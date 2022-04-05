15 невероятных совпадений, которые показала нам матрица

Люди верят, что мир общается с нами через знаки или совпадения. От занимательного до странного, от интересного до экстраординарного, эти незначительные инциденты могут создать у нас впечатление, что это гораздо больше, чем просто случайности. В этом посте вы увидите интересные события, которые подкинула людям вселенная.

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Я приехала в отель, и моё кольцо в точности повторило ручки тумбочки 0 Источник:

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Мои коллеги попросили наклонить голову 0 Источник:

Настоящая кошка повторяет нарисованную 0 Источник:

Кошка откусила кусок моего документа, и в результате получился силуэт кошки 0 Источник:

Помидоровое семейство 0 Источник:

Моя ложка в точности повторяет ложку на коробке 0 Источник:

Удачный кадр 0 Источник:

Мы нашли этого пёсика во дворе, и оказалось, что у нас есть подушка с изображением его копии 0 Источник:

У моего друга оказалась бутылка с таким же узором, как и футболка у другого моего друга 0 Источник:

Мой двойник со старинной картины 0 Источник:

Идеальное совпадение 0 Источник:

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