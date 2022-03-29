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Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор

Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор (16 фото)

Автор:
29 марта 2022 22:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   айтишники   и так сойдет   офис   прикол   работа   сисадмин   системный администратор   смех   
1746
16
Этот пост создан специального для того, чтобы целиком и полностью погрузить вас в мир системных администраторов. Мягко говоря, ребята живут необычно. Заряд хорошего настроения вам обеспечен - факт!
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Источник:

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Метки: Юмор   айтишники   и так сойдет   офис   прикол   работа   сисадмин   системный администратор   смех   
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11  комментариев
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148
Антошка 50 минут назад
Автор, ты хоть в курсе кто такие системные адинистраторы, а кто конченые кривожопые ламеры?
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20k
Евгений 10 минут назад
Нет кронштейна? Нет проблем
-------------
Помните мегаушлёпишные крепления 478 сокета?
Со временем пластмасса ссыхалась и уши отламывались. Вот так хомутиками и поджимал.
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17k
speaktr-st 11 минут назад
Комментарий к фото
Перфектно! И не надо покупать салазки с резиновыми антивибрационными шайбами, чтобы дешманский корпус не дребезжал при перемещении головок.
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−3
−2
rebel-1 38 минут назад
Заголовок неправильный. Правильно будет "Репост про компьютерщиков с реддита, типа юмор по версии пользователей". Исправляй, не благодари.
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5k
Mowgley 54 минуты назад
Вижу безрукость и лень.
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50k
noName 58 минут назад
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Это магнитооптический диск,а не дискета
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