Мужчина десять раз выстрелил в свою спящую жену и ни разу не попал

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44-летний житель Мордовии захотел убить свою супругу из охотничьего карабина, но покушение не удалось.
Супруги поссорились, после чего женщина решила уйти спать в другую комнату, отдельно от нетрезвого мужа, в жилое помещение, которое расположено на придомовой территории.Тому это не понравилось и он, в ночи, стал выпускать пули в стену строения, за которой пыталась уснуть жена.
И только по счастливой случайности он ни единого раза не попал в свою жену, все пули прошли выше. Утихомирить стрелка удалось лишь его отцу, которого вызывала перепуганная женщина, позвонив по телефону.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Учился бы на литературе хорошо, читал бы классику, того же Федора Михалыча Достоевского, то знал бы - топор надежнее!