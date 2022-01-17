Однажды в автосервисе, или порция убойного и необъяснимого

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Перед вами подборка фотографий, которые были сделаны сотрудниками различных шиномонтажей и автомастерских. Эти ребята в своей жизни видели многое, но чтобы такое...
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