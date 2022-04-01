«Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по собственному желанию

«Золотое яблоко» - крупная сеть парфюмерных магазинов. В 2020 году занимала второе место в стране по товарообороту в своей нише. В компании трудится 2 500 тысячи сотрудников. Вернее, трудилось.

Потому что сейчас в компании начали «чистку рядов».