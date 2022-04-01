«Тебе что - проблемы нужны?»: руководитель заставлял сотрудника уволиться по собственному желанию

Это чтобы не платить ему несколько окладов по сокращению. Но парень оказался не так прост и послал его куда подальше.
«Золотое яблоко» - крупная сеть парфюмерных магазинов. В 2020 году занимала второе место в стране по товарообороту в своей нише. В компании трудится 2 500 тысячи сотрудников. Вернее, трудилось.
Потому что сейчас в компании начали «чистку рядов».
По закону, работодатель обязан проводить сокращения: за 2 месяца предупредить об увольнении, выплатить компенсацию за неотгуленный отпуск, выдать выходное пособие и в течение двух месяцев (иногда и трёх) платить уволенному средний месячный заработок. Чтобы не устраивать себе головную боль, многие работодатели договариваются с работником и оформляют «по соглашению сторон» - тогда все эти деньги он получает при увольнении одним платежом. И они тихо-мирно расходятся.
Ну а другие работодатели просто вынуждают человека уволиться по собственному - и никаких выплат он тогда не увидит.
Как вам такой подход?
А мужик - молодец, не дрогнул. Теперь надо набраться терпения и отстаивать свои права - трудовая инспекция ему в помощь, правда сейчас там множество подобных дел, так что понадобится время. И если так будет поступать каждый, вот только тогда работодатели и задумаются: стоит ли им так себя вести, или надо всё-таки расставаться с людьми по-хорошему.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну так йопта - в парфюмерном магазине же работает. Брутал. Если чё - переедет своим электросамокатом и не дрогнет.
Разумней, если видишь писда конторе или тебя выживают, сразу же при первых звоночках ищи другую работу, нашёл - уходи со старой.
Будет возможность, подлови их на мелочах при увольнении - трудовую не отдали сразу, рассчитали не по полной.
Для этого готовь все документы и копии заранее, потом тебе хер дадут их.
Сами то хоть читали КЗОТ или просто теоретик?
Статья 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок
Дисциплина труда - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Статья 192. Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
т
Давление как в ролике - это "взять на понт". Если давят как здесь, что "документы соберем, организуем тебе увольнение по статье", то нужно помнить вот что. Даже если соберут (для чего потребуются комиссии, акты, предупреждения, уведомления), это займет много времени (ты зарплату получаешь). Допустим, собрали. По твоей жалобе трудовая проводит проверку, и когда это сделано индивидуально для человека (то есть по другим сотрудникам ничего такого нет, в предыдущие периоды подобного нет), а еще плюс эта запись разговора - очень велик шанс восстановиться и аннулировать запись в трудовой. После восстановления получаешь зарплату и штрафы за весь период незаконно вынужденного простоя.
Даже упомянутое "опоздание" чтобы законно зафиксировать - упаришься бумаги подписывать, ну и кучу людей замазать нужно будет. Если подделывать задним числом все уведомления и акты о том, что ты отказался от подписи - то много кто в курсе будет. Там правильно сказал, все замажутся - а проверка это велик шанс что найдет.
В похожей ситуации уже в суде юрист работодателя вытаскивает не помню, какую уже бумажку за подписью нач. отдела кадров и нач. охраны, что меня не было на рабочем месте 3 дня, и это стало причиной увольнения. Разумеется был, состряпали уже, когда я в суд подал.
Я вызывал их в суд, они не приходили, приводил своих свидетелей, но их юрист нашел одну зацепку, и я практически уже проигрывал. В итоге пошли на мировую (я требовал 3 оклада, согласились на 1). Потом уже у судьи спросил, а если бы не пошли, они же врут все, как бы вы решили?она сказала, что не в мою пользу. вот как-то так.
Моя ошибка, что я не нанял адвоката. Я думал, кто прав, тот и победит)