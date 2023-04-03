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Будни техотдела: убойные истории, с которыми спецы ежедневно имеют дело

Будни техотдела: убойные истории, с которыми спецы ежедневно имеют дело

Автор:
03 апреля 2023 08:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   работа   сисадмин   смех   техика   техотдел   
3189
15

После просмотра данного поста, вы 100% удивитесь, как сотрудникам технических отделов хватает терпения и сил. Перед вами фотодоказательства того сумасшествия, которое творится в офис и прочих учреждениях.

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   работа   сисадмин   смех   техика   техотдел   
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11  комментариев
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1k
neskaju20 36 минут назад
Тут ничего такого нет. Так моноблоки поставляются с завода, чтобы людям на местах не надо было лопатить трехтомник казенной документации в поисках дефолтных паролей. По получении инженер должен пароли сменить, этикетку удалить по желанию.
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15k
sonic24a 16 минут назад
ну норм
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4k
Григорий Полчаса назад
5. Кабельменеджмент или просто зачем-то прогнали витуху через электромагнит - автор иди ка ты в школу!
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20k
nobody® 37 минут назад
Комментарий к фото
У меня дома ещё страшнее провод, заводящий интернет. Сначала под дверью в комнату прокинули, так и протерли. Позже стену сверлил, когда интернет в другую комнату переехал. Работает 15 лет, как положено, мне же не любоваться им надо.
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9k
krivsan 2 часа назад
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2k
Nyash 2 часа назад
я как то пропылесосил комп. и мамка умерла от статического электричества.
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