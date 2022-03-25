Дом смерти бабули Пуэнте

Мужчина посочувствовал, угостил Донну коктейлем, рассказал немного о себе и простых жизненных тяготах, к примеру, слишком малом размере социального пособия.

Они мило поболтали и в итоге решили встретиться в баре снова. Но ощущение, что лицо старушки знакомо ему, не покидало Чарльза. И ассоциации были не совсем приятным. Не связана ли пожилая дама с преступлением?

Мужчина долго терзался сомнениями. Но в итоге всё же решился позвонить на телевидение. Прибывший редактор KCBS Ген Сильвер показал Вилгессу вырезку из газеты. Тут всё и выяснилось.