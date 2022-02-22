Как украсть 100 миллионов. Ограбление в Антверпене

Вы думали, идеального преступления не существует, и это только голливудский Оушен и его друзья могут запросто обчистить хранилище банка или казино? Спешим вас разочаровать: такое преступление имело место в реальности. В 2003 году в мировой столице бриллиантов, Атверпене, было совершено дерзкое и шокирующее преступление.
Большинство алмазов и бриллиантов мира проходит как раз через этот город. Здесь впервые научились обрабатывать бриллианты так, что они становились произведениями искусства, а в местных хранилищах лежат камушки на миллиарды евро.
Но оказалось, что при такой вот репутации мировой столицы бриллиантов, в Атверпене были и свои недостатки. А именно – система безопасности.
В феврале 2003 года в этом бельгийском городе проходил теннисный турнир. Стоял выходной день, и сотрудники хранилища даже не подозревали, что в это время из него выносят бриллианты на сотню миллионов долларов. Узнали они об этом лишь на следующий день.
Выяснилось, что грабители опустошили 123 из 160 сейфов с камнями. Именно тогда сотрудники зашли в помещение с ячейками, и увидели, как весь пол усеян камнями, а ячейки буквально раскурочены.
За этим преступлением стоял итальянец Леонардо Наторбартоло. Он был профессиональным вором и недурным организатором. Воровать он начал с шести лет, а первой его жертвой стал молочник.
Для своих преступлений он собирал группы людей, которые затем уходили врассыпную. Да, прямо как в «Карточном домике». В его командах были профессиональные взломщики, копатели тоннелей, специалисты по сигнализациям. Базировались они в Турине, и со временем их стали называть «Туринской школой».
Так вот, этот человек снял офис в том самом хранилище, Antwerp World Diamond Center, всего за 700 долларов в месяц. Это позволило ему спокойно перемещаться в помещениях, общаться с сотрудниками центра, а еще заодно и обзавестись ячейкой. Для арендодателей он был итальянским торговцем алмазами, но на самом деле он на протяжении полутора лет готовился к одному из самых громких преступлений.
Конечно, записи на листочке Наторбартоло делать не мог, поэтому он нашел другой способ. Тогда еще камера в ручке звучала дико, но он сумел ее установить. И в итоге все разговоры записывались на видео, как и ввод секретных комбинаций от сейфа сотрудниками. По своей глупости они не меняли пароли. А зря.
Ко всему прочему, они установили еще одну камеру, прямо над входом в хранилище. Камера транслировала данные на датчик, находящийся в соседнем складском помещении в огнетушителе. Он работал, но внутри него находился этот датчик, который в итоге стал кладезем информации.
Также группы практиковалась с ограблением абсолютно точной копии хранилища. А за день до ограбления Нотарбартоло и вовсе наведался в оригинал, просто сославшись на необходимость что-то взять из сейфа. В это время он незаметно распыляет лак для волос на датчики теплодвижения. Лак изолировал их работу, но был совершенно незаметен для невооруженного взгляда. А охранник, привыкший к визитам итальянца, даже не смотрел на камеры – он же часто приходит, в конце концов.
И вот в ночь с 15 на 16 февраля группа грабителей в перчатках (чтобы не оставлять отпечатков) группа проникает в хранилище. В это время Нотарбартоло сидит в машине и слушает разговоры полиции, чтобы в случае чего предупредить своих.
Грабители же заклеивают камеры черной изолентой, чтобы группа могла пользоваться светом. Но ради безопасности они лишь на короткое время включали фонарики. Поэтому часть ограбления проходила в абсолютной темноте.
И удивительно, но хотя в центре было десять уровней защиты, грабители смогли обойти их всех. Комбинацию от замка записали той самой камерой, магнитный замок смогли обойти с помощью алюминиевой пластины и скотча, да и все остальные телодвижения уже были отработаны.
Так как преступники действовали в темноте, и просто сгребали из ячеек все ценности в мешки, они оставили после себя кучу мусора: золото, часы, бриллианты и наличные деньги.
Как же их не заметили? А все потому, что они смогли сначала попасть в соседнее офисное здание, а оттуда – уже в общий с центром сад. Затем они пробрались в хранилище через балкон в саду. Записи с наружных видеокамер заменили, поэтому затем их не обнаружили.
Ушли с места преступления грабители через подземный гараж: оттуда можно было выехать на улицу за пределы алмазного района. Там не было ни круглосуточной охраны, ни баррикад, ни даже районного участка полиции.
Преступление можно было бы назвать гениальным, и мы бы никогда не узнали бы о том, как его провернули, если бы не ошибка.
У Нотарбартоло был друг Пьетро Тавано, который вместе с ним работал уже 30 лет. Они в спешке покидали Антверпен, перекусив с другими участниками преступления в антверпенской квартире Леонардо бутербродами с салями.
Свернув с шоссе, они нашли небольшой лес, где планировали сжечь все улики: документы, пакеты, пластик.
Нотарбартоло утащил свою часть к ручью, и в итоге там сжег. А вот Тавано до этого и так нервничал, и здесь он просто… разбросал все улики. У него просто была паническая атака. Главарь банды подумал, что здесь полиция ничего искать не будет, так как они уже далеко за городом, поэтому вся компания просто уехала.
И все было бы хорошо, если бы этот пролесок не принадлежал бы Огюсту ван Кампу. Это был такой классический злобный землевладелец, которого страшно бесило, что в его лесу постоянно кто-то разбрасывает мусор. И этот раз не стал исключением. Огюст постоянно звонил в полицию и жаловался, но полиция бездействовала.
В этот раз, когда ван Камп рассказал, что нашел у себя в лесу, полиция все-таки заинтересовалась. Они приехали, и обнаружили множество конвертов с надписью «Алмазный центр» и кучу видеокассет. И чек из магазина, где была куплена салями. Там же был еще и счет на имя Леонардо и тот самый злосчастный бутерброд, где позже найдут ДНК Леонардо.
Сам Нотарбартоло об этом ничего не знал. Он уехал в Италию, передав семье кое-какие накопления, а после вернулся в Антверпен. Там он хотел на всякий случай засветиться в алмазном центре, где он бы снял с себя подозрения.
Когда он зашел в центр, к нему подошел поболтать охранник. А полиция уже выехала.
Уже когда задержали Леонардо, полиции попались и все остальные. У них были свертки и ковер, который был напичкан бриллиантами.
Всего офицеры задержали четверых участников преступления, но скорее всего, был еще один преступник. Полиция нашла его ДНК и улики в телефонах грабителей, но найти его так и не смогла.
Что же касается преступников – главарь получил 10 лет в 2015 году, но в скором времени вышел по УДО, а все остальные – по пять лет.
В суде он поначалу отрицал свою вину. Но впоследствии, когда его двоюродного брата, босса сицилийской мафии, взяли с поличным, он начал разговаривать. И в итоге мы знаем, как провернули это преступление века.
По условиям УДО он должен был выплатить все награбленное, но он этого делать не стал. В итоге его задержали снова.
По его мнению, здесь он стал жертвой. Все потому, что банда позже подсчитала, что награбили преступники «всего ничего» на 20 миллионов долларов. А все остальное – афера хранилища и его сотрудников, чтобы получить компенсацию.
К тому же, в этом может быть доля истины. Все дело в том, что большинство бриллиантов так и не стал никто искать. Дело в том, что те, кто рассчитываются драгоценностями, не всегда проворачивают честные сделки. Поэтому Нотарбартоло мог просто спрятать часть камней, обеспечив тем самым себе и своим подельникам безбедную старость.
Источник:
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