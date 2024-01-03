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20 фотографий, сделанных под идеальным углом и с занимательной перспективой

20 фотографий, сделанных под идеальным углом и с занимательной перспективой

Автор:
03 января 2024 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занимательные   Идеальный   Момент   нужный   перспектива   угол   фотография   
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Многие фотографы-любители и профессиональные фотографы используют интересную перспективу и оптические иллюзии, позволяющие вводить в заблуждение по поводу определения исходного размера предметов. Другие просто умеют делать правильные снимки в нужный момент. В этом посте вы увидите яркие примеры обманчивых изображений. Взгляните!

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Метки: Занимательные   Идеальный   Момент   нужный   перспектива   угол   фотография   
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