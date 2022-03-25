FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество RealFishki 372 поста • 33 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Дом смерти бабули Пуэнте

Дом смерти бабули Пуэнте (11 фото)

Автор:
25 марта 2022 15:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Доротея Пуэнте   история   пансионат   пожилой   преступление   смерть   суд   убийца   
1131
11

Внешность порой бывает не то что обманчивой, а диаметрально противоположной содержанию. И история Доротеи Пуэнте, имя которой по странному стечению обстоятельств переводится как «божий дар», служит наглядным тому доказательством.

«Эта дама на кого-то похожа». Примерно такая мысль промелькнула в голове пожилого плотника Чарльза Вилгесса, когда он наткнулся в баре взглядом на благообразную старушку. Она смотрелась потерянной. И была рада, когда сидевший за стойкой Чарльз завязал с ней беседу и посоветовал самое удобное место.


×
×

Пожилая леди представилась Донной Йоханссон и рассказала, что прибыла в Лос-Анджелес начать новую жизнь и попытаться забыть о личном горе. Но её такси очень неудачно уехало вместе с багажом.


Мужчина посочувствовал, угостил Донну коктейлем, рассказал немного о себе и простых жизненных тяготах, к примеру, слишком малом размере социального пособия.

Они мило поболтали и в итоге решили встретиться в баре снова. Но ощущение, что лицо старушки знакомо ему, не покидало Чарльза. И ассоциации были не совсем приятным. Не связана ли пожилая дама с преступлением?

Мужчина долго терзался сомнениями. Но в итоге всё же решился позвонить на телевидение. Прибывший редактор KCBS Ген Сильвер показал Вилгессу вырезку из газеты. Тут всё и выяснилось.


Доротея Пуэнте жила тем, что сдавала комнаты пожилым людям в старинном особняке. Женщина вызывала неоднозначные чувства у своих постояльцев: одни старики жаловались на жадность и запреты, а другие наоборот восторгались домашней едой, которой женщина их угощала.

Периодически кто-то из жильцов уходил из жизни. Но оно и понятно: возраст все-таки. В 1982 году Доротея пригласила к себе в дом по адресу 1426 F Street в Сакраменто подругу Рут Монро. Спустя некоторое время 61-летняя постоялица скончалась от передозировки кодеином. Доротея объяснила полиции, что приятельница находилась в депрессии из-за смертельной болезни мужа.

Что интересно, Рут предчувствовала свою гибель и открыто заявила о нечистоплотности подруги в парикмахерской. Спустя пару недель к Пуэнте снова пришли полицейские: ей предъявили обвинение в отравлении наркотиками 74-летнего мужчины. Приговор оказался мягким: всего 5 лет. Вышла Доротея уже через 3 года, успев обзавестись массой полезных знакомств.


В том числе и романтических: очаровав Эверсона Гиллмота, она несколько лет вела с мужчиной переписку. И к моменту выхода из тюрьмы влюбленный переписал на невесту всю свою недвижимость.

В 1985 году леди-смерть вышла, а спустя год незадачливого Гиллмота обнаружили в импровизированном гробу на берегу реки. Доротея между тем вернулась к привычному бизнесу и продолжила сдавать комнаты старикам, несмотря на судебный запрет приближаться к пожилым.


Запах. Отвратительный смрад мучил соседей пансионата. Те жаловались, но женщина сваливала всё на плохую канализационную систему и демонстративно заливала её известью и ароматизаторами.

Осенью 1988 года полицейские приехали в пансионат расследовать пропажу Альваро Монтойя. Мужчина был ещё не стар, но страдал шизофренией, беседовал с невидимыми друзьями и считал Доротею матерью.


Полицейские, естественно, ощутили запах. Вышли во двор, попытавшись найти источник вони. И на участке с недавно взрыхлённой землёй обнаружили ампутированную руку. Увидев конечность, Доротея очень реалистично чуть не лишилась чувств, прошептав, что грешила на дохлых грызунов.


В разных уголках сада было обнаружено 7 трупов разной степени разложения. У некоторых тел были отрезаны конечности, у других запястья перемотаны скотчем.

Доротея между делом поинтересовалась у полисмена, задержана ли она. Услышав отрицательный ответ, она удалась выпить кофе и привести нервы в порядок в соседнюю гостиницу. И, что ожидаемо, назад уже не вернулась.


На первом судебном заседании Доротея была сама элегантность и спокойствие. Даже жуткие фото трупов не произвели на неё впечатления.

Зачем она убивала стариков? Всё банально: корысть. Присваивая деньги одиноких, забытых людей, алкоголиков и душевнобольных, она вела приятную безбедную жизнь.


Адвокаты давили на суд, подчёркивая, что женщина как могла заботилась о ненужных родным и стране людям, брала их под опёку. Но прокурор перечеркнул их старания, обратившись к присяжным фразой: «Доротея Пуэнте убила девять человек. Не поворачивайтесь к ней спиной».

Итог – два пожизненных срока без возможности УДО. Женщина провела в тюрьме 18 лет и скончалась в 2011 году в 82-летнем возрасте.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Доротея Пуэнте   история   пансионат   пожилой   преступление   смерть   суд   убийца   
2
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Nothing personal, just business.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21091



Другие посты автора
Популярное в сообществах
7 исторических фотографий, которые надо посмотреть
3
30
7 исторических фотографий, которые надо посмотреть
23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата
1
257
23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из...
Набирающие популярность в сообществах
"Паника-шоппинг": товары, которые мы всегда скупали в кризис и кое-что новенькое из 2022 года
0
3
"Паника-шоппинг": товары, которые мы всегда скупали в кризис и кое-что новенькое из...
Saab 95 Wagon Big Block V8 — Бессмысленный и беспощадный тюнинг
0
2
Saab 95 Wagon Big Block V8 — Бессмысленный и беспощадный тюнинг
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото)
Сколько могут длиться санкции и как быстро их снимают (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собеседование 2022
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
9
46

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#Разное#СССР#люди#аварии#авто аварии#кража#собака
#фото#факты#Ватермарк#подборка#дтп#Россия#автомобили#автомир#кино#Украина
#прикол#интересно#интересное#в мире#Еда#кот#Приколы#картинки#позитив#коты

На что жалуетесь?

Вернуться