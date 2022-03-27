Удивительные растения с необычными названиями

Наша планета богата не только разнообразными видами животных, ее растительный мир ещё более обширен. Но если с внешним видом зверей мы еще как-то можем разобраться и легко отличим слона от кошки, то с идентификацией представителей флоры большинству из нас без специалистов никак не обойтись.
А ведь как часто мы приносим домой красивые благоухающие букеты, собранные собственноручно. Помочь определить состав вашего полевого букета могут знатоки в интернете. К примеру, они весело поведают вам, что ваш симпатичный цветок для девушки всего лишь капуста, объяснят, почему кот шарахается от любимой комнатной зелени (и не зря это делает), а также еще много всего интересного.
Вечнозеленое растение, умело украшающее своего хозяина
Паразитирующий пситтакантус, сумевший вырасти на обычной ржавой трубе.
В тропиках можно встретить необычную разновидность сауроматума
Внешний вид растения напоминает снежинку.
Листочки деревянистого растения скумпии
Данный кустарник называют еще дымовой куст или облачное дерево.
Настоящее лекарственное растение — диоскорея виллоза
Такая клубневая лоза произрастает в Северной Америке.
Трудно поверить, что это грибы
Небольшие грибочки в виде бокальчиков привлекают грибников своим симпатичным видом. Гнездовковые грибы напоминают гнезда миниатюрных птичек, однако их нельзя употреблять в пищу.
Получить в подарок красивый букет всегда приятно
Кстати, данное растение всего лишь декоративная капуста.
Физалис из семейства пасленовых
Придомовые территории и сады часто украшают необычными живыми китайскими фонариками. Растение имеет яркие плоды, которые схожи с помидорами.
Растительный долгожитель — павловния войлочная
Императорское дерево — выходец из Южной Азии. Оно имеет гигантские листья и легко переносит морозы.
На территории Австралии можно встретить незабудку
На упаковке написано «тюльпан»
Но внутри оказалось настоящее бутылочное дерево. Такое многолетнее тропическое растение украсит любое помещение.
Красивоплодник
Круглый год в саду он будет оправдывать свое название. А у вас дома или в саду есть любимые или необычные растения?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пситтакантус, от древнегречского пситтакос = попугай и антос - цветок. Попугайский цветок. Слово антос есть в словах антология, хризантема.