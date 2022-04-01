10 незаслуженно забытых фильмов из лихих времён

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Кто-то скажет что девяностые это время краха Российского кино и будет прав. Кто-то считает что снимали в основном чернуху и антисоветчину и тоже будет прав. И хотя большинство считает что это время расцвета безвкусицы и всего самого мерзкого в кинематографе, но и из этого правила были исключения. И их довольно много.
Из того времени на слуху такие фильмы как Брат, Вор, Ворошиловский стрелок, Жмурки, Гений, Сибирский цирюльник, Барышня-крестьянка, Ширли-мырли и Особенности национальной охоты. Их довольно часто крутят по ТВ и даже в кинотеатрах в последнее время. Но были и другие вполне достойные фильмы. Веселые комедии, трогательные мелодрамы и лихо закрученные детективы. Но их уже почти никто не помнит. Давайте попытаемся вспомнить хотя бы десяток вполне приличных фильмов из 90-х, которые не брали никаких призов и не входят ни в какие топ списки.
Ловушка для одинокого мужчины (1990)
Веселая криминальная комедия с гениальными Яковлевым, Караченцоввым и Смоктуновским.
Цитата из фильма: — Омлет с шампиньонами, мой козлик.
— Зря стараешься, я ничего не буду есть. А за козла ответишь!
Цитата из фильма: — Омлет с шампиньонами, мой козлик.
— Зря стараешься, я ничего не буду есть. А за козла ответишь!
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Настя (1993)
Пронзительная мелодрама о судьбе молодой девушки на фоне краха великой страны. Одни из последних ролей Евгения Леонова и Савелия Крамарова.
Цитата из фильма: Да нет тут никого. Одна шушера.
Цитата из фильма: Да нет тут никого. Одна шушера.
Чокнутые (1991)
Комедия о строительстве первой железной дороги в царской России. Кроме Караченцова и Ярмольника в фильме приняло участие огромное число отечественных звезд первой величины.
Цитата из фильма: — Тихон, как же вы смотрите через водка в подзорный труба?
— Так через нее завсегда лучше видно.
Цитата из фильма: — Тихон, как же вы смотрите через водка в подзорный труба?
— Так через нее завсегда лучше видно.
Не валяй дурака... (1997)
Нетипично хорошо снятая типично перестроечная комедия о бочке чистого спирта в Российской деревне. Замечательные актерские работы Льва Дурова и Валерия Золотухина
Цитата из фильма: — Выпивки хоть залейся, а чего-то не хватает.
— Я знаю, чего не хватает. Женщин не хватает! Слабого пола и лёгкого поведения.
— И где их взять? Где обещанная перестройка? На всю деревню ни одной проститутки!
Цитата из фильма: — Выпивки хоть залейся, а чего-то не хватает.
— Я знаю, чего не хватает. Женщин не хватает! Слабого пола и лёгкого поведения.
— И где их взять? Где обещанная перестройка? На всю деревню ни одной проститутки!
Воровка (1994)
Неторопливая, печальная, но оптимистическая мелодрама о нравах хозяев жизни из 90-х. Картина примечательная прежде всего удивительно удачным дуэтом искренних и молодых актеров - неуклюжего и стеснительного Геннадия Назарова и красотки с печальными глазами Ольги Родиной.
Цитата из фильма: Право бесплатного входа в туалет ЭВРИКА имеют только члены Государственной Думы.
Цитата из фильма: Право бесплатного входа в туалет ЭВРИКА имеют только члены Государственной Думы.
Хочу в тюрьму (1998)
Гениальный механик в исполнении замечательного Владимира Ильина пытается избежать отсидки в российской тюрьме, угодив в голландскую.
Цитата из фильма: - Марихуана?
- Прима..
- Марихуана!
Цитата из фильма: - Марихуана?
- Прима..
- Марихуана!
Самолет летит в Россию (1994)
Искромётная комедия о Российских туристах заброшенных судьбой в какую-то арабскую страну.
Цитата из фильма: Я — директор крупного предприятия. Меня будут искать! Вас всех расстреляют!
Цитата из фильма: Я — директор крупного предприятия. Меня будут искать! Вас всех расстреляют!
Орел и решка (1995)
Предпоследняя работа Георгия Данелии (потом была только вялая Фортуна). Печальная комедия о любви, одновременно и смешная и серьезная. С замечательными актерскими работами Полины Кутеповой и Леонида Ярмольника.
Цитата из фильма: Женщинам и сексменьшинствам скидка! Молодой человек, не проходите мимо!
Цитата из фильма: Женщинам и сексменьшинствам скидка! Молодой человек, не проходите мимо!
Игра на миллионы (1991)
Криминальная буффонада с замечательными артистами. Чего стоят только фамилии Петренко, Баринов и Демьяненко. Сюжет, конечно, смехотворен, но создатели умудрились вложить в этот фильм свою душу и результат получился вполне на уровне.
Цитата из фильма: — Союз самообороны призывает вас на митинг! Все под знамёна фронта!
— Какого фронта?
— Нашего! Общего!
— Встанем. Непременно встанем... Вот где жулики-то настоящие...
Цитата из фильма: — Союз самообороны призывает вас на митинг! Все под знамёна фронта!
— Какого фронта?
— Нашего! Общего!
— Встанем. Непременно встанем... Вот где жулики-то настоящие...
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Метки: 90-е кино российские фильмы
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