В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику

658
3
Весной прошлого года мужчина из Джорджии получил в качестве зарплаты от предыдущего работодателя 91 тысячу монет. Теперь министерство труда США подало в суд на эту автомастерскую.
Министерство труда США подало в суд на автомастерскую, которая выплатила своему работнику в качестве зарплаты 91 тысячу пенни.
Сам инцидент произошел еще в марте 2021 года, уточняет Business Insider. Андреас Флатен из Фейетвилля в Джорджии уволился из OK Walker Autoworks, но последнюю зарплату ему не выплатили. Мужчина пожаловался в Министерство труда США.
Сам инцидент произошел еще в марте 2021 года, уточняет Business Insider. Андреас Флатен из Фейетвилля в Джорджии уволился из OK Walker Autoworks, но последнюю зарплату ему не выплатили. Мужчина пожаловался в Министерство труда США.
В ответ на жалобу работодатель оставил на подъездной дорожке к дому бывшего сотрудника 91 тысячу пенни в качестве зарплаты. Флатен посчитал это издевательством и снова пожаловался властям.
Чиновники рассматривали инцидент 10 месяцев и наконец решили передать дело в суд. Главу OK Walker Autoworks обвиняют не только в незаконной мести. Компания ответит за то, что не выплачивала сотрудникам сверхурочные.
Чиновники рассматривали инцидент 10 месяцев и наконец решили передать дело в суд. Главу OK Walker Autoworks обвиняют не только в незаконной мести. Компания ответит за то, что не выплачивала сотрудникам сверхурочные.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина построил вращающийся дом, чтобы его жена могла изменить вид из окна, когда захочет
- Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке
- Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты
- На развалинах древнего города Помпеи археологи обнаружили «комнату рабов»
- Всех обманул и стал миллионером. Андрей Разин как Остап Бендер российской эстрады
25
Понравилось25
Новости партнёров
(Кстати, что за монета в США такая - пенни?)
Из текста непонятно, за какие нарушения контору нагнули. Не за конкретную выплату скорее всего
в оригинальном тексте написано как 91,000 oil-soaked pennies.
возможно речевой оборот "oil-soaked pennies" имеет характер сленгового чтоли, и подразумевает не именно "пенни", как минимальную монетку в Англии, а в значении что-то типа "свежеотчеканенная мелочь" и т.д. (я не силен в языках особо).
но копипастер Weber решил, зачем местным фишкинским задротам такие подробности, копирну мол сюда текст по-тупому, рубану немножко лайков ))
Так что пусть пересчитывает и едет в банк.