Побег из Алькатраса: жестокая история

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Со 2 по 4 мая 1946 года в Алькатрасе, тюрьме, известной как «Скала», произошла 48-часовая битва. К концу осады погибло пятеро - двое охранников и трое заключенных, более десятка человек получили ранения. За 29-летнюю историю Алькатраса было совершено 14 попыток побега, но битва при Алькатрасе считается самой жестокой в истории тюрьмы.
Федеральная тюрьма Алькатрас в заливе Сан-Франциско была открыта как военная тюрьма, а затем с 1934 по 1963 год была преобразована в гражданское пенитенциарное учреждение. За время ее существования в Алькатрасе содержались некоторые из самых известных преступников Америки, в том числе Аль Капоне. Записи свидетельствуют о том, что никому никогда не удавалось покинуть его толстые стены. Хотя некоторым заключенным все же удалось сбежать, большинство из них были пойманы, а тех, кто не был, больше никогда не видели, и большинство предположений сводятся к тому, что они утонули в заливе.
Интересно, что, дабы воспрепятствовать попыткам заключенных сбежать, душевые в тюрьме были намеренно теплыми – необычная роскошь для пенитенциарной системы, которая гарантировала, что заключенные не смогут акклиматизироваться к холодным водам залива, если им когда-нибудь удастся пройти сквозь стены стены тюрьмы. Однако, несмотря на то, что тюрьма славилась своей неприступностью, попытки побега все же случались.
Интересно, что, дабы воспрепятствовать попыткам заключенных сбежать, душевые в тюрьме были намеренно теплыми – необычная роскошь для пенитенциарной системы, которая гарантировала, что заключенные не смогут акклиматизироваться к холодным водам залива, если им когда-нибудь удастся пройти сквозь стены стены тюрьмы. Однако, несмотря на то, что тюрьма славилась своей неприступностью, попытки побега все же случались.
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Бернард Кой прибыл в 1938 году, отбыв 25-летний срок за ограбление банка. Он стал лидером, потому что его роль санитара в камере означала, что он имел определенную степень свободы передвижения и мог наблюдать за охранниками, запоминая их распорядок.
Несколько раз сбежав из других тюрем, заключенный Джозеф Кретцер также ранее пытался сбежать из Алькатраса с тремя товарищами в 1941 году. Он потерпел неудачу и в итоге провел пять лет в блоке D, крыле Алькатраса с повышенным уровнем безопасности.
Несколько раз сбежав из других тюрем, заключенный Джозеф Кретцер также ранее пытался сбежать из Алькатраса с тремя товарищами в 1941 году. Он потерпел неудачу и в итоге провел пять лет в блоке D, крыле Алькатраса с повышенным уровнем безопасности.
Сэм Шокли участвовал в попытке побега Кретцера в мае 1941 года. Вместе с двумя другими заключенными, работавшими в мастерских, Шокли и Кретцер обезвредили дежурных охранников и попытались перепилить оконные решетки. Два сокамерника Коя, Марвин Хаббард и Миран Томпсон, также были посвящены в его планы. Томпсона арестовывали восемь раз, и каждый раз он сбегал из тюремных камер. Это привело власти к выводу, что Алькатрас был лучшим местом для него.
Последним и самым молодым из группы, а также самым молодым заключенным на Алькатрасе был Кларенс Карнес. Когда произошла битва при Алькатрасе, ему было всего 18 лет, и он уже два года отбывал 99-летний срок за похищение человека, а также пожизненный срок за убийство.
Выполняя свою роль санитара, Кой проводил много времени, наблюдая за охранниками и запоминая их распорядок. Вскоре он уже знал, когда офицеры будут в другом месте, а оружейная комната останется без охраны. Кой также заметил, что оружейная комната была защищена только решеткой. Там не было проволочной сетки, и человек, достаточно худой, чтобы пролезть через решетку, мог получить доступ ко всему огнестрельному оружию тюрьмы.
С этой целью Кой начал терять вес. Он также планировал использовать самодельное устройство для распорки, чтобы увеличить зазор между прутьями. Кроме того, он сделал запас смазки для осей, чтобы проскальзывание через решетку стало еще проще.
План побега состоял в том, чтобы взять в заложники других заключенных и захватить тюремный док. Как только это будет сделано, беглецы могли бы сесть на лодку, которая швартовалась там между 14:10 и 14:30, и бежать на ней из тюрьмы.
С этой целью Кой начал терять вес. Он также планировал использовать самодельное устройство для распорки, чтобы увеличить зазор между прутьями. Кроме того, он сделал запас смазки для осей, чтобы проскальзывание через решетку стало еще проще.
