15 внезапных совпадений, которые преподнесла вселенная на блюдечке

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В нашем мире много совпадений, и некоторые из них даже могут показаться запланированными, хотя на самом деле это происходит по воле случая. В этом посте вы увидите интересные игры мироздания, которое не прочь подкинуть очередную задачку.
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Я неосознанно купил одинаковые солнцезащитные очки с разницей в несколько месяцев и сломал их точно таким же образом
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