10 незаслуженно забытых фильмов из лихих времён

Из того времени на слуху такие фильмы как Брат, Вор, Ворошиловский стрелок, Жмурки, Гений, Сибирский цирюльник, Барышня-крестьянка, Ширли-мырли и Особенности национальной охоты. Их довольно часто крутят по ТВ и даже в кинотеатрах в последнее время. Но были и другие вполне достойные фильмы. Веселые комедии, трогательные мелодрамы и лихо закрученные детективы. Но их уже почти никто не помнит. Давайте попытаемся вспомнить хотя бы десяток вполне приличных фильмов из 90-х, которые не брали никаких призов и не входят ни в какие топ списки.