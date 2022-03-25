Дом смерти бабули Пуэнте

Внешность порой бывает не то что обманчивой, а диаметрально противоположной содержанию. И история Доротеи Пуэнте, имя которой по странному стечению обстоятельств переводится как «божий дар», служит наглядным тому доказательством.
«Эта дама на кого-то похожа». Примерно такая мысль промелькнула в голове пожилого плотника Чарльза Вилгесса, когда он наткнулся в баре взглядом на благообразную старушку. Она смотрелась потерянной. И была рада, когда сидевший за стойкой Чарльз завязал с ней беседу и посоветовал самое удобное место.
Пожилая леди представилась Донной Йоханссон и рассказала, что прибыла в Лос-Анджелес начать новую жизнь и попытаться забыть о личном горе. Но её такси очень неудачно уехало вместе с багажом.
Мужчина посочувствовал, угостил Донну коктейлем, рассказал немного о себе и простых жизненных тяготах, к примеру, слишком малом размере социального пособия.
Они мило поболтали и в итоге решили встретиться в баре снова. Но ощущение, что лицо старушки знакомо ему, не покидало Чарльза. И ассоциации были не совсем приятным. Не связана ли пожилая дама с преступлением?
Мужчина долго терзался сомнениями. Но в итоге всё же решился позвонить на телевидение. Прибывший редактор KCBS Ген Сильвер показал Вилгессу вырезку из газеты. Тут всё и выяснилось.
Доротея Пуэнте жила тем, что сдавала комнаты пожилым людям в старинном особняке. Женщина вызывала неоднозначные чувства у своих постояльцев: одни старики жаловались на жадность и запреты, а другие наоборот восторгались домашней едой, которой женщина их угощала.
Периодически кто-то из жильцов уходил из жизни. Но оно и понятно: возраст все-таки. В 1982 году Доротея пригласила к себе в дом по адресу 1426 F Street в Сакраменто подругу Рут Монро. Спустя некоторое время 61-летняя постоялица скончалась от передозировки кодеином. Доротея объяснила полиции, что приятельница находилась в депрессии из-за смертельной болезни мужа.
Что интересно, Рут предчувствовала свою гибель и открыто заявила о нечистоплотности подруги в парикмахерской. Спустя пару недель к Пуэнте снова пришли полицейские: ей предъявили обвинение в отравлении наркотиками 74-летнего мужчины. Приговор оказался мягким: всего 5 лет. Вышла Доротея уже через 3 года, успев обзавестись массой полезных знакомств.
В том числе и романтических: очаровав Эверсона Гиллмота, она несколько лет вела с мужчиной переписку. И к моменту выхода из тюрьмы влюбленный переписал на невесту всю свою недвижимость.
В 1985 году леди-смерть вышла, а спустя год незадачливого Гиллмота обнаружили в импровизированном гробу на берегу реки. Доротея между тем вернулась к привычному бизнесу и продолжила сдавать комнаты старикам, несмотря на судебный запрет приближаться к пожилым.
Запах. Отвратительный смрад мучил соседей пансионата. Те жаловались, но женщина сваливала всё на плохую канализационную систему и демонстративно заливала её известью и ароматизаторами.
Осенью 1988 года полицейские приехали в пансионат расследовать пропажу Альваро Монтойя. Мужчина был ещё не стар, но страдал шизофренией, беседовал с невидимыми друзьями и считал Доротею матерью.
Полицейские, естественно, ощутили запах. Вышли во двор, попытавшись найти источник вони. И на участке с недавно взрыхлённой землёй обнаружили ампутированную руку. Увидев конечность, Доротея очень реалистично чуть не лишилась чувств, прошептав, что грешила на дохлых грызунов.
В разных уголках сада было обнаружено 7 трупов разной степени разложения. У некоторых тел были отрезаны конечности, у других запястья перемотаны скотчем.
Доротея между делом поинтересовалась у полисмена, задержана ли она. Услышав отрицательный ответ, она удалась выпить кофе и привести нервы в порядок в соседнюю гостиницу. И, что ожидаемо, назад уже не вернулась.
На первом судебном заседании Доротея была сама элегантность и спокойствие. Даже жуткие фото трупов не произвели на неё впечатления.
Зачем она убивала стариков? Всё банально: корысть. Присваивая деньги одиноких, забытых людей, алкоголиков и душевнобольных, она вела приятную безбедную жизнь.
Адвокаты давили на суд, подчёркивая, что женщина как могла заботилась о ненужных родным и стране людям, брала их под опёку. Но прокурор перечеркнул их старания, обратившись к присяжным фразой: «Доротея Пуэнте убила девять человек. Не поворачивайтесь к ней спиной».
Итог – два пожизненных срока без возможности УДО. Женщина провела в тюрьме 18 лет и скончалась в 2011 году в 82-летнем возрасте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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