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Завораживающие реалии Южной Кореи

Завораживающие реалии Южной Кореи (19 фото)

Автор:
02 апреля 2022 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Южная Корея   в мире   люди   удобство   фантастика   
4361
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Любой турист или путешественник подтвердит, что Южная Корея – это удивительный самобытный мир, который нет смысла даже сравнивать с другими странами.

Корейцы – это люди будущего, которые живут и творят в настоящем. Невероятные технические решения, трогательные безделушки, высококлассный сервис и… милые котики. В этом моменте, правда, Южная Корея, похожа на другие страны.


Заботливые маляры, делающие ремонт в жилом комплексе, прикрыли плёнкой автомобили жильцов, чтобы защитить транспортные средства от брызг краски

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Практичные корейцы накапливают дождевую воду с помощью гидросистем и потом моют ею улицы


Роботы-помощники трудятся в аэропортах и помогают пассажирам быстро получить нужные сведения


Корейцы, как и другие азиаты, боятся цифры 4, обозначающей смерть. Вместо неё в лифтах используется буква F


Удобная библиотека в поезде поможет выбрать подходящее чтиво, чтобы скоротать дорогу


Скамейки работают на солнечных батареях, поэтому во время отдыха на них можно выйти в Сеть или подзарядить телефон

К слову, в 2019 году Южная Корея заняла первое место в списке инновационных государств, обойдя даже Штаты и Японию.


Прямо в парках расположены воздушные шланги для чистки обуви


Места в транспорте для будущих мам не спутать с остальными


Набор медицинских масок – актуальный подарок


Внимание, рядом кошки! Именно это обозначает такой знак


В наборе с тортиком в Корее бесплатно идут свечи и спички, а футляр для них – удобный пластиковый нож для десертов


Нужно срочно сменить носки? Их есть у корейцев: в клетку, в полоску, фантазийные и не только

В аналогичных автоматах также продают суп, игрушки для малышей, разного рода сувениры, букеты цветов


Хочется попеть в поезде? Можно, ведь специально для этого оборудованы кабинки-караоке на одного человека


Модно, брутально, технологично: это обычный корейский доставщик еды


Чайные пакетики в Корее не рвутся и не тонут, потому что сделаны не из бумаги, а из фольги


Масло анг – одна из самых популярных местных закусок. Рецепт проверен и прекрасен в своей простоте: толстые брусочки масла, красная фасоль, свежая булочка


Электромобилей в Корее, пожалуй, не меньше, чем велосипедов в Европе


Специальные дорожки в парках для ходьбы босиком помогают сбросить напряжение, укрепить стопы и предупредить развитие патологий

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Южная Корея   в мире   люди   удобство   фантастика   
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25  комментариев
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1k
TruckerOrphan 2 часа назад
Но в Северной то счастья больше, да?
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45
Jimmy 2 минуты назад
в "игре в кальмара" показали быт простых корейцев... ну нах такое...
...я не про события на острове )))
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6k
au3 44 минуты назад
Вот так выглядит типа конкуренция :) Компаний конкурирующих вроде много, а пашет один.
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234
Степан Злыгостев 45 минут назад
Вроде как всё есть у них,а по суицидам чуть ли не первое место в мире
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7k
Шурави 55 минут назад
В чём "будущее"? Это всё можно найти во многих столицах мира.
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1k
perekrestok Час назад
Скучно там жить. Носки купит, ботинки воздухом обдул, бутер с маслом скушал и делать больше нечего.
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1k
Andy Час назад
Типичный доставщик еды. На Харлее.
Теперь я видел все
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13k
Бляяяястяще! Час назад
Сомневаюсь, что это скамейка. Скамейки, вон, на заднем плане и там нет натянутого троса.
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1k
pitsilver 2 часа назад
Миниатюрный автомобиль. Вообще то это называется кабиный мотороллер
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147
mosazer 2 часа назад
Лавка странная, трос перед ней натянут.. непонял задумку
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43
Andrei 2 часа назад
Популярная закуска конечно на любителя, а вообще, таких новинок в каждой стране много, просто местные привыкают и воспринимают всё это как должное
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4k
Очень Злой 2 часа назад
Да уж,можно и позавидовать.
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5k
Core 3 часа назад
А почему это только женщины могут быть беременными? Нетолерантно
и где стритфуд из собак?
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