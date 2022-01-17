Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого

Вакцинные туры: наша новая реальность

Как построить дом, когда у тебя всего полсотки

Эпичная подборка из серии "И так сойдет", от которой кайфанут пофигисты

Выглядит очень надёжно: эффектный монтаж от мастеров своего дела

15 случаев, когда работа была сделана под девизом «и так сойдет»

16 случаев, когда люди сделали что-то под девизом “Уж как смогли”