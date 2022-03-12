Побег из Алькатраса: жестокая история

Первый шаг был сделан, когда большинство заключенных и охранников находились во внешних мастерских. В главной камере Кой подметал пол, а человек, патрулировавший оружейную галерею, отсутствовал на своем посту.

Хаббард работал уборщиком на кухне и убирал кухню. Он подошел к двери и попросил офицера Уильяма Миллера впустить его. Пока Миллер обыскивал Хаббарда, Кой напал на охранника сзади.

Как только они вдвоем забрали у Миллера ключи, они освободили товарищей по заговору Кретцера и Карнеса из их камер. Настало время Кою заняться зарешеченной дверью. Его устройству удалось увеличить зазор с 12 до 25 сантиметров. После того, как Кой проскользнул через решетку, он достал дубинку и ждал в засаде прибытия следующего охранника. Когда охранник пришел, Кой избил его дубинкой, подчинив своей воле. Пробираясь к блоку D, Кой под дулом пистолета заставил охранника освободить других заключенных, в том числе Шокли и Томпсона, и открыть проход между основными камерами и блоком D.

Охранников закрыли в блоке С, однако некоторые заключенные вернулись в свои камеры, не желая, чтобы их поймали при попытке побега. Но тут обнаружилась катастрофическая ошибка плана: в то время как Кой и остальные забрали большую часть ключей Миллера, охранник умудрился удержать ключ от двери, ведущей во двор для отдыха. Когда его заперли в камере, он спрятал ключ в туалете. Таким образом, заключенные были освобождены из своих камер, но все еще не могли выбраться из тюрьмы.