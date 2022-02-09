Почему в Бурятии бездетных семей не бывает, а зубы нельзя удалять

Многие предметы бурятского быта нам непонятны, как и представления о жизни. Но у всего есть свое объяснение. Детей в бурятских семьях всегда много, считается, человек тем богаче, чем больше у него детей. Раньше в семьях могло быть и 17 детей, но и сегодня многие семьи многодетные. Если ребенок оставался сиротой, его обязательно забирал в семью кто-то из родственников, а если какая-то семья не имела своих детей, к ним обязательно приходил жить ребенок из семьи родни, где детей было много.

Зубы буряты не вырывают, а стараются вылечить. Каждый зуб символизирует какого-то предка, а поскольку он при жизни что-то вложил в потомка, а после смерти продолжает оберегать и защищать, то и зуб вырывать нельзя.

Раньше в Бурятии умели готовить молочную водку или тарасун. Этот слабоалкогольный напиток могли дать больному на ночь от простуды или от вздутия живота. Первую порцию тарасуна обязательно жертвовали духам, остальное употребляли в праздники, но ни в коем случае не опустошали бурдюк до конца. Бурята верили, что в остатке живет винный червь, выпив которого, можно стать зависимым от спиртного.