15 раз, когда людям посчастливилось поймать нужный момент на камеру

Каждый из нас сталкивался с совпадениями. Например, есть вероятность, что у двух человек из сорока восьми, день рождения будет в один и тот же день. Может показаться, что такие вещи случаются не очень часто, но скорее всего мы просто их не замечаем. В этом посте вы увидите интересные совпадения, фотографии которых были сделаны точно в нужное время.

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Пузыри образовали рисунок 0 Источник:

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Это не зубы, а остатки рыбы 0 Источник:

Моя сестра как-будто стоит на воде 0 Источник:

Совпадение 0 Источник:

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Симпатичные ножки 0 Источник:

Тень похожа на джунгли 0 Источник:

Очень вовремя 0 Источник:

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Ангелы среди нас 0 Источник:

Я сначала подумал, что это череп 0 Источник: