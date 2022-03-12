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Побег из Алькатраса: жестокая история

Побег из Алькатраса: жестокая история (12 фото)

Автор:
12 марта 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Алькатрас   битва при Алькатрасе   интересно   история   побег   преступление   тюрьма   факты   
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Со 2 по 4 мая 1946 года в Алькатрасе, тюрьме, известной как «Скала», произошла 48-часовая битва. К концу осады погибло пятеро - двое охранников и трое заключенных, более десятка человек получили ранения. За 29-летнюю историю Алькатраса было совершено 14 попыток побега, но битва при Алькатрасе считается самой жестокой в истории тюрьмы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Алькатрас   битва при Алькатрасе   интересно   история   побег   преступление   тюрьма   факты   
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