«Требуем выкуп 500 тысяч стерлингов». Попытка угона советского пассажирского самолета 30 марта 1989 года

30 марта 1989 года. Рейс «Аэрофлота» Москва-Баку с промежуточной остановкой в Астрахани. Из столицы на борту Ту-134 вылетели 70 человек, еще 7 человек подсели в астраханском аэропорту. Среди них ничем не примечательный гражданин Мишлуков.

Вскоре после взлета из Астрахани в 23:20 он подозвал бортпроводницу и вручил ей записку для командира воздушного судна. В ней всего две строчки:

«Требуем выкупа 500 тысяч стерлингов. В противном случае самолет взорвем»

Именно так – «выкупА» и вместо фунтов стерлингов, просто - стерлингов.

А для убедительности преступник показал девушке небольшой сверток, который подозрительно тикал. И заявил, что самолет захвачен и полетит за рубеж.

Для советских пилотов ситуация с захватом пассажирских самолетов не новая. В том же 1989 году это была уже третья попытка угона лайнера в воздухе с требованиями выкупа и вылета за рубеж. Пилоты прекрасно знали, как действовать в подобных ситуациях.

Мишлуков потребовал, чтобы в бакинском аэропорту для него приготовили деньги и заправили самолет «по полной». Также он заявил, что среди пассажиров два его сообщника с взрывными устройствами. Бомбы приведут в действие, если что-то пойдет не так.

Пилоты не сомневались, что угонщик блефует, но рисковать не имели права. После приземления Мишлукова удалось уговорить отпустить 27 пассажиров – женщин и детей. Чуть позже вывели еще шестерых мужчин, которые сильно нервничали и напрягали горе-террориста.