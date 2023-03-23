15 совпадений, которые доказывают, что жизнь готова удивить нас в любой момент

Даже те из нас, кто не верит в судьбу или случай, иногда могут оказаться в ситуации, которой не смогут найти объяснение. Эти жуткие “сбои” Вселенной могут запросто заставить любого поверить, что совпадения происходят не просто так. Взгляните сами!