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"Между ног - осетинский пирог": стендаперов обвинили в оскорблении нации и заставили извиниться

"Между ног - осетинский пирог": стендаперов обвинили в оскорблении нации и заставили извиниться (5 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2021 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Осетия   Юмор   извинения   осетинский пирог   стендап   сцена   шоу бизнес   шутки   
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Шутить в России становится сложнее, чем раньше. После истории с Идраком Мирзализаде любое выступление юмористов и стендаперов могут разглядеть "под микроскопом". Пользователи Сети внезапно вспомнили о стендап-баттле 2020 года, в котором осетинка Ариана Лолаева соревновалась в остроумии с Александром Ни. Последний произнес шутку об осетинском пироге, которую сочли оскорблением нации, но вину за это девушка взяла на себя.

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Метки: Осетия   Юмор   извинения   осетинский пирог   стендап   сцена   шоу бизнес   шутки   
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44  комментария
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13k
aalexey3 Час назад
То есть, если бы он сказал, что у неё между ног пельмень, я как Русский должен был обидеться? А если пилотка, то должны были обидеться военные? Чего-то все обидчивые стали в последнее время...
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12
Faithless 41 секунду назад
Давайте проверим как это работает.
Рассказываю тупой анекдот: "У двух скелетов родился сын, назвали Костян."
Результаты о том, сколько человек официально обиделось на шутку и через какое время меня уволили за эту шутку с работы, опубликую позднее.
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16
Алексей Н 2 минуты назад
Дебиля, лять.
Раньше был один пирог. Американский. Сейчас появился ещё и осетинский.
Барбара Стрейзанд аплодирует стоя.
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1k
Radugananebe 4 минуты назад
Кто вообще это может слушать? Тупые шутки, тупые ответы на шутки. Реально есть поклонники этого дерьма?
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9k
Касьян Пуздой 6 минут назад
мы все здесь про пироги разговариваем, не? то есть, все кто вместо .блядь. говорит блин, надо расстреливать что ли ёпта?
совсем уже ополоумели сука.
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3k
Артур Гевондян 8 минут назад
вся причина в том, что пиз....лы решили, что они артисты, и вылезли на сцену. А по сути - ни ума ни таланта
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1k
Диагноз 12 минут назад
Интересно: обиделся бы кто-нибудь на шутку о том, что у всех женщин, примерно раз в месяц, между ног бывает борщ???
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108
Дмитрий Семенов 12 минут назад
Приди ко мне Ариана и я поласкаю тебя.и между ног поглажу твой осетинский пирог.Учиться вам стендаперам надо правильно слова подбирать.
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−177
Кукулькан 13 минут назад
Блогеры, стримеры, стендаперы, пранкеры... Не пора ли мудаков своими именами называть?
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5k
Олег 16 минут назад
#MeToo уже не актуально, заезженное... И вот в муках рожают свежий холивар, типа #Пирог?
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108
Дмитрий Семенов 16 минут назад
Что все обидчивые стают,если ассоциация идёт про между ног.Начнем с того что между ног дети рождаются.Между ног люди друг другу сосут лижут и ТП.Осетины чеченцы и ТП нации не исключение.
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530
SLON Полчаса назад
Хорошо распиарили шутку "Между ног- осетинский пирог". Это ж надо додуматься- всунуть осетинский пирог... между ног. То есть больше нечего представить между ног, как осетинский пирог.
Бред какой-то.
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36k
Лесли 🥰 Полчаса назад
А с хрена ли она вообще извиняется, если вообще это сказал другой?? Идиоты
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3k
Юра Гагарин Полчаса назад
мало было нам перед рамзанским народцем извиняться,
тут уже и осетинское стадо требует извинений,
что за мода пошла,
что-то мы всегда виноватые оказываемся, даже перед своими подопечными нацменьшинмтвами
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1k
докладчик в угол 36 минут назад
Надо просто без подробностей обозначать было,беляш или чебурек например. Хотя наверно чувства любителей чебуреков гипотетически тоже можно задеть.
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12k
Konstantin 39 минут назад
Но шутка конечно тупая.
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821
Дмитрий 42 минуты назад
Не смотрю комиков и стендаперов и не уважаю их творчество.
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14k
ВОВЧЕГ 43 минуты назад
Какие все обиженные стали, накуй послать некого.
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9k
Lev Asriev 48 минут назад
На мой взгляд, если шутка про пирог может обидеть целый народ, то с этим народом что-то не так.
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39k
dima423 Час назад
Я никуя не понял...что за святые сакральные вещи?? Осетинский пирог святая сакральная вещь? Он же вообще про Риану, насколько я услышал... так это перед Рианой надо извиняться если уж извиняться... ЧЕГО ЗА ГАЛИМАЯ КУЙНЯ ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?? Че все такие обидчивые то? Есть гениальная русская поговорка - На обиженных воду возят и КУЙ кладут!! Мы скоро в пиндосию так превратимся, где не дай бог чето про негров скажешь или про геев или упаси бог про трансгендеров... Комикам позор от меня и антиреспект! Если уж чето сказали, имейте силу и смелость не забирать свои слова обратно...шлите накуй всех обиженок)
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351
Вадим Курбатов Час назад
Кто вообще смотрит этот бред!? Шутки тупые, плоские и все вокруг одного крутиться. Ни одного юмориста там и в помине нет. Одни бездельники ищущие халявного заработка! У Евгения Вагановича старые шутки и то смешнее и на порядок интеллектуальнее!
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