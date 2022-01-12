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15 внезапных совпадений, которые преподнесла вселенная на блюдечке

15 внезапных совпадений, которые преподнесла вселенная на блюдечке (16 фото)

Автор:
12 января 2022 23:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Внезапные   Вселенная   Интересные   Преподнесла   случай   совпадения   
1775
16
В нашем мире много совпадений, и некоторые из них даже могут показаться запланированными, хотя на самом деле это происходит по воле случая. В этом посте вы увидите интересные игры мироздания, которое не прочь подкинуть очередную задачку.
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Метки: Внезапные   Вселенная   Интересные   Преподнесла   случай   совпадения   
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6  комментариев
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48k
zloykoyot 2 часа назад
"Я сфотографировал маяк, и позже понял, что у меня дома на одеяле был такой же". Просто это типичный маяк, таких на планете дохера.

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−35
Жид Час назад
Я потерял кепку, и через некоторое время встретил человека в моей кепке
Просто акуенный повод сделать селфи с бомжом
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10k
goraccio Час назад
Совпадения вполне плановые. Вообще ни одного удивительного
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