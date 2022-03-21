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Сообщество Жить в России 5938 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Мужчина десять раз выстрелил в свою спящую жену и ни разу не попал

Мужчина десять раз выстрелил в свою спящую жену и ни разу не попал (3 фото)

Автор:
21 марта 2022 16:35
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   жить в россии   интересное   криминал   новости   преступление   
613
3
44-летний житель Мордовии захотел убить свою супругу из охотничьего карабина, но покушение не удалось.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: алкоголь   жить в россии   интересное   криминал   новости   преступление   
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19  комментариев
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11k
Kostick Час назад
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DeOrio 7 секунд назад
Ссылка coub.com
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27k
Vazari 52 секунды назад
А какое отношение к тексту поста имеет фото охотничьего карабина "Лось" и дома в Москве, по улице Приорова 38А? Галя, совсем уже низкопробную уйню лепишь?
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39k
Сергей 15 минут назад
У чувака безсоница, а баба спать ушла. Вот он ей спать и не давал.
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6k
Александр Зотов Полчаса назад
долбоящер
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219
Просто прохожий Полчаса назад
Нечего свои фантазии излагать тут. Он её не хотел убивать, она даже позвонила и дождалась отца. Он просто проверял свою новую "игрушку", ну ведь красивая же(я про карабин).
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44k
Элек Мек Полчаса назад
Значит не очень хотел.
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9k
Кенвуд 44 минуты назад
Девушки, берегите фигуру, будьте стройными, т.к. в бегемота даже через стену попасть можно.
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6k
М С 48 минут назад
Вот это я понимаю - серьезная антиалкогольная реклама!
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10k
BWSHARK 53 минуты назад
Хотел бы, убил бы.
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83k
Taras Kozalupko Час назад
В этом школьное обучение виновато!
Учился бы на литературе хорошо, читал бы классику, того же Федора Михалыча Достоевского, то знал бы - топор надежнее!
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61k
Опиум для народа Час назад
Заголовок и содержание - как в желтой прессе...Минус.
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4k
Wertos Час назад
Это он муж ?
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30k
Fat Lynx Час назад
Сто раз... нет, тысячу раз сказано: пуля - дура, штык - молодец!
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14k
Bill Час назад
Жена хотя бы проснулась?
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23k
Ego sum qui sum Час назад
охота не удалась
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