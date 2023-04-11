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22 идеальных изображений, которые демонстрирую невероятные совпадения

22 идеальных изображений, которые демонстрирую невероятные совпадения

Автор:
11 апреля 2023 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Идеальные   Невероятные   моменты   обстоятельства   совпадения   угол зрения   
1280
23

Бывают моменты, когда картинка перед глазами складывается невероятным образом: время, место, угол зрения, обстоятельства. В этом посте вы увидите занимательные совпадения, в которые даже сложно поверить.

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Метки: Идеальные   Невероятные   моменты   обстоятельства   совпадения   угол зрения   
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2  комментария
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10k
Бритва 53 минуты назад
кому нефиг делать, натягивают резинки на узор подошвы, фоткают и выкладывают это в интернет
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37k
Александр Полчаса назад
Нда, поверни камеру на градус в любую сторону и оппа, магия исчезнет...
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