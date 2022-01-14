Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни

Как итог женщина потратила чуть больше двух лет на восстановление, 20 000 евро на материалы и 35 000 на рабочих.

В сухом остатке подобная авантюра вышла Рубии в 55 000 на 80 квадратных метров. Женщина надеется, что её смета поможет многим людям, которые также планируют принять участие в аналогичных проектах.