План побега состоял в том, чтобы взять в заложники других заключенных и захватить тюремный док. Как только это будет сделано, беглецы могли бы сесть на лодку, которая швартовалась там между 14:10 и 14:30, и бежать на ней из тюрьмы.
Первый шаг был сделан, когда большинство заключенных и охранников находились во внешних мастерских. В главной камере Кой подметал пол, а человек, патрулировавший оружейную галерею, отсутствовал на своем посту.
Хаббард работал уборщиком на кухне и убирал кухню. Он подошел к двери и попросил офицера Уильяма Миллера впустить его. Пока Миллер обыскивал Хаббарда, Кой напал на охранника сзади.
Как только они вдвоем забрали у Миллера ключи, они освободили товарищей по заговору Кретцера и Карнеса из их камер. Настало время Кою заняться зарешеченной дверью. Его устройству удалось увеличить зазор с 12 до 25 сантиметров. После того, как Кой проскользнул через решетку, он достал дубинку и ждал в засаде прибытия следующего охранника. Когда охранник пришел, Кой избил его дубинкой, подчинив своей воле. Пробираясь к блоку D, Кой под дулом пистолета заставил охранника освободить других заключенных, в том числе Шокли и Томпсона, и открыть проход между основными камерами и блоком D.
Охранников закрыли в блоке С, однако некоторые заключенные вернулись в свои камеры, не желая, чтобы их поймали при попытке побега. Но тут обнаружилась катастрофическая ошибка плана: в то время как Кой и остальные забрали большую часть ключей Миллера, охранник умудрился удержать ключ от двери, ведущей во двор для отдыха. Когда его заперли в камере, он спрятал ключ в туалете. Таким образом, заключенные были освобождены из своих камер, но все еще не могли выбраться из тюрьмы.
Хаббард работал уборщиком на кухне и убирал кухню. Он подошел к двери и попросил офицера Уильяма Миллера впустить его. Пока Миллер обыскивал Хаббарда, Кой напал на охранника сзади.
Как только они вдвоем забрали у Миллера ключи, они освободили товарищей по заговору Кретцера и Карнеса из их камер. Настало время Кою заняться зарешеченной дверью. Его устройству удалось увеличить зазор с 12 до 25 сантиметров. После того, как Кой проскользнул через решетку, он достал дубинку и ждал в засаде прибытия следующего охранника. Когда охранник пришел, Кой избил его дубинкой, подчинив своей воле. Пробираясь к блоку D, Кой под дулом пистолета заставил охранника освободить других заключенных, в том числе Шокли и Томпсона, и открыть проход между основными камерами и блоком D.
Охранников закрыли в блоке С, однако некоторые заключенные вернулись в свои камеры, не желая, чтобы их поймали при попытке побега. Но тут обнаружилась катастрофическая ошибка плана: в то время как Кой и остальные забрали большую часть ключей Миллера, охранник умудрился удержать ключ от двери, ведущей во двор для отдыха. Когда его заперли в камере, он спрятал ключ в туалете. Таким образом, заключенные были освобождены из своих камер, но все еще не могли выбраться из тюрьмы.
Для начала заключенные начали пробовать всевозможные ключи, чтобы открыть дверь. В конце концов они нашли ключ, который спрятал Миллер. К сожалению, даже когда они использовали правильный ключ, дверь не открывалась: их предыдущие неудачные попытки привели к тому, что замок заклинило.
У них было оружие, и они обезвредили охрану, но у них не было выхода во внешний мир. Это оставило заключенным один вариант: выйти из тюрьмы силой. Заложников у них стало больше: другие охранники в тюрьме пришли для расследования, когда их коллеги пропали. В конце концов, Кой и его банда поместили девять охранников в две камеры.
У них было оружие, и они обезвредили охрану, но у них не было выхода во внешний мир. Это оставило заключенным один вариант: выйти из тюрьмы силой. Заложников у них стало больше: другие охранники в тюрьме пришли для расследования, когда их коллеги пропали. В конце концов, Кой и его банда поместили девять охранников в две камеры.
К этому моменту побег был обнаружен, и по всей тюрьме завыли сирены. Были мобилизованы береговая охрана и морская пехота. Все дежурные офицеры тюрьмы были собраны, чтобы вернуть контроль над зданием.
Кой начал стрелять по охранникам на окружающих сторожевых вышках и даже смог ранить некоторых из них. Понимая, что дело принимает серьезный оборот, Томпсон и Шокли потребовали от Кретцера расстрелять охранников, чтобы те в дальнейшем не могли свидетельствовать против них. Кретцер начал стрелять в камеры с заложниками, ранив пятерых из них, в том числе Миллера, который в конечном итоге умер от полученных ран.
