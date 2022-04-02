Неземная красота северных сияний

Гораздо позже современные ученые выяснили, что в результате вспышек на Солнце к Земле устремляется солнечный ветер - поток из заряженных частиц. В местах наибольшего магнитного притяжения, на полюсах, частицы проникают в атмосферу планеты и сталкиваются с молекулами азота и кислорода. В результате столкновения происходят микроскопические "взрывы", что заставляет их светиться. Кислород придаёт свечению изумрудный и красный оттенки, а азот - фиолетовый.



Чем сильнее выброс на Солнце, тем ярче будут всполохи на ночном небе.