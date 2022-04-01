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"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и лишилась сцены за границей и в России

"И там не поймут, и здесь не простят": Нетребко совершила политический каминг-аут и лишилась сцены за границей и в России (4 фото)

Автор:
01 апреля 2022 08:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нетребко   гастроли   карьера   опера   политика   сцена   шоу бизнес   
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Несколько недель назад оперной диве запретили выступать на Западе, где она живет долгие годы. Причина тому - национальность певицы. Но теперь, как выясняется, Нетребко не рады и в России.

Анна Нетребко долгие годы живет в Австрии и выступает по всему миру с гастролями. Оперная певица всегда была нарасхват, и билеты на ее выступления раскупались как горячие пирожки. Однако в начале марта артистку мягко "ушли", намекнув на то, что русским сейчас не место в Европе. Нетребко исключили из La Scala и Метрополитен-опера.


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Пытаясь вернуться на сцену, певица, до этого никак не комментировавшая свои политические принципы, решила высказаться. Она заметила, что является резидентом Австрии, в этой стране живет и там же платит налоги, а с Путиным ее ничто не связывает. Ну и попутно осудила действия России на Украине.


Этот демарш не остался без внимания, и Новосибирский академический театр оперы и балета заявил, что отменяет запланированное на 2 июня выступление оперной певицы. В заявлении на сайте сказано, что "проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для Нетребков оказались важнее, чем судьба Родины". "Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Мы уверены - правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией", - сообщает администрация театра.


Музыкальный критик Алексей Остудин уверен, что артистам сейчас приходится принимать сложные решения. И ранее существовавшее правило "музыка вне политики" уже не работает. Говоря о Нетребко, критик заметил, что "и там ее не поймут, и здесь не простят". Это очень тяжело. Мы сейчас живем в таком мире, что каждое твое слово может привести к финансовым и репутационным потерям. Может стоить карьеры. В случае с Анной сложно предсказать, как будет развиваться история дальше, но то, что ее уже в России начали критиковать – понятно. А на Западе пока театры не высказались относительно искренности заявления Нетребко. Сегодня от артистов будут требовать «публичных присяг»", - размышляет Остудин.


Между тем, Нетребко не единственная, кто лишился западной сцены. Под жернова политики попали и маэстро Гергиев, и пианист Денис Мацуев, и многие другие артисты, гастролировавшие по всему миру. Правда, так активно заявлять об осуждении политики России никто из этих артистов не рискнул. Дадут ли выступать Нетребко после ее признания на Западе - еще вопрос, а в России, похоже, она уже персона нон грата. Как и некоторые другие нерукопожатные.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нетребко   гастроли   карьера   опера   политика   сцена   шоу бизнес   
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20  комментариев
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19k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Наконец-то Родина очистится от всякой швали.
Появляется место для новых талантов!
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4k
Запускайте Берлагу! 11 секунд назад
Непотребко
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0
vitek Минуту назад
Прекрасная новость
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1k
val 8 минут назад
"и там ее не поймут, и здесь не простят", это да.
только что говорили:"Нетребко- лучшая". а теперь:"она-никто, и певица никакая". и зачем обзываться, как в детстве? певица она хорошая, просто живет в своей тусовке. чуяла подставу, долго думала, советовалась с друзьями,.. я так думаю, хреново они ей насоветовали.
ну, реально, жаль ее, нельзя так было тормозить. если она уже первая не лизнула, то в очереди стоять непродуктивно. надо было и дальше уже гнуть свою линию свободной личности. а теперь будет стараться/прогибаться , " а уже все все все, а надо было раньше говорить..."
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1k
emporio_ss 16 минут назад
Нетребко - это ГОВОРЯЩАЯ ФАмилИЯ = можно понимать как = НЕПОТРЕБНОСТЬ.
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616
Мурчелло 17 минут назад
Так она лет десять назад что то квакала в сторону России.Кто то сомневался?Хохлоскотина-и этим всё сказано.
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890
олег 19 минут назад
Начнёт с малого ,по хостелям для пенсов австрийских споёт ,потом сельские и пгт филармонии,мелкие города,в столичных районах засветится ,да,как многие другие артисты жанра.
Мож ошибаюсь ,скорее нет ,когда победим ,народ бухнёт и его отпустит , и вся и все потянуться косяками взад ,опять полезут в глаза и уши из ящика ,за гонорар запляшут в банях голыми на бильярдных столах и заполируют спинами и животами доски в саунах.
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4k
Serj81 20 минут назад
Ну привыкли они к западному образу жизни, что поделаешь, она в Австрии давным давно живет, те кто уехал не могут себе представить жизнь без ЛуиВитон, Картье, пармезана и хамона, собственно в этом и вся сущность этих людей.
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5k
Бу Полчаса назад
ТП и шкура
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723
Шурман 41 минуту назад
Я с местными вчера общался , первая их фраза ты же Русский что ты о войне думаешь ? я говорю а что России еще было делать если Украинцы убивали сами себя 8 лет , они как Украинцы это же сепаратисты , ну пришлось маленький пример привести о их локальных войнах и революциях , фламандцы против валонцев , говорю это тоже самое одни состояли на 90 процентов из Русских и не хотели говорить на Украинском языке и тд . Короче все согласились с моими доводами . Дальше больше , они теперь злые на правительство что украинцам по 1400 евро платят и + все ништяки этой жизни , социальное жилье и бесплатное питание и тд , один сказал может мне тоже пойти и сказать что я украинец и попросить политическое убежище ( сказал что запарился уже работать ) всем оппонентом от 45-65ти :)
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1k
Безумная Белла 50 минут назад
По небу ангелы летят, в канаве дьяволы ползут,
И те и эти говорят: «Ты нам не враг, ты нам не друг».
Ни там, ни тут.
Агата Кристи.
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1k
Павел Коваленко 56 минут назад
хотела и на йух сесть и жопу не оцарапать...не получилось
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3k
Frank Borman Час назад
Каминг-аут - это когда п@дорас публично признается в своих п@дорских наклонностях. Ай да Аннушка, и эта оказалась п@доркой - осудила войну на Украине, открестилась от Путина. А нужна ли такая п@дорасина России?
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4k
Горожанин Час назад
Нетребко - больше не требуется.

Рот - не мозг.

Голос, как и тело, ноги и жопа - не душа и совесть.
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