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Следы могущественной цивилизации в Арктике

Следы могущественной цивилизации в Арктике (17 фото)

Автор:
05 марта 2022 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   арктика   в мире   дома   зима   люди   фото   холод   
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71 градус северной широты, суровая арктическая пустыня, полярная ночь долгих 67 суток, зима с середины сентября до середины июня, а судоходство всего три месяца в году. Морской порт, аэропорт и никакого другого сообщения с остальной частью страны.

Свою историю Тикси ведет с 1933 года, когда на побережье моря Лаптевых был создан один из опорных пунктов СевМорПути и построен небольшой порт.

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Во время Великой Отечественной войны в Тикси был организован один из пунктов формирования арктических конвоев.

А уже позднее, в самый разгар Холодной войны, маленький поселок Тикси стал мощной военной базой и форпостом вооруженных сил СССР в Арктике.

В середине 1960-х годов дальняя авиация активно осваивала аэродромы вдоль побережья Северного Ледовитого океана и примерно тогда же Тикси стал опорным пунктом сформированной в начале 60-х годов оперативной группы в Арктике (ОГА).

Примерно тогда - же, военные строители рядом с аэропортом поселка построили закрытый военный городок Тикси-3, в котором поселились расквартированные здесь экипажи и технический персонал стратегических бомбардировщиков.

Ещё в Тикси помимо военных летчиков в советское время располагалось одно из самых секретных подразделений особого назначения, занимающихся радиоразведкой, и подчиняющихся напрямую Генштабу.

У ОСНАЗ ГРУ ГШ СССР здесь располагался один из 12 пеленгаторов системы «Круг», созданной в 1951-1953 годах для радиоразведки и отслеживания перемещений самолетов-носителей ядерного оружия и самолётов-разведчиков США и стран НАТО.

А еще с помощью "Круга" проводили геопозиционирование и прослушку переговоров высших чиновников наших западных "партнеров".

По словам тех, кто рос в этих суровых и жестких местах до распада СССР, Тикси было едва ли не самое крутое, сытное и счастливое время в их жизни.

В магазинах были деликатесы недоступные в остальной части страны, а с местного аэропорта можно было без проблем на выходные слетать в Певек или Москву.

Перед распадом Советского Союза в Тикси проживало почти 12 тысяч человек и это был самый настоящий арктический "город".

Потом случился 1991 год, окончание Холодной войны, "мир дружба жвачка турбо", Макдональдсы, НАТО у границ России и вот это всё.

И сейчас Тикси-3 выглядит совершенно иначе. Дальняя авиация покинула поселок десять лет назад, другие же воинские подразделение были расформированы и сокращены и того раньше - в 90-е годы. Времена же тогда были "лихие" и голодные. Были проблемы с самолетами и керосином, с северным завозом и всем тем, к чему мы привыкли на "материке". Говорят, что бывали случаи, когда пилоты экономили толпиво, чтобы долететь до Тикси и не разбиться и посадить самолет.

В наши же дни большая часть поселка Тикси - 3 совершенно заброшена. Дома полностью "разморожены", внутри полный хаос, разруха и огромные сугробы зимой. Судя по обстановке внутри квартир, люди собирали вещи и эвакуировались из этих мест то-ли в спешке, то - ли в какой-то панике.

В одном из домов по ул. Строительной почти 30 лет назад жил мой дядя - военный строитель. В те непростые годы Тиксинский стройбат выполнял сложнейшую задачу по реконструкции и удлиненюю взлетно-посадочной полосы аэродрома. Работы велись почти 10 лет и постоянно останавливались из-за недофинансирования.

В некоторых комнатах на стенях с изморозью сохранились даже обои. Кое-где осталась бытовая техника - плиты Электра, холодильники, ламповые телевизоры, сантехника, ванные и старые личные вещи.

Поселок "погибал" постепенно. Люди постепенно уезжали, дом за домом отключали от коммуникаций и с каждой зимой они превращались зловещих бетонных исполинов.

В конце - концов вся жизнь в Тикси - 3 скукожилась до нескольких пятиэтажных многоквартирных домов на окраине поселка. С детской игровой площадкой, парой магазинов и конейнерами - кладовками.

Тут же рядом с домами расположился и верстовой столб с расстояниями до различных городов России. Чуть за ним действующий Штаб воинской части и детский сад "Колокольчик".

А потом к Артике вновь появился интерес. Страна решила возвращать свое военное присутствие на Крайнем Севере и Министерство Обороны начало строительство в Тикси современной арктической базы ВВС ПВО.

Старые размороженные дома восстанавливать было нецелесообразно и МО РФ начало строительство новой инфраструктуры для военных.

Постепенно Россия восстановит свое присутствие в Арктике и тогда быть может, жизнь вновь вернется в эти места...

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Метки: Жизнь   арктика   в мире   дома   зима   люди   фото   холод   

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1k
investas 5 часов назад
Жил я в таком месте, до сих пор стоит, база ВМФ, атомные. Убито всё. Лодки как дрова валяются. Всем насрать. Денег не выделяет большая земля.
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8k
Hunson Abadeer Час назад
спасибо за пост. Люблю такие посты, мать с Воркуты, север это что то!
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6k
SR 2 часа назад
Скоро по всей стране...
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