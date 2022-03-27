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Удивительные растения с необычными названиями

Удивительные растения с необычными названиями (12 фото)

Автор:
27 марта 2022 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   в мире   интересно   познавательно   природа   фото   
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Наша планета богата не только разнообразными видами животных, ее растительный мир ещё более обширен. Но если с внешним видом зверей мы еще как-то можем разобраться и легко отличим слона от кошки, то с идентификацией представителей флоры большинству из нас без специалистов никак не обойтись.

А ведь как часто мы приносим домой красивые благоухающие букеты, собранные собственноручно. Помочь определить состав вашего полевого букета могут знатоки в интернете. К примеру, они весело поведают вам, что ваш симпатичный цветок для девушки всего лишь капуста, объяснят, почему кот шарахается от любимой комнатной зелени (и не зря это делает), а также еще много всего интересного.


Вечнозеленое растение, умело украшающее своего хозяина

Паразитирующий пситтакантус, сумевший вырасти на обычной ржавой трубе.

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В тропиках можно встретить необычную разновидность сауроматума

Внешний вид растения напоминает снежинку.

Листочки деревянистого растения скумпии

Данный кустарник называют еще дымовой куст или облачное дерево.

Настоящее лекарственное растение — диоскорея виллоза

Такая клубневая лоза произрастает в Северной Америке.

Трудно поверить, что это грибы

Небольшие грибочки в виде бокальчиков привлекают грибников своим симпатичным видом. Гнездовковые грибы напоминают гнезда миниатюрных птичек, однако их нельзя употреблять в пищу.

Получить в подарок красивый букет всегда приятно

Кстати, данное растение всего лишь декоративная капуста.

Физалис из семейства пасленовых

Придомовые территории и сады часто украшают необычными живыми китайскими фонариками. Растение имеет яркие плоды, которые схожи с помидорами.

Растительный долгожитель — павловния войлочная

Императорское дерево — выходец из Южной Азии. Оно имеет гигантские листья и легко переносит морозы.

На территории Австралии можно встретить незабудку

На упаковке написано «тюльпан»

Но внутри оказалось настоящее бутылочное дерево. Такое многолетнее тропическое растение украсит любое помещение.

Красивоплодник

Круглый год в саду он будет оправдывать свое название. А у вас дома или в саду есть любимые или необычные растения?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Растение   в мире   интересно   познавательно   природа   фото   
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salim777 Час назад
Красивоплодник жрать-то можно?
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Николай 9 минут назад
"...привлекают грибников своим симпатичным видом." Сомнительное утверждение сразу видо, что эти грибы нельзя есть. Там и есть нечего.
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3k
Frank Borman 20 минут назад
Паразитирующий пситтакантус, сумевший вырасти на обычной ржавой трубе.

Пситтакантус, от древнегречского пситтакос = попугай и антос - цветок. Попугайский цветок. Слово антос есть в словах антология, хризантема.
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