Неземная красота северных сияний

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На этой неделе на Солнце произошла серия вспышек, которая породила невероятно эффектные северные сияния.
Это великолепное шоу видели жители США, Канады, Новой Зеландии, Тасмании и Северо-Запада России.
28 и 29 марта на Солнце произошла серия вспышек класса M и два значительных выброса солнечной массы направленных в сторону Земли. Ученые из NOAA зафиксировали максимальную активность ранним утром 31 марта.
Официально северное сияние называется aurora borealis — дословно «северная заря», что сразу дает представление о месте его возникновения — в высоких широтах, чем ближе к полюсу, тем оно ярче и эффектнее.
Полярное или северное сияние – завораживающее явление.
В мифах северных народов существует много объяснений этим всполохам на ночном небе.
В мифах северных народов существует много объяснений этим всполохам на ночном небе.
Эскимосы считали, что это отблески небесного мира, где обитают умершие охотники. Древние финны верили, что разноцветные полосы в ночном небе - это дороги, по которым на землю спускаются боги. А норвежцы считали, что именно так Небо делится своей силой с Землёй.
Но русский ученый Михаил Ломоносов с такой трактовкой был в корне не согласен. Он предположил, что все эти "магические всполохи" имеют электрическую природу и оказался прав.
Гораздо позже современные ученые выяснили, что в результате вспышек на Солнце к Земле устремляется солнечный ветер - поток из заряженных частиц. В местах наибольшего магнитного притяжения, на полюсах, частицы проникают в атмосферу планеты и сталкиваются с молекулами азота и кислорода. В результате столкновения происходят микроскопические "взрывы", что заставляет их светиться. Кислород придаёт свечению изумрудный и красный оттенки, а азот - фиолетовый.
Чем сильнее выброс на Солнце, тем ярче будут всполохи на ночном небе.
Чем сильнее выброс на Солнце, тем ярче будут всполохи на ночном небе.
Кстати, человеческий слух способен уловить треск и шипение - звуки, которые сопровождают небесное свечение.
В ближайшее время таких ярких сияний больше не будет, но любители ночного неба смогут наблюдать небольшой метеорный поток - Лириды 22-23 апреля. Пиковое число метеоров около 20 в час.
Скорость вхождения метеоров в атмосферу около 43 километров в секунду. Наблюдать метеоры можно по всему небосводу.
Скорость вхождения метеоров в атмосферу около 43 километров в секунду. Наблюдать метеоры можно по всему небосводу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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