15 совпадений, которые доказывают, что жизнь готова удивить нас в любой момент

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Даже те из нас, кто не верит в судьбу или случай, иногда могут оказаться в ситуации, которой не смогут найти объяснение. Эти жуткие “сбои” Вселенной могут запросто заставить любого поверить, что совпадения происходят не просто так. Взгляните сами!
1. Я работаю на кухне. Вы не представляете, сколько людей говорят: "Ты похож на парня из Рататуя!"
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5. Слева: сцена из первого сезона "Странных дел", действие которого происходит в 1983 году. Справа: я, одетый в точно такую же рубашку в 1983 году
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Метки: Вселенная Доказывают Удивить сбои ситуации совпадения
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