Мужчина десять раз выстрелил в свою спящую жену и ни разу не попал

Супруги поссорились, после чего женщина решила уйти спать в другую комнату, отдельно от нетрезвого мужа, в жилое помещение, которое расположено на придомовой территории.Тому это не понравилось и он, в ночи, стал выпускать пули в стену строения, за которой пыталась уснуть жена.