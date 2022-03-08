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20+ случаев, когда люди гениально использовали обычные вещи

20+ случаев, когда люди гениально использовали обычные вещи (25 фото)

Автор:
08 марта 2022 08:45
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   гениально   идеи   люди   подборка   решения   фото   фотографии   
3462
25
Необязательно изобретать велосипед или что-то глобальное, чтобы быть гением. Достаточно превратить самую обычную вещь в функциональную, подарить ей новую жизнь или преподнести по-другому. Посмотрим на такие примеры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   гениально   идеи   люди   подборка   решения   фото   фотографии   

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9  комментариев
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57k
Похабыч 3 часа назад
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Vacony 9 минут назад
даже коментить не хочу.. тут и так все понятно..
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86
Николай Романов 19 минут назад
человечки из бисера и каменные диваны-это верх гениальности.
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6k
Думай о хорошем! 24 минуты назад
за такие деньги, она ещё и за пивом бегать должна
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211
Liberman 40 минут назад
так то нифига это не порядок, а геммороя больше при дальнейшем добавлении\удалении, да и кому этот порядок нужен? уборщице? там все порты соответствуют друг другу, так что найти кабель - проблем - 0, нафига этот мартышкин труд?
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7k
Bartello 46 минут назад
Взял я тут в руки толстовку, сделанную из этих самых бутылок - полный пи..ц господа, хочу вам сказать. Если беречь природу значит одеваться в это самое Г. - то хочу заметить что люди, это тоже часть природы и их тоже надо беречь. Хотите защитить природу - делайте из бутылок тросы, наполнители сидений, коврики дверные - что угодно только не одежду.
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au3 58 минут назад
Гениально!!!! Кабели уложил нормально.....
Я в акуе, дорогая редакция
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