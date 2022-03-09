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Чикатило: на какие вопросы так и не нашли ответа

Чикатило: на какие вопросы так и не нашли ответа (11 фото)

Автор:
09 марта 2022 15:40
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   биография   история   маньяки   преступление   психиатрия   
1684
11
Наверное это самый известный отечественный маньяк. Про него сняли фильмы, кто-то даже сочинил песни, а кто-то иронично отмечает 14 февраля не как День всех влюблённых, а как День казни Андрея Чикатило.
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Источник:

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Метки: СССР   биография   история   маньяки   преступление   психиатрия   
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9  комментариев
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4k
4ijik 3 часа назад
Мда, сайт хорошего настроения...
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6k
citrus1 40 минут назад
Зачем шевелить палкой такое дерьмо
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20k
Luc72 Час назад
"Но в 1979 году за убийство девочки приговорили к смерти другого - Александра Кравченко. Он уже был замаран аналогичными преступлениями, поэтому следователи постарались, чтобы "повесить" дело Елены на него, невзирая на наличие алиби."
Арестовано и сидело по делам Чикатило 11, один из них не выдержал ареста и давления и покончил собой.
Далее про Л - Логику:
К картинке добавлю строчку: А нынешняя полиция не стала ли даже хуже "дела вести"?
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37k
jonnyD Час назад
Гуманитарий хуле ...
Учитель русского языка и литературы , завуч в школе , а затем и директор школы-интерната № 32 г. Новошахтинска , член КПСС с 1962 г. , в 1965 с согласия районного комитета партии Андрей Чикатило был назначен на должность председателя районного комитета физической культуры и спорта , окончил Университет марксизма-ленинизма .
Жена работала заведующей детским садиком .
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10k
Олегbl4 Час назад
Весьма одиозная личность...
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183
Foma Kiniaev 2 часа назад
Есть версия, что признали нормальным именно чтобы казнить. Если бы признали психом пришлось бы содержать в больничке
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183
Foma Kiniaev idhr 16 минут назад
Ну тоже да
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