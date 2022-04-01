"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и лишилась сцены за границей и в России

Несколько недель назад оперной диве запретили выступать на Западе, где она живет долгие годы. Причина тому - национальность певицы. Но теперь, как выясняется, Нетребко не рады и в России.
Анна Нетребко долгие годы живет в Австрии и выступает по всему миру с гастролями. Оперная певица всегда была нарасхват, и билеты на ее выступления раскупались как горячие пирожки. Однако в начале марта артистку мягко "ушли", намекнув на то, что русским сейчас не место в Европе. Нетребко исключили из La Scala и Метрополитен-опера.
Пытаясь вернуться на сцену, певица, до этого никак не комментировавшая свои политические принципы, решила высказаться. Она заметила, что является резидентом Австрии, в этой стране живет и там же платит налоги, а с Путиным ее ничто не связывает. Ну и попутно осудила действия России на Украине.
Этот демарш не остался без внимания, и Новосибирский академический театр оперы и балета заявил, что отменяет запланированное на 2 июня выступление оперной певицы. В заявлении на сайте сказано, что "проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для Нетребков оказались важнее, чем судьба Родины". "Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Мы уверены - правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией", - сообщает администрация театра.
Музыкальный критик Алексей Остудин уверен, что артистам сейчас приходится принимать сложные решения. И ранее существовавшее правило "музыка вне политики" уже не работает. Говоря о Нетребко, критик заметил, что "и там ее не поймут, и здесь не простят". Это очень тяжело. Мы сейчас живем в таком мире, что каждое твое слово может привести к финансовым и репутационным потерям. Может стоить карьеры. В случае с Анной сложно предсказать, как будет развиваться история дальше, но то, что ее уже в России начали критиковать – понятно. А на Западе пока театры не высказались относительно искренности заявления Нетребко. Сегодня от артистов будут требовать «публичных присяг»", - размышляет Остудин.
Между тем, Нетребко не единственная, кто лишился западной сцены. Под жернова политики попали и маэстро Гергиев, и пианист Денис Мацуев, и многие другие артисты, гастролировавшие по всему миру. Правда, так активно заявлять об осуждении политики России никто из этих артистов не рискнул. Дадут ли выступать Нетребко после ее признания на Западе - еще вопрос, а в России, похоже, она уже персона нон грата. Как и некоторые другие нерукопожатные.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Появляется место для новых талантов!
только что говорили:"Нетребко- лучшая". а теперь:"она-никто, и певица никакая". и зачем обзываться, как в детстве? певица она хорошая, просто живет в своей тусовке. чуяла подставу, долго думала, советовалась с друзьями,.. я так думаю, хреново они ей насоветовали.
ну, реально, жаль ее, нельзя так было тормозить. если она уже первая не лизнула, то в очереди стоять непродуктивно. надо было и дальше уже гнуть свою линию свободной личности. а теперь будет стараться/прогибаться , " а уже все все все, а надо было раньше говорить..."
Мож ошибаюсь ,скорее нет ,когда победим ,народ бухнёт и его отпустит , и вся и все потянуться косяками взад ,опять полезут в глаза и уши из ящика ,за гонорар запляшут в банях голыми на бильярдных столах и заполируют спинами и животами доски в саунах.
И те и эти говорят: «Ты нам не враг, ты нам не друг».
Ни там, ни тут.
Агата Кристи.
Рот - не мозг.
Голос, как и тело, ноги и жопа - не душа и совесть.