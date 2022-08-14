17 безумных совпадений, которые нарочно не придумаешь

Иногда в нашей жизни случаются настолько идеальные совпадения, что в них даже сложно сразу поверить. Но всё, что нам нужно сделать, это взять телефон и запечатлеть этот интересный момент. В этом посте вы увидите лучшие стечения обстоятельств, которые были запланированы вселенной.

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У моей кошки на боку изображение ещё одной кошки 0 Источник:

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Мой сын рад, что нашёл папу в новом конструкторе Лего 0 Источник:

Поразительное сходство 0 Источник:

Моя бабушка совсем потерялась на фоне кресел 0 Источник:

Узор на ремешке фотоаппарата оказался точной копией узора на покрывале 0 Источник:

Рисунок на пальто очень похож на дорожную плитку 0 Источник:

Ему явно мешает эта салфетка 0 Источник:

Я долго приглядывался, и пытался понять, что случилось с ногами 0 Источник:

Я подумал, что у меня двоится в глазах 0 Источник:

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Герои из мультиков в обычной жизни 0 Источник:

Чёткие границы 0 Источник:

Кажется, что он прихватил с собой кусочек машины 0 Источник:

Моду в массы 0 Источник:

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