"Между ног - осетинский пирог": стендаперов обвинили в оскорблении нации и заставили извиниться

Впрочем, в искренность девушки земляки не поверили. Несмотря на то, что ответственность за шутку она на себя, заявив, что «Саша понятия не имел о том, что он задевает какие-то святые сакральные вещи», осетинку стали называть позором нации. Ариана пожаловалась на поступающие в ее адрес угрозы и прессинг со стороны земляков. Из-за травли девушка закрыла профили в соцсетях и была вынуждена записать обращение к публике второй раз, заявив, что действительно осознала весь масштаб трагедии и "тот уровень урона, колоссального, который нанесла и себе, и всем близким, и всем, кто увидел это видео". Девушка поведала, что лишилась работы, от нее отвернулись многие близкие ей люди и главное - она потеряла Родину, которая всегда была ее частью.

2021-10-13T09:02:17+03:00