В конце концов, Карнс, Шокли и Томпсон поняли, что ситуация безнадежна, и вернулись в свои камеры. Но Кой, Хаббард и Кретцер не собирались сдаваться.
Около 18:00 того же дня вооруженным офицерам удалось проникнуть в оружейную комнату, но четверо были ранены, а один из них, Гарольд Стайтс, трагически погиб от дружественного огня. После этого власти отключили электричество и стали ждать наступления темноты.
Кой начал стрелять по охранникам на окружающих сторожевых вышках и даже смог ранить некоторых из них. Понимая, что дело принимает серьезный оборот, Томпсон и Шокли потребовали от Кретцера расстрелять охранников, чтобы те в дальнейшем не могли свидетельствовать против них. Кретцер начал стрелять в камеры с заложниками, ранив пятерых из них, в том числе Миллера, который в конечном итоге умер от полученных ран.
В конце концов, Карнс, Шокли и Томпсон поняли, что ситуация безнадежна, и вернулись в свои камеры. Но Кой, Хаббард и Кретцер не собирались сдаваться.
Около 18:00 того же дня вооруженным офицерам удалось проникнуть в оружейную комнату, но четверо были ранены, а один из них, Гарольд Стайтс, трагически погиб от дружественного огня. После этого власти отключили электричество и стали ждать наступления темноты.
С 20:00 власти активизировали свои попытки восстановить контроль над тюрьмой. Морские пехотинцы просверлили отверстия в потолке и забросали тюрьму гранатами. Взрывы повредили трубы, что привело к потопу в блоке D.
Один из заключенных, Роберт Страуд, известный как Человек-птица Алькатраса, - он провел за его решетками 53 из 72 лет жизни, и охранники разрешали ему держать в камере птиц, - пытался защитить своих товарищей по несчастью. Страуд перелез через перила третьего яруса и спустился на второй ярус, а затем упал на пол блока D. Предприняв храбрый поступок, он начал закрывать массивные стальные двери шести изоляторов, чтобы защитить беспомощных заключенных. Страуд крикнул надзирателю, объяснив, что в блоке D нет огнестрельного оружия и что лица, причастные к насилию, отступили в другую часть тюрьмы. Он объяснил, что многие невинные люди погибнут, если охранники продолжат стрелять по блоку D.
Один из заключенных, Роберт Страуд, известный как Человек-птица Алькатраса, - он провел за его решетками 53 из 72 лет жизни, и охранники разрешали ему держать в камере птиц, - пытался защитить своих товарищей по несчастью. Страуд перелез через перила третьего яруса и спустился на второй ярус, а затем упал на пол блока D. Предприняв храбрый поступок, он начал закрывать массивные стальные двери шести изоляторов, чтобы защитить беспомощных заключенных. Страуд крикнул надзирателю, объяснив, что в блоке D нет огнестрельного оружия и что лица, причастные к насилию, отступили в другую часть тюрьмы. Он объяснил, что многие невинные люди погибнут, если охранники продолжат стрелять по блоку D.
К утру 3 мая никто не одержал верх. В 12:00 начальник тюрьмы поговорил с главарями бунта и попытался найти компромисс. Однако надзиратель хотел полной сдачи, а Кретцер был полон решимости, что никто не возьмет его живым. Тупик привел к новой стрельбе.
Морские пехотинцы вели постоянный обстрел тюрьмы до конца дня и всю ночь. На следующее утро вооруженные офицеры попытались ворваться в узкий коридор, дали несколько залпов по заключенным, а затем снова отступили в безопасное место. Лишь в 9:40 4 мая бой закончился: тюремщики отбили здание.
Морские пехотинцы вели постоянный обстрел тюрьмы до конца дня и всю ночь. На следующее утро вооруженные офицеры попытались ворваться в узкий коридор, дали несколько залпов по заключенным, а затем снова отступили в безопасное место. Лишь в 9:40 4 мая бой закончился: тюремщики отбили здание.
В ходе бунта 14 охранников получили серьезные ранения, двое погибли. Во время боя также были убиты трое заключенных: Кретцер, Кой и Хаббард были найдены мертвыми. Они погибли от пулевых ранений, в ходе восстановления властями контроля над Алькатрасом.
Томпсон и Шокли были казнены в газовой камере тюрьмы Сан-Квентин в 1948 году за участие в убийстве Миллера. Попытки Карнеса остановить убийство охранников помогли ему избежать смертной казни, но к его приговору добавили 99 лет.
Томпсон и Шокли были казнены в газовой камере тюрьмы Сан-Квентин в 1948 году за участие в убийстве Миллера. Попытки Карнеса остановить убийство охранников помогли ему избежать смертной казни, но к его приговору добавили 99 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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