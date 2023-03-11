Впихнуть невпихуемое: как японцы живут в квартирах площадью 6 квадратных метров

Но как же люди умудряются размещаться в таких крохотных квартирках? Это же больше похоже на игру в тетрис и очередную серию фильма "Миссия Невыполнима", чем на реальные условия для жизни.

Начнем с того, что такие квартиры не имеют никаких перегородок, кроме одной — в ванной. Так из-за отсутствия стен экономится очень много места. Здесь просто нет никакого зонирования: ванная комната отделена тонкой перегородкой, но вот основная комната служит сразу и кухней, и столовой, и спальней, и рабочим кабинетом.