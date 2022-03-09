Чикатило: на какие вопросы так и не нашли ответа

1684
11
Наверное это самый известный отечественный маньяк. Про него сняли фильмы, кто-то даже сочинил песни, а кто-то иронично отмечает 14 февраля не как День всех влюблённых, а как День казни Андрея Чикатило.
Дело "Ростовского потрошителя" известно не только своей изощрённой жестокостью, но и большим количеством тёмных пятен.
В октябре 1992 года Андрей Чикатило был приговорён Ростовским судом к смертной казни за 52 убийства, совершённых с особой жестокостью, в период с 1982 по 1990 годы. Обвинялся он в 56 убийствах, но доказать удалось лишь 53, но по одному из эпизодов суд счёл его вину недоказанной.
В октябре 1992 года Андрей Чикатило был приговорён Ростовским судом к смертной казни за 52 убийства, совершённых с особой жестокостью, в период с 1982 по 1990 годы. Обвинялся он в 56 убийствах, но доказать удалось лишь 53, но по одному из эпизодов суд счёл его вину недоказанной.
До сих пор остается загадкой сколько преступлений Чикатило совершил на самом деле. Сам маньяк признался в 56... Но есть оперативные сведения, согласно которым на его счету могло быть и больше 65 смертей. Через несколько лет после расстрела "потрошителя" Верховный суд РФ выпустил определение, исключив из его дела несколько эпизодов. Теперь на законодательном уровне на счету Чикатило 43 преступления.
×
×
Самым неясным осталось убийство и изнасилование девятилетней девочки Елены Закотновой. Считается, что именно с ее убийства в 1978 году началась кровавая история "Ростовского потрошителя". Но в 1979 году за убийство девочки приговорили к смерти другого - Александра Кравченко. Он уже был замаран аналогичными преступлениями, поэтому следователи постарались, чтобы "повесить" дело Елены на него, невзирая на наличие алиби.
В 1990 году суд отменил смертный приговор в отношении Кравченко, в связи с открывшимися обстоятельствами, после поимки Чикатило. В дневнике маньяка, который психиатр Александр Бухановский использовал на допросах, в частности был подробный рассказ, как маньяк душил девочку в селе Грушёвка в 1978 году. Но была ли это Закотнова - неизвестно. В 1993 году, через год после приговора, Верховный суд исключил её убийство из дела Чикатило за недоказанностью.
Психика
Мотивы Андрея Чикатило до конца не раскрыты. Несколько экспертиз одновременно подтвердили его вменяемость и это значило, что он убивал, насиловал и потрошил тела своих жертв, полностью отдавая себе отчёт в своих действиях. Маньяк по время суда пытался изображать собственную ненормальность, выкрикивая фразы: "Я беременный!" и "И линолеум не воровал!". Он утверждал, что подписал все "под пытками и наркотиками", обвинял судью.
Однако всё указывало на то, что изнасилования, убийства, каннибализм были способами удовлетворить сексуальные девиации. И Чикатило в полной мере осознавал свои отклонения. Также совершённые им преступления свидетельствуют о том, что у него была крайняя степень фроттажа: получение удовольствия с последующим оргазмом не при помощи полового контакта, а через трение гениталиями в одежде. Обычно в местах массового скопления людей.
Также у него наблюдался некросадизм - стремление осквернить тела жертв, педофилия и некрофилия. Почему-то специалистами отвергалась гомосексуальность Чикатило, несмотря на убийство и надругательство над минимум 21 мальчиком, в возрасте от 7 до 16 лет. Они объяснили это местью за какие-либо детские переживания.
Однако всё указывало на то, что изнасилования, убийства, каннибализм были способами удовлетворить сексуальные девиации. И Чикатило в полной мере осознавал свои отклонения. Также совершённые им преступления свидетельствуют о том, что у него была крайняя степень фроттажа: получение удовольствия с последующим оргазмом не при помощи полового контакта, а через трение гениталиями в одежде. Обычно в местах массового скопления людей.
Также у него наблюдался некросадизм - стремление осквернить тела жертв, педофилия и некрофилия. Почему-то специалистами отвергалась гомосексуальность Чикатило, несмотря на убийство и надругательство над минимум 21 мальчиком, в возрасте от 7 до 16 лет. Они объяснили это местью за какие-либо детские переживания.
Детские годы, в которые он, возможно, получил травмы, создавшие из него чудовище, достаточно загадочны. Есть данные, что неизгладимые следы на психике ребёнка могли оставить страшилки, которые рассказывала ему мать о "съеденном" старшем брате. Но это только домыслы. Также есть версии, что во время ВОВ молодой человек стал свидетелем массового расстрела и даже провёл целую ночь в яме с трупами, а мама Чикатило была изнасилована (возможно на его глазах) нацистскими солдатами, после чего родила дочь.
