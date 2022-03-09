Чикатило: на какие вопросы так и не нашли ответа

Мотивы Андрея Чикатило до конца не раскрыты. Несколько экспертиз одновременно подтвердили его вменяемость и это значило, что он убивал, насиловал и потрошил тела своих жертв, полностью отдавая себе отчёт в своих действиях. Маньяк по время суда пытался изображать собственную ненормальность, выкрикивая фразы: "Я беременный!" и "И линолеум не воровал!". Он утверждал, что подписал все "под пытками и наркотиками", обвинял судью.

Однако всё указывало на то, что изнасилования, убийства, каннибализм были способами удовлетворить сексуальные девиации. И Чикатило в полной мере осознавал свои отклонения. Также совершённые им преступления свидетельствуют о том, что у него была крайняя степень фроттажа: получение удовольствия с последующим оргазмом не при помощи полового контакта, а через трение гениталиями в одежде. Обычно в местах массового скопления людей.

Также у него наблюдался некросадизм - стремление осквернить тела жертв, педофилия и некрофилия. Почему-то специалистами отвергалась гомосексуальность Чикатило, несмотря на убийство и надругательство над минимум 21 мальчиком, в возрасте от 7 до 16 лет. Они объяснили это местью за какие-либо детские переживания.