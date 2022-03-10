Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости

Бизнес, несмотря ни на что: проект “Фишек” для малого, но стойкого бизнеса

Беспилотные автомобили никогда не заменят водителей. Пост о нереальной разметке

Мои ленивые друзья, вы просто обязаны оценить этот пост

Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого

Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты

Гении или психопаты? Перед вами пост с убойными плодами человеческой смекалки