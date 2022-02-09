Почему в Бурятии бездетных семей не бывает, а зубы нельзя удалять

У каждого народа свои интересные традиции. Буряты точно знают, что нужно делать, чтобы вырастить трудолюбивых детей, не допустить беды и спокойно проводить родственника в иной мир, чтят своих предков до седьмого колена и ценят близких.
Секрет семейного счастья
Когда сын приходил к родителям с надеждой жениться на любимой, первым делом его мать шла к ламе-астрологу выспросить, будет ли у сына счастливой жизнь с этой избранницей. То же делала и мама девушки, когда та объявляла матери, что встретила свою судьбу. Если лама говорил родителям, что молодые не подходят друг другу, они пытались их отговорить. Кроме того, каждому родителю всегда было важно, из какого рода избранник ребенка: из богатого или бедного, работящего или ленивого, здорового или пьющего.
Буряты — народ весьма мудрый, и по их традициям молодая семья должна жить отдельно. Понимая, что двум-трем поколениям в одной юрте ужиться сложно, новую ставили тут же, как сын объявлял о своем желании жениться. Родители обычно оставались рядом с младшим сыном, поэтому им юрту ставили рядом с его. Они могли прийти на завтрак или обед к сыну, сын помогал натаскать воды или наколоть дров, а невестка присматривала за стариками, если захворают и понадобится помощь.
Мудрые буряты понимают, что в жизни каждого человека есть периоды, когда его нужно спокойно отпустить. Согласно бурятской мудрости, дважды в жизни человек должен порвать со своими близкими. Первый раз это происходит в подростковом возрасте: чтобы родителям было легче отпустить свое чадо во взрослую жизнь, ребенок становится грубым и неуправляемым. Во второй раз это случается уже в старости, когда человек «впадает в детство» и становится капризным и недовольным всем и всеми: так он порывает привязанность своих родных, которым будет легче его отпустить в мир иной, когда придет время.
Бурятские традиции и суеверия
Многие предметы бурятского быта нам непонятны, как и представления о жизни. Но у всего есть свое объяснение. Детей в бурятских семьях всегда много, считается, человек тем богаче, чем больше у него детей. Раньше в семьях могло быть и 17 детей, но и сегодня многие семьи многодетные. Если ребенок оставался сиротой, его обязательно забирал в семью кто-то из родственников, а если какая-то семья не имела своих детей, к ним обязательно приходил жить ребенок из семьи родни, где детей было много.
Зубы буряты не вырывают, а стараются вылечить. Каждый зуб символизирует какого-то предка, а поскольку он при жизни что-то вложил в потомка, а после смерти продолжает оберегать и защищать, то и зуб вырывать нельзя.
Раньше в Бурятии умели готовить молочную водку или тарасун. Этот слабоалкогольный напиток могли дать больному на ночь от простуды или от вздутия живота. Первую порцию тарасуна обязательно жертвовали духам, остальное употребляли в праздники, но ни в коем случае не опустошали бурдюк до конца. Бурята верили, что в остатке живет винный червь, выпив которого, можно стать зависимым от спиртного.
Детей буряты балуют, но при этом с раннего детства очерчивают границы дозволенного и приучают к труду. Уже в два года малышу дают в руки полотенце вытирать посуду, а если ему хочется побегать, покричать и порезвиться, то выпроваживают на улицу, потому как в юрте такие вольности непозволительны.
В семейной жизни важным является зрительный контакт. Давая наставление ребенку или зовя мужа к ужину, нужно подойти и сказать это глядя в глаза. Современные женщины, крича из другой комнаты, не понимают, что между людьми есть невидимый порог, который необходимо переступить, чтобы быть услышанным, а бурятки этот секрет знают.
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Набрёл как-то чукча на буровую в тундре и спрашивает геолога:
- Что тут делают?
- Бурят.
- Обманываешь, однако, чукча знает, как бурят делают!