Не исключено, что свою роль сыграла и неудачная связь с соседкой, которая, якобы, пыталась соблазнить 14-летнего Андрея, с которым у неё так и не получилось полноценного полового акта. Возможно это вызвало у Чикатило такой сильный стресс, что он долгое время близко не подходил к девушкам. И лишь в 15 лет, заигрывая с 13-летней подружкой, получил сексуальное удовлетворение, прикоснувшись к ней.
Все эти события явно повлияли на сексуальную жизнь маньяка. Некоторые специалисты отмечали, что скорее всего Чикатило был импотентом и нож, во время нападений, заменял ему пенис. Неоднократные удары ножом как бы заменяли ему возвратно-поступательные движения, которые совершаются во время секса.
Такой вывод чуть не завел дело в тупик, ведь факты изнасилования были подтверждены. Но сексопатологи позже пришли к выводу, что маньяк все-таки страдал именно от проблем с семяизвержением, но в некоторых случаях ему, для удовлетворения, было достаточно прикоснуться пенисом к жертве. Как правило, уже к трупу. В других ситуациях он сначала убивал, а только потом насиловал.
Такой вывод чуть не завел дело в тупик, ведь факты изнасилования были подтверждены. Но сексопатологи позже пришли к выводу, что маньяк все-таки страдал именно от проблем с семяизвержением, но в некоторых случаях ему, для удовлетворения, было достаточно прикоснуться пенисом к жертве. Как правило, уже к трупу. В других ситуациях он сначала убивал, а только потом насиловал.
Он действовал в одиночку?
Очень долго существовала версия, что злоумышленников было двое. Следователи до 1990 года предполагали, что один из них "занимается" женщинами и девочками, а другой - мальчиками. Гораздо позже стало ясно, что в голове Чикатило надругательства и жестокие убийства не имеют гендерного различия.
Нужно было также учитывать возможное появление подражателей. Этого исключать было нельзя из-за географии убийств - Андрей Чикатило не совершал свои преступления в одной лишь Ростовской области. Предполагается, что зона его действий была также в Адыгее, Запорожье, Ленинградской, Московской, Свердловской областях. И даже в Ташкенте. Разъездной характер работы немало этому способствовал.
Нужно было также учитывать возможное появление подражателей. Этого исключать было нельзя из-за географии убийств - Андрей Чикатило не совершал свои преступления в одной лишь Ростовской области. Предполагается, что зона его действий была также в Адыгее, Запорожье, Ленинградской, Московской, Свердловской областях. И даже в Ташкенте. Разъездной характер работы немало этому способствовал.
Объективность и беспристрастность следствия
Существует ли такая возможность, что результаты вменяемости Чикатило были сфальсифицированы, чтобы его приговорили не к лечению, а к смертной казни? Есть ли не самом деле такое явление как "парадоксальное выделительство", когда не совпадает группа спермы и крови, или же его придумали при первом задержании Чикатило, дабы скрыть ошибки криминалистов?
Упоминания о психиатре Бухановском, о его важном значении при разоблачении маньяка, были удалены из 200-томного дело, как говорит один из руководителей операции по поимке преступника, генерал-майор Виктор Бураков. Кто же такой этот психиатр?
Упоминания о психиатре Бухановском, о его важном значении при разоблачении маньяка, были удалены из 200-томного дело, как говорит один из руководителей операции по поимке преступника, генерал-майор Виктор Бураков. Кто же такой этот психиатр?
Ответов нет. Пока что. И таким образом Чикатило остается, во многом благодаря именно этому ореолу загадок, самым мистическим персонажем советской истории.
И спустя десятки лет у него есть последователи: "Каменский Чикатило", "Ангарский Чикатило", "Чикатило в погонах" и не только. СМИ расписывают их красочно и подробно, а мотивацией этих нелюдей является не психическое расстройство о омерзительное желание побить "рекорд" "Ростовского потрошителя".
И спустя десятки лет у него есть последователи: "Каменский Чикатило", "Ангарский Чикатило", "Чикатило в погонах" и не только. СМИ расписывают их красочно и подробно, а мотивацией этих нелюдей является не психическое расстройство о омерзительное желание побить "рекорд" "Ростовского потрошителя".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Семёрка интересных фактов обо всём на свете
- Его забыть невозможно...Н.А.Боярский
- Какие методы воспитания вас бесят: истории из интернета
- 20 людей, которые почувствовали на себе, что такое "не повезло"
- 20 любопытных фото вещей, которые не каждый день увидишь
16
Понравилось16
Новости партнёров
Арестовано и сидело по делам Чикатило 11, один из них не выдержал ареста и давления и покончил собой.
Далее про Л - Логику:
К картинке добавлю строчку: А нынешняя полиция не стала ли даже хуже "дела вести"?
Учитель русского языка и литературы , завуч в школе , а затем и директор школы-интерната № 32 г. Новошахтинска , член КПСС с 1962 г. , в 1965 с согласия районного комитета партии Андрей Чикатило был назначен на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта , окончил Университет марксизма-ленинизма .
Жена работала заведующей детским садиком .