Впихнуть невпихуемое: как японцы живут в квартирах площадью 6 квадратных метров

Очень часто наши соотечественники жалуются на старый жилищный фонд: узкие нефункциональные коридоры, маленькие кухни, совмещенные санузлы. Да и площадь некоторых квартир не балует простором, что печалит людей, подстегивая тех мечтать о лучшей жизни.
Только вот для среднестатистического японца и такое жилье может превратиться в настоящий праздник. Все-таки в Стране Восходящего Солнца крохотные квартирки — совсем не редкость. Так, в этой стране можно найти квартиры площадью от 6 квадратных метров. Более того, сейчас такие квартиры пользуются большой популярностью: их активно строят и покупают, что неудивительно — из-за высокой плотности населения в крупных городах, цены на жилье начали расти, люди просто не могут позволить себе что-то получше.
Но как же люди умудряются размещаться в таких крохотных квартирках? Это же больше похоже на игру в тетрис и очередную серию фильма "Миссия Невыполнима", чем на реальные условия для жизни.
Начнем с того, что такие квартиры не имеют никаких перегородок, кроме одной — в ванной. Так из-за отсутствия стен экономится очень много места. Здесь просто нет никакого зонирования: ванная комната отделена тонкой перегородкой, но вот основная комната служит сразу и кухней, и столовой, и спальней, и рабочим кабинетом.
Кроме того, большая часть мебели в таких квартирках — многофункциональна: стол может стать пуфиком, а кровать вдруг выпадает из стены. На этом тут построено все: если нельзя купить полноценную мебель, надо купить мебель, которая будет покрывать большую часть потребностей людей.
Если везет, то высокие потолки позволяют сделать небольшую надстройку в виде "второго этажа", где располагается кровать. Тогда "первый этаж" полностью занимает гостинная, совмещенная с кухней. Увы, это сегодня возможно не везде: в старом жилом фонде квартиры хоть и маленькие, но высокие, в новом же — они очень низкие. Экономить стаи не только на площади, но и на объеме.
Кроме того, тут часто экономят на рабочих поверхностях. Так, на кухне тут нет отдельного стола для готовки: японцы просто кладут разделочную доску на раковину, готовя таким образом. Тут также нет обеденного стола — его роль выполняет письменный, но не такой большой к которому мы привыкли, а небольшой — приставной.
Отдельно стоит поговорить о ванной комнате: она тут тоже крохотная. Думаю, полный человек в ней даже закрыться не сможет. ведь ее размеры просто не позволяют там даже полноценно нагнуться. Крохотный унитаз, очень маленькая раковина и небольшая "мокрая зона" для принятия душа — большего вы тут и не встретите.
В новых домах раковины в туалете и вовсе может не быть: только душ, где и предполагается мыть посуду и руки. Впрочем, это не значит, что людей оставили совсем без раковины: она тут есть, просто находятся она на общем балконе, который служит одновременно и местом для сушки вещей, и небольшим складом, и верандой, где можно посидеть вечером с чашкой чая.
Смогла бы я жить в таком жилище? На самом деле — нет: я была в одной из таких квартир. Для меня она оказалась слишком маленькой. У меня слишком длинные ноги и высокий рост для того, чтобы с комфортом принимать в ней душ или готовить ужин. Я ощущала себя в ней как слон в посудной лавке и даже получила несколько синяков, врезавшись в стены. Думаю, это касается и любого другого европейца с хотя бы средним ростом.
Японцы же чуть более миниатюрны, чем мы. Поэтому жить в таких стесненных условиях им капельку легче. Хотя, конечно, переехать из такого жилья хотят все, просто у большинства нет такой возможности.
Источник:
- Какие народы живут в Сибири?
- 15 красноречивых фото о том, как Япония жила в 1950-е годы
- В ледяном просторе: как устроен быт на далекой полярной станции в Арктике
- Снимки из Японии, которые доказывают, что эта страна не похожа ни на одну другую
- Интересные факты про Японию
Они же работают с утра и до ночи
На работе пусть и спят