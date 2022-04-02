«Требуем выкуп 500 тысяч стерлингов». Попытка угона советского пассажирского самолета 30 марта 1989 года

В Советском Союзе и в странах соцлагеря, где отсутствовал свободный выезд за рубеж, распространился особый тип преступлений – угон пассажирских лайнеров. На Западе подобное тоже существовала, но там самолеты с пассажирами на борту захватывали, как правило, в политических целях. В СССР угонщики просто хотели сбежать из страны.
30 марта 1989 года. Рейс «Аэрофлота» Москва-Баку с промежуточной остановкой в Астрахани. Из столицы на борту Ту-134 вылетели 70 человек, еще 7 человек подсели в астраханском аэропорту. Среди них ничем не примечательный гражданин Мишлуков.
Вскоре после взлета из Астрахани в 23:20 он подозвал бортпроводницу и вручил ей записку для командира воздушного судна. В ней всего две строчки:
«Требуем выкупа 500 тысяч стерлингов. В противном случае самолет взорвем»
Именно так – «выкупА» и вместо фунтов стерлингов, просто - стерлингов.
А для убедительности преступник показал девушке небольшой сверток, который подозрительно тикал. И заявил, что самолет захвачен и полетит за рубеж.
Для советских пилотов ситуация с захватом пассажирских самолетов не новая. В том же 1989 году это была уже третья попытка угона лайнера в воздухе с требованиями выкупа и вылета за рубеж. Пилоты прекрасно знали, как действовать в подобных ситуациях.
Мишлуков потребовал, чтобы в бакинском аэропорту для него приготовили деньги и заправили самолет «по полной». Также он заявил, что среди пассажиров два его сообщника с взрывными устройствами. Бомбы приведут в действие, если что-то пойдет не так.
Пилоты не сомневались, что угонщик блефует, но рисковать не имели права. После приземления Мишлукова удалось уговорить отпустить 27 пассажиров – женщин и детей. Чуть позже вывели еще шестерых мужчин, которые сильно нервничали и напрягали горе-террориста.
Угонщик долго не мог определиться, куда он собирается лететь. Сначала называл Непал, что было довольно странно, но в конечно итоге заявил, что полетим в Карачи - столицу Пакистана. Окончательный выбор совсем неслучаен. С Пакистаном, из-за поддержки последним афганских душманов, у СССР отвратительнее отношения. Бандит надеялся, что его не выдадут. Как покажет время, он был прав, но не предусмотрел нюансы. Когда в августе 1990 года советские заключенные угонят самолет из Якутии в Карачи, то пакистанские власти их действительно не вернут в Союз, а просто отправят в местную тюрьму. Где беглые зэки поймут, что такое настоящий ад.
Пилоты объяснили угонщику, что нужно время, чтобы собрать деньги, дозаправить лайнер и разгрузить багажное отделение, чтобы самолет спокойно долетел до нужной точки. Также требовалась смена экипажа, так как летчики в самолете не имели опыта международных полетов. В данный момент в Баку пилотов международного класса нет, они прибудут из Москвы. Вылет может состояться только в 12:00 31 марта.
На самом деле в Баку ждали прибытия особого самолета. На борту бойцы из спецподразделения «Альфа». Специально натренированные ребята для освобождения заложников в пассажирских лайнерах. Они еще в полете разработали план операции.
На борт захваченного самолета спецназовцы поникли тремя путями. Часть через кабину пилотов, часть через багажное отделение, часть спокойно поднялись по трапу, переодевшись в форму нового летного экипажа.
«Альфовцам» помогал оказавшийся в заложниках экипаж. Бортпроводницы попросили у террориста разрешения покормить пассажиров, а заодно и его самого. Мишлуков согласился, не подозревая, что это отвлекающий маневр. В тот момент, когда сотрудница «Аэрофлота» ставила угонщику чай, на него набросились спецназовцы. В устрашающем тикающем свертке, который преступник не выпускал ни на секунду, оказался обыкновенный будильник.
На всякий случай бойцы из «Альфы» обступили и направили пистолеты на остальных мужчин-пассажиров, приказав им не дергаться. Естественно, никаких сообщников не оказалось.
Уже при первом осмотре выяснилось, что паспорт на фамилию Мишлуков – чужой. Преступник просто вклеил свою фотографию, но кассир «Аэрофлота» во время продажи билета ничего не заметил. Горе-угонщика назвал свое настоящее имя. Некий Скок, 33 года, находящийся во всесоюзном розыске. Надеялся избежать наказания, получить большой куш и устроиться за границей.
Что случилось дальше со Скоком неизвестно. Он без сомнения получил значительный срок, но далеко не факт что отсидел до конца. Советскому Союзу оставалось меньше двух лет. В первой половине 90-х всех авиационных угонщиков советских времен, на руках которых не было крови, амнистировали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А что документы не сохранились? Или может известно но не оглашается? Или вообще выдумка и не было его вовсе?
Я понимаю когда говорят что в 14-м веке жил маньяк и не понятно что там точно было, но когда в 20-м всё документируется и сохраняется в архиве (даже штрафы за хулиганку 60 летней давности) их не достают за ненадобностью, но они есть...