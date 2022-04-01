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«Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по собственному желанию

«Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по собственному желанию (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 14:03
Сообщество : Жить в России
Метки: зарплата   золотое яблоко   оклад   работа   руководитель   сокращение   сотрудник   увольнение   
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Это чтобы не платить ему несколько окладов по сокращению. Но парень оказался не так прост и послал его куда подальше.

«Золотое яблоко» - крупная сеть парфюмерных магазинов. В 2020 году занимала второе место в стране по товарообороту в своей нише. В компании трудится 2 500 тысячи сотрудников. Вернее, трудилось.

Потому что сейчас в компании начали «чистку рядов».

По закону, работодатель обязан проводить сокращения: за 2 месяца предупредить об увольнении, выплатить компенсацию за неотгуленный отпуск, выдать выходное пособие и в течение двух месяцев (иногда и трёх) платить уволенному средний месячный заработок. Чтобы не устраивать себе головную боль, многие работодатели договариваются с работником и оформляют «по соглашению сторон» - тогда все эти деньги он получает при увольнении одним платежом. И они тихо-мирно расходятся.

Ну а другие работодатели просто вынуждают человека уволиться по собственному - и никаких выплат он тогда не увидит.

Как вам такой подход?

А мужик - молодец, не дрогнул. Теперь надо набраться терпения и отстаивать свои права - трудовая инспекция ему в помощь, правда сейчас там множество подобных дел, так что понадобится время. И если так будет поступать каждый, вот только тогда работодатели и задумаются: стоит ли им так себя вести, или надо всё-таки расставаться с людьми по-хорошему.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: зарплата   золотое яблоко   оклад   работа   руководитель   сокращение   сотрудник   увольнение   
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31  комментарий
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−19
Thomsen Час назад
<А мужик - молодец, не дрогнул>

ну так йопта - в парфюмерном магазине же работает. Брутал. Если чё - переедет своим электросамокатом и не дрогнет.
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251
Куруш 55 секунд назад
Важно теперь, пока идут разборки, не опаздывать и вообще не нарушать внутренний распорядок компании. Следить будут через микроскоп. Споткнешься - приговор
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894
Сергей 3 минуты назад
Если чел в белую устроен то еще что то может выгорить, в остальных случаях нет. Да и в белую и гос конторы так стараются "уволить". Придется достаточно сильно бодаться за 3 оклада, а если вы так вообще в серую устроены то не имеет смысла. Когда вас так будут хотеть уволить лучше еще иметь знакомого юриста и безупречно выполнять свою работу. На счет трудовой инспекции, это полный бред они эфимерны в россии. Только суд и юристы, чистый оклад.
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10k
кот базилий 8 минут назад
В основном так и бывает , наши "права человека" только на бумаге. Судиться зае...шся
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9k
Hunson Abadeer 23 минуты назад
вот же твари хитрые
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1k
Moon24 Полчаса назад
На самом деле работодатели ссут контактов с трудовой инспекцией . Был случай когда я подал заявление в инспкцию , сразу заскулили - ну как же так , это не по мужски и т.д. , вы не так нас поняли и как дальше работать будете . Ответил - вы все мне пофигу и ваше отношение безразлично . За каждое нарушение буду долбить . Отвязались и спокойно работал
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26k
Ashabad Полчаса назад
Нужны профсоюзы, реальные независимые профсоюзы.
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84k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Скажу так, хочется судиться и тратить нервы - судись, ходи по судам.
Разумней, если видишь писда конторе или тебя выживают, сразу же при первых звоночках ищи другую работу, нашёл - уходи со старой.
Будет возможность, подлови их на мелочах при увольнении - трудовую не отдали сразу, рассчитали не по полной.
Для этого готовь все документы и копии заранее, потом тебе хер дадут их.
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1k
smile_vologda 36 минут назад
Да нет в ТК РФ статьи "Опоздание". Есть "Прогул" - это не нахождение на рабочем месте более 4х часов. То есть, если приходить на работу допустим не 8, а к 11, то предъявить по закону нечего. Как то так.
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101
AceChanson 49 минут назад
Все правильно пишут, нужно держаться и знать свои права.
Давление как в ролике - это "взять на понт". Если давят как здесь, что "документы соберем, организуем тебе увольнение по статье", то нужно помнить вот что. Даже если соберут (для чего потребуются комиссии, акты, предупреждения, уведомления), это займет много времени (ты зарплату получаешь). Допустим, собрали. По твоей жалобе трудовая проводит проверку, и когда это сделано индивидуально для человека (то есть по другим сотрудникам ничего такого нет, в предыдущие периоды подобного нет), а еще плюс эта запись разговора - очень велик шанс восстановиться и аннулировать запись в трудовой. После восстановления получаешь зарплату и штрафы за весь период незаконно вынужденного простоя.

Даже упомянутое "опоздание" чтобы законно зафиксировать - упаришься бумаги подписывать, ну и кучу людей замазать нужно будет. Если подделывать задним числом все уведомления и акты о том, что ты отказался от подписи - то много кто в курсе будет. Там правильно сказал, все замажутся - а проверка это велик шанс что найдет.
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2k
Константин 49 минут назад
было это лет 15 надаз, может, что-то и изменилось.
В похожей ситуации уже в суде юрист работодателя вытаскивает не помню, какую уже бумажку за подписью нач. отдела кадров и нач. охраны, что меня не было на рабочем месте 3 дня, и это стало причиной увольнения. Разумеется был, состряпали уже, когда я в суд подал.
Я вызывал их в суд, они не приходили, приводил своих свидетелей, но их юрист нашел одну зацепку, и я практически уже проигрывал. В итоге пошли на мировую (я требовал 3 оклада, согласились на 1). Потом уже у судьи спросил, а если бы не пошли, они же врут все, как бы вы решили?она сказала, что не в мою пользу. вот как-то так.
Моя ошибка, что я не нанял адвоката. Я думал, кто прав, тот и победит)
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2k
Fara Zolkin 53 минуты назад
Можно смело топать в трудовую инспекцию с этой записью разговора. И все решится быстро.
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−10
61k
Опиум для народа 2 часа назад
Если жопа не замарана, т.е. не пьёшь на работе, не воруешь с работы, не прогуливал, нет косяков по занимаемой должности - не подписывайте "по собственному" никогда. А то любят они себя как баре вести.
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