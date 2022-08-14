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17 безумных совпадений, которые нарочно не придумаешь

17 безумных совпадений, которые нарочно не придумаешь

Автор:
14 августа 2022 22:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вселенная   Идеальные   Нарочно   Не придумаешь   безумные   моменты   совпадения   
5633
18
Иногда в нашей жизни случаются настолько идеальные совпадения, что в них даже сложно сразу поверить. Но всё, что нам нужно сделать, это взять телефон и запечатлеть этот интересный момент. В этом посте вы увидите лучшие стечения обстоятельств, которые были запланированы вселенной.
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Источник:

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Метки: Вселенная   Идеальные   Нарочно   Не придумаешь   безумные   моменты   совпадения   
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13  комментариев
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19k
homerchik 5 часов назад
Это вроде из какой-то рекламы 90-х
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126k
Аааа 5 часов назад
Тут, если кто не заметил, у женщины нога кажется слишком длинной с двумя коленами, как стрела у экскаватора.
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2k
.357 magnum 6 часов назад
Секта свидетелей Кандибобера на голове
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1k
MPEG-8 9 часов назад
Явно ремень самоделка.
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5k
yahaomsk 11 часов назад
ничего необычного, просто сбой в матрице
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6k
Shtoppi 12 часов назад
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