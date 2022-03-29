Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор

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Этот пост создан специального для того, чтобы целиком и полностью погрузить вас в мир системных администраторов. Мягко говоря, ребята живут необычно. Заряд хорошего настроения вам обеспечен - факт!
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5. Когда пришлось забирать данные с перегретой флешки. Жидкостное охлаждение сработало без нареканий
Источник:
АНТИФИШКИ
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Помните мегаушлёпишные крепления 478 сокета?
Со временем пластмасса ссыхалась и уши отламывались. Вот так хомутиками и поджимал.