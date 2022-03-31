Актеры ремейков против звезд оригиналов: можно ли сыграть лучше?

Для кино не является чем-то новым факт того, что одного и того же персонажа могут сыграть совершенно разные актеры. Роль одного только Шерлока Холмса исполняли сотни раз, начиная от театра и заканчивая телесериалами. Всё это нередко вызывает споры зрителей: а кто же был лучше?
Правда, в случае с российскими ремейками или продолжениями чаще всего всё становится понятно сразу. Но всегда ли? Чаще всего, да.
Взять хотя бы «Иронию судьбы» Бекмамбетова. Константина Хабенского можно назвать хорошим актером, однако, яркий образ Андрея Мягкова переплюнуть ему не удалось. В итоге первый удостоился критических отзывов, тогда как второй получил народную любовь и статус «своего парня».
Так что Лукашин Хабенского не более чем блеклая пародия. Но в таком случае уж лучше не доиграть, чем сделать то, что вышло у Безрукова в современной интерпретации «Джентльмены, удачи!». Сложно найти человека, который с добротой вспоминал бы кривляния Смайлика.
То ли дело добрый заведующий детсадом Трошкин, ставший на время Доцентом, в исполнении гениального Евгения Леонова. Неудивительно, что именно его персонажу, а не Безрукова, в Москве установлен памятник.
Говоря о женских персонажах, сложно обойти стороной Нину из советской и современной «Кавказской пленницы». Наталья Варлей попала к Гайдаю без актерского опыта, ведь она работала в цирке, но это не помешало ей отлично играть. Стоит отметить, что критики прошлись даже по знаменитой тройке, но её работой остались довольны.
Вряд ли подобного удалось бы избежать Анастасии Задорожной, которая даже близко не дотянула харизмой (или даже не пыталась).
«Человек с бульвара Капуцинов» ждал свою звезду 5 лет, ведь всё это время Андрей Миронов отказывал Алле Суриковой, а после съемок был признан лучшим актером 87-го года. В 2009 году этот же режиссер вновь сняла фильм о человеке, решившем показать миру хорошее кино. Только теперь зритель увидел в этой роли дочь Миронова Марию.
Увы, из самой картины хорошего кино не вышло: её назвали худшим ремейком в истории, а на актрису обрушился шквал критики.
В 1988 году вышла мелодрама «Дубровский», в которой блистал молодой Михаил Ефремов. Зрители отмечали, что не влюбиться с сыгранного им персонажа было просто невозможно. В 2014 году пальму первенства попытался перехватить Данила Козловский. Вышло ли? Относительно, ведь его назвали главным украшением картины, поскольку в остальных аспектах фильм был полностью разгромлен.
А можно ли кого-то уверенно похвалить? К сожалению, в этом случае с примерами гораздо хуже.
Почти 20 книг Борис Акунин посвятил приключениям Эраста Фандорина, благодаря чему можно было сложить вполне четкое представление о том, как должен выглядеть этот персонаж. Впервые он появился в «Статском советнике» в исполнении Олега Меньшикова, полюбившегося публике.
Но в «Турецком гамбите» эту роль на себя примерил уже Егор Бероев, который не только оказался близок к книжному Фандорину, но сумел превзойти своего коллегу по цеху.
Ну и закончим картиной «Розыгрыш». Именно в ней начал свой актерский путь тогда ещё 16-летний Дмитрий Харатьян, которому досталась роль Игоря Грушко, обрушившая на него славу.
В 2008 году вышел ремейк, где на экране появился уж знаменитый на тот момент музыкант Noize MС. Несмотря на то, что род занятий у него другой, зрители высоко оценили его актерскую игру, хоть сам фильм и не дожал по оценкам до оригинала.
Понятно, что это далеко не все возможные сравнения, однако негативных всё равно гораздо больше. Но, может, есть примеры, достойные похвалы, о которых не было упомянуто?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот ремейки по французскому кино у них отстойные
Из наших могу назвать только советские ремейки "Острова Сокровищ". Каждый фильм хорош.