Будни техотдела: убойные истории, с которыми спецы ежедневно имеют дело

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После просмотра данного поста, вы 100% удивитесь, как сотрудникам технических отделов хватает терпения и сил. Перед вами фотодоказательства того сумасшествия, которое творится в офис и прочих учреждениях.
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Ну или пылесос и малярная кисть с натуральным волосом и немного терпения.