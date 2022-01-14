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Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни

Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни (5 фото)

Автор:
14 января 2022 09:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   в мире   дом   италия   люди   нежвидимость   покупка дома   фото   
806
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Рубиа Дэниелс часто слышала истории о покупке недвижимости за бесценок. Однажды женщина решила поучаствовать в подобной авантюре и купила себе дом в Италии за 1 евро.

И действительно, женщина стала владелицей недвижимости в аварийном состоянии.

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Рубиа решила составить смету, по которой после окончания всех работ, она бы смогла посчитать реальные вложения в недвижимость подобного рода.

Главным подводным камнем стал договор, который женщина подписала в момент заключения сделки. Согласно условиям документа, она не может жить в доме до полного завершения ремонтных работ, а максимальный срок реконструкции не должен превышать 3 года.

Несмотря на то, что работы предстояло много, Рубиа сразу же начала воплощать свой проект в жизнь. Женщина понимала, что если она не успеет закончить в срок, то государство сможет взыскать с неё 5000 евро и забрать недвижимость.

«Я понимала риски, на которые иду и готова была нести ответственность в случае фиаско»


Как итог женщина потратила чуть больше двух лет на восстановление, 20 000 евро на материалы и 35 000 на рабочих.

В сухом остатке подобная авантюра вышла Рубии в 55 000 на 80 квадратных метров. Женщина надеется, что её смета поможет многим людям, которые также планируют принять участие в аналогичных проектах.

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Метки: Жизнь   в мире   дом   италия   люди   нежвидимость   покупка дома   фото   
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8  комментариев
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20k
Юрий 58 минут назад
И в чём "подводные камни" то? Состояние трущобы видела, договор читала.
Сама же и говорит - "«Я понимала риски, на которые иду и готова была нести ответственность в случае фиаско».
Можно ведь было пригласить (а может и пригласила) спеца для оценки стоимости ремонта.
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Остап_Бендер_Задунайский Минуту назад
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2k
Lo_Kon 11 минут назад
А подводные камни где? Наверняка исключается всякая самодеятельность и каждый шаг надо согласовывать. То бишь ставятся условия по внешнему виду объекта, перепланировке, используемым материалам.
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Frank Borman 16 минут назад
Нафиг-нафиг. Лучше новый дом построить, чем восстанаввать старый дом в аварийном состоянии. Да и работы там нет.
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4k
Тамара 18 минут назад
Фотки До и После могли бы несколько улучшить данный опус.
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331
Шурман 51 минуту назад
Была такая же тема в деревушке в Бельгии , место отличное , горы аля холмы , дом построенный и почти разваленный из местного камня , все бы хорошо когда приехали с румынскими рабочими они сразу сказали что тебе дешевле будет новое построить а новое нельзя построить только восстановить старое , да и с деревьями которые там проросли за хрен знает сколько лет их так же нельзя срубить потому что нельзя :) ну и нах он нужен ? . В Юрмале есть такой же подвох , если проехать то там много царских дач и построек а вот ты хрен что построишь , только восстанавливай , иди в архивы , бери планы и тд , можешь разобрать его но что бы потом он был такой же как и раньше , хрен тебе а не пристройки :)
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1k
Ловите наркомана! 51 минуту назад
Бля, как информативно
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