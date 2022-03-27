Удивительные растения с необычными названиями

А ведь как часто мы приносим домой красивые благоухающие букеты, собранные собственноручно. Помочь определить состав вашего полевого букета могут знатоки в интернете. К примеру, они весело поведают вам, что ваш симпатичный цветок для девушки всего лишь капуста, объяснят, почему кот шарахается от любимой комнатной зелени (и не зря это делает), а также еще много всего интересного.

Вечнозеленое растение, умело украшающее своего хозяина

Паразитирующий пситтакантус, сумевший вырасти на обычной ржавой трубе.