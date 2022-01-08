В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику

В ответ на жалобу работодатель оставил на подъездной дорожке к дому бывшего сотрудника 91 тысячу пенни в качестве зарплаты. Флатен посчитал это издевательством и снова пожаловался властям.



Чиновники рассматривали инцидент 10 месяцев и наконец решили передать дело в суд. Главу OK Walker Autoworks обвиняют не только в незаконной мести. Компания ответит за то, что не выплачивала сотрудникам сверхурочные.