"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и лишилась сцены за границей и в России

Музыкальный критик Алексей Остудин уверен, что артистам сейчас приходится принимать сложные решения. И ранее существовавшее правило "музыка вне политики" уже не работает. Говоря о Нетребко, критик заметил, что "и там ее не поймут, и здесь не простят". Это очень тяжело. Мы сейчас живем в таком мире, что каждое твое слово может привести к финансовым и репутационным потерям. Может стоить карьеры. В случае с Анной сложно предсказать, как будет развиваться история дальше, но то, что ее уже в России начали критиковать – понятно. А на Западе пока театры не высказались относительно искренности заявления Нетребко. Сегодня от артистов будут требовать «публичных присяг»", - размышляет Остудин.

Между тем, Нетребко не единственная, кто лишился западной сцены. Под жернова политики попали и маэстро Гергиев, и пианист Денис Мацуев, и многие другие артисты, гастролировавшие по всему миру. Правда, так активно заявлять об осуждении политики России никто из этих артистов не рискнул. Дадут ли выступать Нетребко после ее признания на Западе - еще вопрос, а в России, похоже, она уже персона нон грата. Как и некоторые другие нерукопожатные.