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15 совпадений, которые доказывают, что жизнь готова удивить нас в любой момент

15 совпадений, которые доказывают, что жизнь готова удивить нас в любой момент

Автор:
23 марта 2023 22:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вселенная   Доказывают   Удивить   сбои   ситуации   совпадения   
1735
16

Даже те из нас, кто не верит в судьбу или случай, иногда могут оказаться в ситуации, которой не смогут найти объяснение. Эти жуткие “сбои” Вселенной могут запросто заставить любого поверить, что совпадения происходят не просто так. Взгляните сами!

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Метки: Вселенная   Доказывают   Удивить   сбои   ситуации   совпадения   
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3  комментария
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52k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
с тройняшками у меня еще не было...))
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52k
dima423 37 минут назад
Комментарий к фото
пусть крысу свою покажет сперва...)
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15k
Patmaz Час назад
Комментарий к фото
Это кошка.
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