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Неземная красота северных сияний

Неземная красота северных сияний (7 фото + 3 видео)

Автор:
02 апреля 2022 14:11
Сообщество : Космос
Метки: видео   мир   ночь   природа   северное сияние   фото   
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На этой неделе на Солнце произошла серия вспышек, которая породила невероятно эффектные северные сияния.

Источник:

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Метки: видео   мир   ночь   природа   северное сияние   фото   
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1  комментарий
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Yury Skarzhinsky 10 минут назад
Жил в заполярье с 1974 по 2009 год. Северного сияния насмотрелся достаточно, но ну его. Благоприятнее жить в более южных регионах.
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