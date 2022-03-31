Актеры ремейков против звезд оригиналов: можно ли сыграть лучше?

Правда, в случае с российскими ремейками или продолжениями чаще всего всё становится понятно сразу. Но всегда ли? Чаще всего, да.

Взять хотя бы «Иронию судьбы» Бекмамбетова. Константина Хабенского можно назвать хорошим актером, однако, яркий образ Андрея Мягкова переплюнуть ему не удалось. В итоге первый удостоился критических отзывов, тогда как второй получил народную любовь и статус «своего парня».