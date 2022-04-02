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«Требуем выкуп 500 тысяч стерлингов». Попытка угона советского пассажирского самолета 30 марта 1989 года

«Требуем выкуп 500 тысяч стерлингов». Попытка угона советского пассажирского самолета 30 марта 1989 года (3 фото)

Автор:
02 апреля 2022 17:52
Метки: авиация   преступление   угон   
767
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В Советском Союзе и в странах соцлагеря, где отсутствовал свободный выезд за рубеж, распространился особый тип преступлений – угон пассажирских лайнеров. На Западе подобное тоже существовала, но там самолеты с пассажирами на борту захватывали, как правило, в политических целях. В СССР угонщики просто хотели сбежать из страны.

30 марта 1989 года. Рейс «Аэрофлота» Москва-Баку с промежуточной остановкой в Астрахани. Из столицы на борту Ту-134 вылетели 70 человек, еще 7 человек подсели в астраханском аэропорту. Среди них ничем не примечательный гражданин Мишлуков.


Вскоре после взлета из Астрахани в 23:20 он подозвал бортпроводницу и вручил ей записку для командира воздушного судна. В ней всего две строчки:

«Требуем выкупа 500 тысяч стерлингов. В противном случае самолет взорвем»


Именно так – «выкупА» и вместо фунтов стерлингов, просто - стерлингов.


А для убедительности преступник показал девушке небольшой сверток, который подозрительно тикал. И заявил, что самолет захвачен и полетит за рубеж.


Для советских пилотов ситуация с захватом пассажирских самолетов не новая. В том же 1989 году это была уже третья попытка угона лайнера в воздухе с требованиями выкупа и вылета за рубеж. Пилоты прекрасно знали, как действовать в подобных ситуациях.


Мишлуков потребовал, чтобы в бакинском аэропорту для него приготовили деньги и заправили самолет «по полной». Также он заявил, что среди пассажиров два его сообщника с взрывными устройствами. Бомбы приведут в действие, если что-то пойдет не так.


Пилоты не сомневались, что угонщик блефует, но рисковать не имели права. После приземления Мишлукова удалось уговорить отпустить 27 пассажиров – женщин и детей. Чуть позже вывели еще шестерых мужчин, которые сильно нервничали и напрягали горе-террориста.

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Угонщик долго не мог определиться, куда он собирается лететь. Сначала называл Непал, что было довольно странно, но в конечно итоге заявил, что полетим в Карачи - столицу Пакистана. Окончательный выбор совсем неслучаен. С Пакистаном, из-за поддержки последним афганских душманов, у СССР отвратительнее отношения. Бандит надеялся, что его не выдадут. Как покажет время, он был прав, но не предусмотрел нюансы. Когда в августе 1990 года советские заключенные угонят самолет из Якутии в Карачи, то пакистанские власти их действительно не вернут в Союз, а просто отправят в местную тюрьму. Где беглые зэки поймут, что такое настоящий ад.


Пилоты объяснили угонщику, что нужно время, чтобы собрать деньги, дозаправить лайнер и разгрузить багажное отделение, чтобы самолет спокойно долетел до нужной точки. Также требовалась смена экипажа, так как летчики в самолете не имели опыта международных полетов. В данный момент в Баку пилотов международного класса нет, они прибудут из Москвы. Вылет может состояться только в 12:00 31 марта.


На самом деле в Баку ждали прибытия особого самолета. На борту бойцы из спецподразделения «Альфа». Специально натренированные ребята для освобождения заложников в пассажирских лайнерах. Они еще в полете разработали план операции.


На борт захваченного самолета спецназовцы поникли тремя путями. Часть через кабину пилотов, часть через багажное отделение, часть спокойно поднялись по трапу, переодевшись в форму нового летного экипажа.


«Альфовцам» помогал оказавшийся в заложниках экипаж. Бортпроводницы попросили у террориста разрешения покормить пассажиров, а заодно и его самого. Мишлуков согласился, не подозревая, что это отвлекающий маневр. В тот момент, когда сотрудница «Аэрофлота» ставила угонщику чай, на него набросились спецназовцы. В устрашающем тикающем свертке, который преступник не выпускал ни на секунду, оказался обыкновенный будильник.


На всякий случай бойцы из «Альфы» обступили и направили пистолеты на остальных мужчин-пассажиров, приказав им не дергаться. Естественно, никаких сообщников не оказалось.

Уже при первом осмотре выяснилось, что паспорт на фамилию Мишлуков – чужой. Преступник просто вклеил свою фотографию, но кассир «Аэрофлота» во время продажи билета ничего не заметил. Горе-угонщика назвал свое настоящее имя. Некий Скок, 33 года, находящийся во всесоюзном розыске. Надеялся избежать наказания, получить большой куш и устроиться за границей.


Что случилось дальше со Скоком неизвестно. Он без сомнения получил значительный срок, но далеко не факт что отсидел до конца. Советскому Союзу оставалось меньше двух лет. В первой половине 90-х всех авиационных угонщиков советских времен, на руках которых не было крови, амнистировали.

Источник:

АНТИФИШКИ
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alertol 4 часа назад
- Что случилось дальше со Скоком неизвестно.

А что документы не сохранились? Или может известно но не оглашается? Или вообще выдумка и не было его вовсе?

Я понимаю когда говорят что в 14-м веке жил маньяк и не понятно что там точно было, но когда в 20-м всё документируется и сохраняется в архиве (даже штрафы за хулиганку 60 летней давности) их не достают за ненадобностью, но они есть...
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6k
Борис Карабанов 4 часа назад
Я извиняюсь, и насколько же "ШИРОКО" распространился этот способ? Десятки тысяч случаев? Тысячи случаев? Сотни? Десятки? Единицы?
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