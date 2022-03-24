Фанат сериала «Викинги» изменил внешность и стал жить, как древний воин

«Во время просмотра сериала я увидел топор Рагнара и захотел сделать себе такой же. Для этого у меня было много свободного времени, потому что я живу один»,— рассказал босниец.

Сейчас у боснийского викинга есть собственная мастерская, в которой он делает топоры и щиты для продажи, а также занимается практикой метания оружия. За пределами мастерской стоит построенный Стипе драккар (деревянный корабль викингов), который он периодически вывозит на ближайшее озеро, пишет Odditycentral.