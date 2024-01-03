20 фотографий, сделанных под идеальным углом и с занимательной перспективой

1154
21
Многие фотографы-любители и профессиональные фотографы используют интересную перспективу и оптические иллюзии, позволяющие вводить в заблуждение по поводу определения исходного размера предметов. Другие просто умеют делать правильные снимки в нужный момент. В этом посте вы увидите яркие примеры обманчивых изображений. Взгляните!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 увлекательных фотографий интересных вещей
- 16 фотографий, сделанных за секунду до чего-то неизбежного
- 15 раз, когда людям посчастливилось поймать нужный момент на камеру
- 15 непревзойдённых фотографий, сделанных в самый нужный момент
- 22 запутанных фотографий, для расшифровки которых нужно отличное зрение
Новости партнёров
реклама