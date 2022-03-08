20+ случаев, когда люди гениально использовали обычные вещи

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Необязательно изобретать велосипед или что-то глобальное, чтобы быть гением. Достаточно превратить самую обычную вещь в функциональную, подарить ей новую жизнь или преподнести по-другому. Посмотрим на такие примеры!
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"Моя собака ест из миски в виде лабиринта. Так она ест медленнее, и это помогает умственной активности"
В колледже США есть фирменные бутылки для воды. На них изображена карта кампуса, и точки, где можно пополнить бутылку
"Кто-то связал крючком штучку для камня, который подпирает мою дверь - чтобы она не стучала так громко"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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