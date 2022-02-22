Как украсть 100 миллионов. Ограбление в Антверпене

И все было бы хорошо, если бы этот пролесок не принадлежал бы Огюсту ван Кампу. Это был такой классический злобный землевладелец, которого страшно бесило, что в его лесу постоянно кто-то разбрасывает мусор. И этот раз не стал исключением. Огюст постоянно звонил в полицию и жаловался, но полиция бездействовала.

В этот раз, когда ван Камп рассказал, что нашел у себя в лесу, полиция все-таки заинтересовалась. Они приехали, и обнаружили множество конвертов с надписью «Алмазный центр» и кучу видеокассет. И чек из магазина, где была куплена салями. Там же был еще и счет на имя Леонардо и тот самый злосчастный бутерброд, где позже найдут ДНК Леонардо.

Сам Нотарбартоло об этом ничего не знал. Он уехал в Италию, передав семье кое-какие накопления, а после вернулся в Антверпен. Там он хотел на всякий случай засветиться в алмазном центре, где он бы снял с себя подозрения.

Когда он зашел в центр, к нему подошел поболтать охранник. А полиция уже выехала.

Уже когда задержали Леонардо, полиции попались и все остальные. У них были свертки и ковер, который был напичкан бриллиантами.

Всего офицеры задержали четверых участников преступления, но скорее всего, был еще один преступник. Полиция нашла его ДНК и улики в телефонах грабителей, но найти его так и не смогла.

Что же касается преступников – главарь получил 10 лет в 2015 году, но в скором времени вышел по УДО, а все остальные – по пять лет.