке в Петербурге

Снежура - явление не частое, весенняя погода редко преподносит такие сюрпризы. В Санкт-Петербурге сегодня выпал снег, можно сказать, прошёл настоящий снегопад.
Лёд в питерских реках и каналах уже растаял, но из-за достаточно резкого похолодания температура воды сейчас находится возле нуля - ещё немного, и снова начнёт замерзать.
Именно поэтому падающий снег не тает в воде, а скапливается сверху, как это было бы, если реки были замёрзшими. Однако течение воды так влияет на снежный покров, что тот не тает и при этом пропитывается водой. В итоге получается эдакая каша, вязкая – ни снег, ни лёд, нечто промежуточное.
В этом уникальность снежуры. Как правило, состояние это неустойчивое - далее идёт либо замерзание и снежура становится частью ледяного покрова, либо всё тает, если температура воздуха и воды повышается. Кстати, у замерзшей снежура следующее состояние называется шуга – это когда снежура переходи туже в твёрдую фазу, но ещё остаётся рыхлой, а не твёрдой, как лёд.
Судя по всему, в Санкт-Петербурге снежура вряд ли превратится в шугу и лёд, скорей всего, в ближайшие дни стоит ждать потепления. Тем уникальней наблюдаемое сейчас явление – на фото, сделанных на реке Екатерингофка и опубликованных в соцсетях, видно, как выглядит это явление.
Источник:
АНТИФИШКИ
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