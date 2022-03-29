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15 раз, когда людям посчастливилось поймать нужный момент на камеру

15 раз, когда людям посчастливилось поймать нужный момент на камеру (16 фото)

Автор:
29 марта 2022 23:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   Посчастливилось   люди   нужный   поймать   совпадения   фотографии   
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Каждый из нас сталкивался с совпадениями. Например, есть вероятность, что у двух человек из сорока восьми, день рождения будет в один и тот же день. Может показаться, что такие вещи случаются не очень часто, но скорее всего мы просто их не замечаем. В этом посте вы увидите интересные совпадения, фотографии которых были сделаны точно в нужное время.
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Источник:

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Метки: Момент   Посчастливилось   люди   нужный   поймать   совпадения   фотографии   
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1  комментарий
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Александр Н. 8 часов назад
"Например, есть вероятность, что у двух человек из сорока восьми, день рождения будет в один и тот же день."
Ты не поверишь, но у двух человек из двух, тоже есть вероятность родиться в один день, в одном году.
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