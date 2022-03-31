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Актеры ремейков против звезд оригиналов: можно ли сыграть лучше?

Актеры ремейков против звезд оригиналов: можно ли сыграть лучше? (16 фото)

Автор:
31 марта 2022 23:31
Сообщество : Кино
Метки: актеры кино   знаменитые актеры   кино   кто лучше   ремейки   фильмы   
797
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Для кино не является чем-то новым факт того, что одного и того же персонажа могут сыграть совершенно разные актеры. Роль одного только Шерлока Холмса исполняли сотни раз, начиная от театра и заканчивая телесериалами. Всё это нередко вызывает споры зрителей: а кто же был лучше?

Правда, в случае с российскими ремейками или продолжениями чаще всего всё становится понятно сразу. Но всегда ли? Чаще всего, да.


Взять хотя бы «Иронию судьбы» Бекмамбетова. Константина Хабенского можно назвать хорошим актером, однако, яркий образ Андрея Мягкова переплюнуть ему не удалось. В итоге первый удостоился критических отзывов, тогда как второй получил народную любовь и статус «своего парня».

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Так что Лукашин Хабенского не более чем блеклая пародия. Но в таком случае уж лучше не доиграть, чем сделать то, что вышло у Безрукова в современной интерпретации «Джентльмены, удачи!». Сложно найти человека, который с добротой вспоминал бы кривляния Смайлика.

То ли дело добрый заведующий детсадом Трошкин, ставший на время Доцентом, в исполнении гениального Евгения Леонова. Неудивительно, что именно его персонажу, а не Безрукова, в Москве установлен памятник.

Говоря о женских персонажах, сложно обойти стороной Нину из советской и современной «Кавказской пленницы». Наталья Варлей попала к Гайдаю без актерского опыта, ведь она работала в цирке, но это не помешало ей отлично играть. Стоит отметить, что критики прошлись даже по знаменитой тройке, но  её работой остались довольны.

Вряд ли подобного удалось бы избежать Анастасии Задорожной, которая даже близко не дотянула харизмой (или даже не пыталась).

«Человек с бульвара Капуцинов» ждал свою звезду 5 лет, ведь всё это время Андрей Миронов отказывал Алле Суриковой, а после съемок был признан лучшим актером 87-го года.  В 2009 году этот же режиссер вновь сняла фильм о человеке, решившем показать миру хорошее кино. Только теперь зритель увидел в этой роли дочь Миронова Марию.

Увы, из самой картины хорошего кино не вышло: её назвали худшим ремейком в истории, а на актрису обрушился шквал критики.

 В 1988 году вышла мелодрама «Дубровский», в которой блистал молодой Михаил Ефремов. Зрители отмечали, что не влюбиться с сыгранного им персонажа было просто невозможно. В 2014 году пальму первенства попытался перехватить Данила Козловский. Вышло ли?  Относительно, ведь его назвали главным украшением картины, поскольку в остальных аспектах фильм был полностью разгромлен.

А можно ли кого-то уверенно похвалить? К сожалению, в этом случае с примерами гораздо хуже.

Почти 20 книг Борис Акунин посвятил приключениям Эраста Фандорина, благодаря чему можно было сложить вполне четкое представление о том, как должен выглядеть этот персонаж. Впервые он появился в «Статском советнике» в исполнении Олега Меньшикова, полюбившегося публике.

Но в «Турецком гамбите» эту роль на себя примерил уже Егор Бероев, который не только оказался близок к книжному Фандорину, но сумел превзойти своего коллегу по цеху.

Ну и закончим картиной «Розыгрыш». Именно в ней начал свой актерский путь тогда ещё 16-летний Дмитрий Харатьян, которому досталась роль Игоря Грушко, обрушившая на него славу.

В 2008 году вышел ремейк, где на экране появился уж знаменитый на тот момент музыкант Noize MС. Несмотря на то, что род занятий у него другой, зрители высоко оценили его актерскую игру, хоть сам фильм и не дожал по оценкам до оригинала.

Понятно, что это далеко не все возможные сравнения, однако негативных всё равно гораздо больше. Но, может, есть примеры, достойные похвалы, о которых не было упомянуто?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры кино   знаменитые актеры   кино   кто лучше   ремейки   фильмы   
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6  комментариев
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Просто прохожий 36 минут назад
Все рассуждения на эту тему просто бред, можно сыграть и хуже и лучше. Тут уже начинается физиология, вернее просто животный инстинкт. Говорят что если вылупившийся цыпленок сразу увидит собаку(даже кобеля) это и будет его мама. Так и у людей, тот фильм что увидели первым он и будет супер, и не помню что бы было наоборот Даже если артисты великолепные. Ну а если ремейк снят через 10-20-30 лет это просто жопа. Если я увидел Юрского в главной роли Остапа Бендера, то для меня больше не существует других Бендеров, остальные для меня говно и дворняжки. Также и Шерлоком Холмсем -это только Василий Ливанов, а Бенедикт Камбербэтч это просто говно.
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23k
Андрей Иванов 36 минут назад
Если не про наши, то американский Годзилла гораздо интересней японского оригинала.
А вот ремейки по французскому кино у них отстойные

Из наших могу назвать только советские ремейки "Острова Сокровищ". Каждый фильм хорош.
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2k
azuver 40 минут назад
Говнаремейки никогда нашу классику не переплюнут.Снимается вся эта шляпа,ради попытки срубить бабла.
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5k
tamin 43 минуты назад
Я не верю, что ремейк может быть лучше хита. Может ли быть Терминатор без шварца? Могут ли быль звёздные войны без хана соло? А актёров старой послевоенной школы вообще тяжело переплюнуть. Надо не старое переснимать, а новое создавать
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−25
HalloFreeSpace 49 минут назад
Ремейки бывают и вполне годными и кстати не перестаю удивляться когда узнаю , что любимый фильм оказывается ремейком .
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Антибиотик
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