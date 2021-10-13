"Между ног - осетинский пирог": стендаперов обвинили в оскорблении нации и заставили извиниться

2125
5
2
Шутить в России становится сложнее, чем раньше. После истории с Идраком Мирзализаде любое выступление юмористов и стендаперов могут разглядеть "под микроскопом". Пользователи Сети внезапно вспомнили о стендап-баттле 2020 года, в котором осетинка Ариана Лолаева соревновалась в остроумии с Александром Ни. Последний произнес шутку об осетинском пироге, которую сочли оскорблением нации, но вину за это девушка взяла на себя.
Большинство выступлений стендаперов не вызывает ни смеха, ни каких-либо эмоций, кроме недоумения, даже у их поклонников. Чтобы хотя бы как-то зацепить публику, "юмористам" приходится шутить жестко, пошло и зачастую на грани фола.
Этот баттл прошлого года между Арианой Лолаевой и Александром Ни был давно позабыт, однако после скандала с Идраком Мирзализаде, о нем вспомнили. 9 октября в соцсетях распространилась запись выступления, на котором комик Ни произносит сакраментальную шутку «У Арианы между ног осетинский пирог с мясом». В том баттле, надо заметить, были и другие пошлые аналогии, но для осетин пирог - нечто большее, чем просто еда, потому они оскорбились.
В местном религиозном обряде три пирога символизируют Бога, солнце и землю, поэтому слушать подобные шутки, да еще и смеяться над ними нормальная осетинка не может.
В тот же день стендаперы опубликовали свои извинения. Сначала Ариана, а после и ее коллега по сцене.
В тот же день стендаперы опубликовали свои извинения. Сначала Ариана, а после и ее коллега по сцене.
Впрочем, в искренность девушки земляки не поверили. Несмотря на то, что ответственность за шутку она на себя, заявив, что «Саша понятия не имел о том, что он задевает какие-то святые сакральные вещи», осетинку стали называть позором нации. Ариана пожаловалась на поступающие в ее адрес угрозы и прессинг со стороны земляков. Из-за травли девушка закрыла профили в соцсетях и была вынуждена записать обращение к публике второй раз, заявив, что действительно осознала весь масштаб трагедии и "тот уровень урона, колоссального, который нанесла и себе, и всем близким, и всем, кто увидел это видео". Девушка поведала, что лишилась работы, от нее отвернулись многие близкие ей люди и главное - она потеряла Родину, которая всегда была ее частью.
В соцсетях возмутились не самим фактом шутки, признав, что она была реально тупой, а тем, что шутил парень, а отдуваться пришлось девушке.
Это не она шутила вообще, вы в глаза долбитесь? Пацан шутил левый она вообще в кадре просто стояла сбоку.— mashashilo (@mashashilo1) October 13, 2021
Кстати, да
А где все те стендаперы, котопые так защищали Идрака от русских ?— Пopтфель Мuнucтpа (@MoskRussia) October 12, 2021
Зассали заступиться ?
Что касается Александра Ни, то на сегодняшний день он отменил все концерты из-за травли в Сети, а также призвал коллег более тщательно подбирать материал для выступлений. "Нужно с пониманием относиться к тому, какого рода контент мы выкладываем, я призываю всех следить за своими словами … Я больше, скорее всего, не буду появляться ни в каких [юмористических] проектах. Я морально уничтожен. Мне очень жаль, что так произошло, но это полностью моя вина",
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 кадров из фильмов и сериалов, которые стали мемами
- Шутки, которые поймут только люди, не состоящие в отношениях
- Лучшие мемы про интровертов
- Смешные и дикие
- 37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга
19
Понравилось19
Новости партнёров
Рассказываю тупой анекдот: "У двух скелетов родился сын, назвали Костян."
Результаты о том, сколько человек официально обиделось на шутку и через какое время меня уволили за эту шутку с работы, опубликую позднее.
Раньше был один пирог. Американский. Сейчас появился ещё и осетинский.
Барбара Стрейзанд аплодирует стоя.
совсем уже ополоумели сука.
Бред какой-то.
тут уже и осетинское стадо требует извинений,
что за мода пошла,
что-то мы всегда виноватые оказываемся, даже перед своими подопечными нацменьшинмтвами