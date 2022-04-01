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10 незаслуженно забытых фильмов из лихих времён

10 незаслуженно забытых фильмов из лихих времён (11 фото)

Автор:
01 апреля 2022 13:16
Метки: 90-е   кино   российские фильмы   
1240
11
Кто-то скажет что девяностые это время краха Российского кино и будет прав. Кто-то считает что снимали в основном чернуху и антисоветчину и тоже будет прав. И хотя большинство считает что это время расцвета безвкусицы и всего самого мерзкого в кинематографе, но и из этого правила были исключения. И их довольно много.
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13  комментариев
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23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а как же...
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66k
Варакин Алексей 5 минут назад
Даун Хаус.
Ссылка coub.com
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7k
Vалѣнтиныч 7 минут назад
Последнее дело "Варёного"...
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2k
Past 11 минут назад
Мама не горюй. Первая часть шедевральная пародия на криминал 90-х.
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−8
кирилл Полчаса назад
"Премия" 1974г. Рекомендую
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−19
Thomsen 57 минут назад
"Китайский сервиз" (1999)?
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7k
Wollas 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Fiverknot 2 часа назад
Настя, Не валяй дурака и Менялы отличные фильмы.
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24k
Ваня 2 часа назад
все фильмы видел, а в "самолет летит в россию" - я там играл...
- я актер на центральных ролях!!!
- в смысле?..
- ну, в центре массовки...
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Если "Не валяй дурака...", то и "Не послать ли нам гонца".
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Не больно-то и забытые. Тогда уж и "Криминальный талант" сюда же.
Ссылка www.youtube.com
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−22
HalloFreeSpace 2 часа назад
"Тьфу ты мать вашу за ногу , все дырки пооткрывали"
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