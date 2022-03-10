Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости

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Эти фотографии сделаны обычными работниками различных СТО и шиномонтажей. Вы только представьте, как прожжённых мастеров удивили результаты находчивости владельцев автомобилей, что они даже сфотографировали данные чудеса и выложили в социальные сети. Мощно!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль СТО Юмор автосервис и так сойдет машина починил смех
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