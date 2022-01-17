Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого

FISHKINET
Вакцинные туры: наша новая реальность Вакцинные туры: наша новая реальность ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в... Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек? Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек? Битва за парковку: "бог двора" поясняет, почему он перегородил проезд Битва за парковку: "бог двора" поясняет, почему он перегородил проезд Непревзойденный рекорд СССР: самая быстрая подводная лодка, обгонявшая торпеду Непревзойденный рекорд СССР: самая быстрая подводная лодка,... Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 83 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 83 Вечеринка в баре с неожиданным финалом Вечеринка в баре с неожиданным финалом Россиянин выхватил кота из лап смерти Россиянин выхватил кота из лап смерти Забавные объявления и реклама Забавные объявления и реклама Стирка в параллельной вселенной Стирка в параллельной вселенной 15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать таинственные находки 15 раз, когда Интернет пришёл на помощь, чтобы идентифицировать... ФотоВсячина ФотоВсячина 19 крутейших артефактов из прошлого, которые сохранились до наших дней 19 крутейших артефактов из прошлого, которые сохранились до наших дней Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить... Коварный змей незаметно подкрался к работнику Коварный змей незаметно подкрался к работнику 20+ светлых идей, которые здорово пригодятся вам в быту 20+ светлых идей, которые здорово пригодятся вам в быту Хамское поведения посетителя пекарни Хамское поведения посетителя пекарни Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике
Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого

Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого (21 фото)

Автор:
17 января 2022 15:35
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   машина   прикол   ремонт   
2741
21
Перед вами подборка фотографий, которые были сделаны сотрудниками различных шиномонтажей и автомастерских. Эти ребята в своей жизни видели многое, но чтобы такое...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   машина   прикол   ремонт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
Viktor Полчаса назад
А чё в одной стойке верхний палец разболтался, а нижний отличный, в другой наоборот! Вот только сварить нормально надо было.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poбт 6 минут назад
тут проблема не в шине, а в полностью раздолбаных сайлентблоках из за чего колесо болтается и стирается внутри, а снаружи выглядит как целое

характерный признак - визг резины на поворотах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
noName Час назад
Комментарий к фото
Ну если активно пздить поворотный кулак кувалдой,забивая туда ступичный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вакцинные туры: наша новая реальность Вакцинные туры: наша новая реальность Как построить дом, когда у тебя всего полсотки Как построить дом, когда у тебя всего полсотки Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты Выглядит очень надёжно: эффектный монтаж от мастеров своего дела Выглядит очень надёжно: эффектный монтаж от мастеров своего дела 15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет» 15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет» 16 случаев, когда люди сделали что-то под девизом “Уж как смогли” 16 случаев, когда люди сделали что-то под девизом “Уж как смогли”
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45532



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
32
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд
1
194
В Брюсселе мужчина столкнул женщину под приближающийся поезд
Набирающие популярность
Эффект дежавю: какие научные концепции объясняют возникновение этого явления?
0
3
Эффект дежавю: какие научные концепции объясняют возникновение этого явления?
Масштабные модели двигателей Ferrari — это особый вид искусства
0
1
Масштабные модели двигателей Ferrari — это особый вид искусства
Вакцинные туры: наша новая реальность
Вакцинные туры: наша новая реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Помогите Валере найти себя
0
2

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#интересное#Приколы#авто аварии#страны#подборка#автомобили
#Юмор#прикол#картинки#Россия#аварии#сатира#природа#алкоголь#страна#еда
#интересно#история#СССР#в мире#дтп#фотографии#позитив#Ynews#ватермарк#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться