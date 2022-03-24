Фанат сериала «Викинги» изменил внешность и стал жить, как древний воин

57-летний житель Боснии и Герцеговины по имени Стипе Петич был так впечатлен сериалом «Викинги», созданным для телеканала History, что изменил внешность, начал называть себя Рагнаром Кавурсоном и жить, как древний воин (правда, только в свободное от работы время).
Босниец запоем посмотрел все сезоны «Викингов», когда жил и работал в Германии, и мгновенно увлекся культурой скандинавских моряков и воителей. Вернувшись в свой родной город Томиславград на юге Боснии, мужчина позаимствовал имя любимого героя сериала Рагнара, отрастил бороду и волосы, чтобы выглядеть, как викинг, сшил традиционную одежду древних скандинавов и занялся изготовлением замысловато украшенных топоров и щитов.
«Во время просмотра сериала я увидел топор Рагнара и захотел сделать себе такой же. Для этого у меня было много свободного времени, потому что я живу один»,— рассказал босниец.
Сейчас у боснийского викинга есть собственная мастерская, в которой он делает топоры и щиты для продажи, а также занимается практикой метания оружия. За пределами мастерской стоит построенный Стипе драккар (деревянный корабль викингов), который он периодически вывозит на ближайшее озеро, пишет Odditycentral.
В будущем Рагнар Кавурсон планирует организовать первый боснийский чемпионат по метанию топоров и построить деревню викингов для туристов.
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АНТИФИШКИ
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