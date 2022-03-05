Следы могущественной цивилизации в Арктике

В магазинах были деликатесы недоступные в остальной части страны, а с местного аэропорта можно было без проблем на выходные слетать в Певек или Москву.

Перед распадом Советского Союза в Тикси проживало почти 12 тысяч человек и это был самый настоящий арктический "город".

Потом случился 1991 год, окончание Холодной войны, "мир дружба жвачка турбо", Макдональдсы, НАТО у границ России и вот это всё.