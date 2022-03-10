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Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости

Они приехали в автосервис: пост о находчивости и глупости (19 фото)

Автор:
10 марта 2022 14:11
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   машина   починил   смех   
2687
19
Эти фотографии сделаны обычными работниками различных СТО и шиномонтажей. Вы только представьте, как прожжённых мастеров удивили результаты находчивости владельцев автомобилей, что они даже сфотографировали данные чудеса и выложили в социальные сети. Мощно!
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Источник:

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Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   машина   починил   смех   
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5  комментариев
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49k
noName 50 минут назад
Комментарий к фото
Чулок защищает впуск от грязи и пыли гораздо лучше чем китайский нулевик
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11k
Kostick Полчаса назад
7. А вы что не знали, что суппорта надо тоже балансировать? - и каким же образом?)
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49k
noName 47 минут назад
Комментарий к фото
Ну собственно да.Если ничего не задрало, промыть, устранить причину попадания антифриза в масло и ехать дальше
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1k
Andrey 52 минуты назад
Комментарий к фото
работал как-то на дилера скании в питере, видел жесть, свернутый в узел кардан от тягача, там железяка в руку толщиной
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