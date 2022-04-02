Завораживающие реалии Южной Кореи

Любой турист или путешественник подтвердит, что Южная Корея – это удивительный самобытный мир, который нет смысла даже сравнивать с другими странами.
Корейцы – это люди будущего, которые живут и творят в настоящем. Невероятные технические решения, трогательные безделушки, высококлассный сервис и… милые котики. В этом моменте, правда, Южная Корея, похожа на другие страны.
Заботливые маляры, делающие ремонт в жилом комплексе, прикрыли плёнкой автомобили жильцов, чтобы защитить транспортные средства от брызг краски
Практичные корейцы накапливают дождевую воду с помощью гидросистем и потом моют ею улицы
Роботы-помощники трудятся в аэропортах и помогают пассажирам быстро получить нужные сведения
Корейцы, как и другие азиаты, боятся цифры 4, обозначающей смерть. Вместо неё в лифтах используется буква F
Удобная библиотека в поезде поможет выбрать подходящее чтиво, чтобы скоротать дорогу
Скамейки работают на солнечных батареях, поэтому во время отдыха на них можно выйти в Сеть или подзарядить телефон
К слову, в 2019 году Южная Корея заняла первое место в списке инновационных государств, обойдя даже Штаты и Японию.
Прямо в парках расположены воздушные шланги для чистки обуви
Места в транспорте для будущих мам не спутать с остальными
Набор медицинских масок – актуальный подарок
Внимание, рядом кошки! Именно это обозначает такой знак
В наборе с тортиком в Корее бесплатно идут свечи и спички, а футляр для них – удобный пластиковый нож для десертов
Нужно срочно сменить носки? Их есть у корейцев: в клетку, в полоску, фантазийные и не только
В аналогичных автоматах также продают суп, игрушки для малышей, разного рода сувениры, букеты цветов
Хочется попеть в поезде? Можно, ведь специально для этого оборудованы кабинки-караоке на одного человека
Модно, брутально, технологично: это обычный корейский доставщик еды
Чайные пакетики в Корее не рвутся и не тонут, потому что сделаны не из бумаги, а из фольги
Масло анг – одна из самых популярных местных закусок. Рецепт проверен и прекрасен в своей простоте: толстые брусочки масла, красная фасоль, свежая булочка
Электромобилей в Корее, пожалуй, не меньше, чем велосипедов в Европе
Специальные дорожки в парках для ходьбы босиком помогают сбросить напряжение, укрепить стопы и предупредить развитие патологий
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или вы считаете что обычный мужик-работяга из какой-нибудь глухой Сибирской деревни, по определению не может быть счастливее московского мажора?
...я не про события на острове )))
Mobilis означает "подвижной", "скорый". Никакого противоречия как бы и нет.