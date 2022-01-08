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В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику

В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику (3 фото)

Автор:
08 января 2022 10:31
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   зарплата   люди   монеты   работа   сотрудник   фото   
658
3
Весной прошлого года мужчина из Джорджии получил в качестве зарплаты от предыдущего работодателя 91 тысячу монет. Теперь министерство труда США подало в суд на эту автомастерскую.

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Метки: в мире   видео   зарплата   люди   монеты   работа   сотрудник   фото   
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634
SHAGREEN 2 часа назад
Скрудж МакДак. Начало.
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9k
Клёст 2 минуты назад
)Мстить делая не мелкие выплаты мелочью - мелко))
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19k
Will2006 19 минут назад
Любой денежный знак "обязателен к приему по нарицательной стоимости". Соответственно, выплата могла быть произведена ЛЮБЫМИ дензнаками, хоть центовыми монетами.
(Кстати, что за монета в США такая - пенни?
)
Из текста непонятно, за какие нарушения контору нагнули. Не за конкретную выплату скорее всего
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32k
Alex 20 минут назад
Как-же он задолбал своего бывшего работодателя, что те заморочились купить тачку, заказать 1000 американских долларов монетами великобритании (их еще найти нужно в США, в таком количестве) и все это привезти ему к дому вместо стандартного перевода.
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327
Олег Квирулянт 23 минуты назад
А чё, в ШША пенни имеет хождение в качестве законного платёжного средства?
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2k
Sergius SPb 24 минуты назад
И что? Монеты пока что не отменили. Монеты официальное средство оплаты.
Так что пусть пересчитывает и едет в банк.
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620
дункан Полчаса назад
Намучается он с таким бумажником.
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2k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Чисто по человечески - конечно издевка. Но разве закон разделяет тип денег: бумага, металл, пластик? Но зная тамошних юристов (помянем кошку в микроволновке) скорее всего раскрутили дельце.
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9k
Andrei Час назад
А что значит - оставили на подъездной дорожке? Он расписался в получении или зарплата так до сих пор и не выплачена?
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1k
Афраний Час назад
В американском законодательстве есть такие определения,как "законная и незаконная месть"?
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11k
Кыся 2 часа назад
Зато тачка бонусом!
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65k
Доктор Джонс 2 часа назад
Любой банк примет...
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396
imho Доктор Джонс 2 часа назад
Примет, но половину заберет.
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