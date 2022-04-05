15 невероятных совпадений, которые показала нам матрица

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Люди верят, что мир общается с нами через знаки или совпадения. От занимательного до странного, от интересного до экстраординарного, эти незначительные инциденты могут создать у нас впечатление, что это гораздо больше, чем просто случайности. В этом посте вы увидите интересные события, которые подкинула людям вселенная.
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Мы нашли этого пёсика во дворе, и оказалось, что у нас есть подушка с изображением его копии
Источник:
АНТИФИШКИ
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